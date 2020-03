Centraal Bureau Levensmiddelenhandel: 'Hamsteren niet nodig, iedereen moet rustig blijven'

Voor de supermarkten zijn het drukke dagen. Op sociale media gaan filmpjes rond van lege schappen in supermarkten. 'Wij horen ook van supermarkten dat het druk is in de winkels en mensen extra inslaan. Maar dat is nergens voor nodig', legt Jansen uit.

Volgens de directeur van het CBL kopen mensen vooral extra houdbare voedingsmiddelen. 'Soep in blik, pasta, en groenteconserven zijn heel populair. En daarnaast kopen mensen vooral reinigingsproducten als zeeppompjes en wc-papier extra in.' Een woordvoerder van de Jumbo bevestigt dat er 'her en der' lege schappen zijn, maar klanten hoeven zich geen zorgen te maken. 'We bereiden ons voor om problemen het hoofd te bieden. Het productvervoer gaat gewoon door zoals normaal. Alle leveringen vinden gewoon plaats.'

Mensen kopen vooral extra houdbare voedingsmiddelen. | Foto: Omroep West

Rustig blijven

Jansen benadrukt echter dat deze inkoopwoede niet nodig is. 'Er is meer dan voldoende voedsel voorhanden en alle voorraden zijn ook volledig op peil. Er is dus geen noodzaak om extra in te slaan. Het is ook een vorm van elkaar helpen door niet teveel kopen en ook producten voor anderen over te laten.'

Volgens Jansen werken alle supermarkten extra hard om er voor te zorgen dat de winkels bevoorraad blijven. 'Je merkt dat iedereen nog harder werkt', vertelt de directeur. 'We draaien op volle toeren, zowel in de winkels als op de distributiecentra. Er worden meer vrachtwagens ingezet. Gelukkig zijn er ondanks de verscherpte maatregelen nog meer dan voldoende chauffeurs beschikbaar. Er zijn echt geen capaciteitsproblemen, dus het is belangrijk dat iedereen gewoon rustig blijft.'