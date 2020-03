Culturele leven (bijna) tot stilstand door corona: dit is er wel/niet open

De komende weken is het stil in de culturele sector. | Foto: ANP

Het Mauritshuis in Den Haag is dicht, het Archeon in Alphen aan den Rijn, De Goudse Schouwburg, het Paard van Troje, Museum Prinsenhof Delft, de theaters Diligentia en Pepijn, de Zoetermeerse Boerderij, museum de Lakenhal ook, en ga zo maar door.

Vooralsnog zijn de meeste bioscopen nog wel geopend. Wel wordt het aantal beschikbare tickets sterk teruggedraaid, waardoor er meer ruimte in de zalen ontstaat en het besmettingsrisico verkleind wordt. Bibliotheken zijn voorlopig maar deels geopend. Op veel plaatsen zijn de filialen wel geopend voor materiaal, maar worden alle activiteiten zoals lezingen afgelast.

Duinrell, Uithof en Madurodam

Ook Duinrell is nog open, alleen niet voor daggasten. Het Wassenaarse vakantiepark is open en gasten die hier verblijven kunnen gewoon gebruik maken van de attracties. Het Tikibad is geopend voor verblijfsgasten op vrijdag, zaterdag en zondag, waarbij er gezorgd wordt dat er maximaal honderd personen tegelijkertijd in het zwembad aanwezig zijn.

De Uithof in Den Haag blijft ook open maar ziet erop toe dat er niet meer dan honderd bezoekers zich in dezelfde ruimte bevinden. Madurodam is eveneens nog geopend. Wel wordt de capaciteit van de attracties gehalveerd, zodat bezoekers 'op gepaste afstand' van elkaar blijven en er mogen maximaal tachtig personen tegelijk in overdekte ruimtes als restaurants zijn. Het seizoen van de Keukenhof begint op 21 maart, maar zij doen nog geen uitspraken over het al dan niet opengaan. Een woordvoerder zegt de situatie van uur tot uur te bekijken.

Van Engelshoven in gesprek met cultuursector

De Raad voor Cultuur sloeg donderdagavond al alarm vanwege de verplichte sluitingen en vindt het 'niet meer dan logisch dat er ook passende compenserende maatregelen voor de cultuursector komen'. Minister Ingrid van Engelshoven zegt dat ze om de tafel gaat met de cultuursector. Een motie hiervoor van D66 werd donderdag door de Tweede Kamer aangenomen.

Let op: openingstijden kunnen snel veranderen. Controleer daarom voor een bezoek ook de website van een instelling.

