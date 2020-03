Taakstraf geëist voor man die 'in black out' fataal ongeluk veroorzaakte

Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf van 200 uur en een jaar rij-ontzegging geëist tegen een Hagenaar die in november 2017 een fataal ongeluk veroorzaakte op de N441 in Katwijk. Een 62-jarige automobiliste kwam om het leven, toen zijn wagen op de verkeerde weghelft belandde. De verdachte zegt dat hij een black out had, mogelijk door de verwarming in de auto.

Het ongeluk gebeurde tijdens de ochtendspits. Verdachte Sam M. (32) was vanuit Den Haag op weg naar zijn werk bij een hoveniersbedrijf in Katwijk. Hij was er bijna, toen zijn bestelauto opeens de linker weghelft opschoot en de auto van een 62-jarige vrouw uit Wassenaar frontaal raakte. Zij overleed later in het ziekenhuis.

Op de rechtszitting vrijdag sprak de dochter van het slachtoffer. 'U heeft mijn moeder van mij afgenomen. Waar is uw schuldgevoel?' Ze vond het onbegrijpelijk dat de verdachte nog steeds in de auto stapt en dagelijks langs de plek van het ongeval rijdt. M. zei in de rechtszaal dat het hem speet, maar ook niet wist hoe het heeft kunnen gebeuren.

'Heb ik dit gedaan?'

De Hagenaar had geen haast, reed niet te hard en was ook niet afgeleid door een mobieltje of de radio. De verdachte zou kort een black out hebben gehad. Hij werd een 'soort van wakker' door de klap. Tegen getuigen had hij geschreeuwd: 'heb ik dit gedaan?’. Volgens zijn advocaat was het overmacht dat hij buiten bewustzijn raakte, en valt Sam M. dus niets te verwijten.

Mogelijk was de hoge temperatuur van de verwarming in de auto de oorzaak van de black out. Maar de officier van justitie vindt dat verdachte wel gestraft moet worden voor 'aanmerkelijk onoplettend rijgedrag'. Hij eist een taakstraf van 200 uur en 1 jaar rij-ontzegging. De Haagse rechtbank doet 27 maart uitspraak.