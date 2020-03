Verslaafde inbraakverdachte wil laatste kans: 'Ik word binnenkort 46'

Vrolijk stapt Hassan de rechtszaal binnen. Een lach op zijn gezicht. Hij zit alweer drie maanden vast omdat hij een bekende zou hebben geholpen bij een inbraak in het centrum van Den Haag, in februari vorig jaar. Hassan en zijn medeverdachte waren wat aan het drinken in de stad toen 'ie zei: 'Ik ga even geld halen.' Hassan liep met hem mee en wachtte met zijn fiets.

Al vrij snel kwam de man aanrennen met een kassalade onder zijn arm. Hij had het raam van een snackbar met een baksteen ingegooid. Hassan stapte op zijn fiets, de vriend sprong achterop. Dat ging mis. De twee vielen. Snel raapten ze wat geld van straat en gingen er alsnog vandoor. Maar alles werd vastgelegd door camera's en bij zijn vlucht verloor Hassan zijn mutsje. Daarin vond de politie zijn DNA.

Toekomst

'Hoe gaat het met u?', wil de rechter van Hassan weten. 'Het kan altijd beter', antwoordt hij. 'Ik heb echt hulp nodig. Ik ben geen crimineel, maar een patiënt.' Na een leven van drank en drugs vindt hij het genoeg. 'Ik word bijna 46.'

'Tja', reageert de rechter, die zo'n soort verhaal waarschijnlijk niet voor het eerst hoort. 'Drugs is het allerslechtste idee dat je kunt hebben. Het lijkt leuk, maar het gaat van kwaad tot erger.' Hassan vertelt dat hij zijn leven écht probeert te beteren. Zo volgde hij voor zijn aanhouding een koksopleiding, maar zijn verplichte stage ging niet door omdat hij vast kwam te zitten.

Schoon schip maken

De officier van justitie is vooral benieuwd waarom Hassan niet eerder vertelde wat zijn rol bij de inbraak was. Want pas in de zittingszaal komt het hoge woord over de avond van de inbraak eruit. 'Ik wil nu schoon schip maken', is Hassans verklaring.

De officier kijkt bedenkelijk. 'Je kunt ook zeggen', hij richt zich tot de rechter, 'meneer ontkent, maar als hij er echt niet meer onderuit komt maakt hij zijn rol zo klein mogelijk.' De officier wil dat Hassan weet hoe vervelend zo'n inbraak is voor het slachtoffer. 'Het is veel gezeik voor een hardwerkende ondernemer.' Hij eist een celstraf die gelijk is aan het voorarrest van Hassan, plus een kleine maand voorwaardelijk. Die hoeft hij niet uit te zitten zolang hij zich aan een rits voorwaarden houdt, zoals een verplichte behandeling.

Flink strafblad

Volgens de advocaat van Hassan was hij niet op de hoogte van de inbraak: 'Uit het bewijs blijkt dat niet.' Ze wil dan ook dat hij volledig wordt vrijgesproken. Daarbij: als Hassan veroordeeld wordt, zou zijn verblijfsvergunning wel eens ingetrokken kunnen worden. Wat niet in Hassans voordeel pleit is zijn strafblad van 22 pagina's met voornamelijk veroordelingen voor diefstal. In 2015 kreeg hij nog een ISD-maatregel opgelegd, een straf van twee jaar voor veelplegers.

Als de rechter het woord neemt blijkt al snel dat ze hem gaat veroordelen. Hassan was wel degelijk betrokken bij de inbraak, vindt ze. Zijn vriend zou inbreken, Hassan wachtte op hem met zijn fiets. 'Ik zie het gezamenlijk uitvoeren van een plan', zegt de rechter. Ze legt hem de straf op die de officier had gevraagd. Dt betekent dat Hassan hulp krijgt. 'Er wordt wat van u verwacht', drukt de rechter hem op het hart. Ze besluit: 'Maar ik zie dat u dit ook wilt.'

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

