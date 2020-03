Clubs uit tweede divisie willen ondanks advies KNVB selectie fit houden

Regionale amateurclubs die uitkomen in de tweede divisie gaan de komende weken bekijken in hoeverre het mogelijk is om besloten te trainen. De KNVB adviseert de verenigingen om in verband met het coronavirus tot 1 april geen trainingen en oefenwedstrijden te organiseren, maar de clubs willen hun eerste elftallen wel fit proberen te houden.

Noordwijk laat weten dat als de situatie niet zodanig verslechtert, dat het de komende weken op dinsdag en donderdag 'gewoon' gaat trainen, zij het achter gesloten deuren. 'Wij willen fit voor de dag komen als de competitie hervat gaat worden', aldus een zegsman van de club tegen Omroep West. 'Maar alles is en blijft wel vloeibaar.' Ook Scheveningen gaat vooralsnog door met trainen, ook achter gesloten deur.

Rijnsburgse Boys wil nog niet te ver vooruit plannen en gaat 'inspelen op de dagelijkse ontwikkeling'. De club bekijkt of het mogelijk is om in aangepaste vorm en besloten te trainen. 'Aangezien de situatie met de dag verandert, hebben we ons niet vast willen pinnen op een plan voor de komende weken.'

Individuele trainingen

Ook Quick Boys wil haar spelers van de hoofdmacht fit houden, maar gaat zich maandagavond pas beraden over de situatie. Katwijk laat haar spelers met name individueel trainen, maar bekijkt ook of het mogelijk is om besloten te trainen.

Tot en met 31 maart is er geen competitievoetbal in zowel het amateur- als profvoetbal vanwege het coronavirus. De KNVB hoopt dat de wedstrijden medio april ingehaald kunnen worden. De eerstvolgende speelronde staat nu op zaterdag 4 april gepland.

Geen sportuitzendingen op radio en televisie

Omdat er in maart niet gevoetbald wordt door ADO Den Haag en de amateurvoetbalclubs uit de tweede divisie en derde divisie, zijn alle sportuitzendingen van Omroep West op radio en televisie uit de programmering gehaald. Alleen op vrijdag 13 maart is er nog een uitzending van TV West Sport.

