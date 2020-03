HTM laat nog minder bussen en trams rijden

De maatregelen gaan in verschillende fases in en zijn verdeeld over de verschillende lijnen. Vanaf maandag 16 maart gelden de volgende aanpassingen voor alle bussen en de tramlijnen 1, 6, 12 en 16 van HTM.

Frequentie op werkdagen 4 keer per uur en in het weekend 3 keer per uur

Frequentie in de avond voor bus blijft 2 keer per uur

Spitsbussen 27 en 29 vervallen

Alle spitsritten voor bus en trams 1, 6, 12 en 16 vervallen

Nachtbuzz rijdt niet

Geen extra ritten op bus 25 tijdens de koopavonden

Bus 28 rijdt met aardgasbussen in plaats van elektrische bussen

Met ingang van woensdag 18 maart geldt voor trams 2, 9, 11, 15, 17 en 19:

Frequentie op werkdagen 4 keer per uur en in het weekend 3 keer per uur

Alle spitsritten vervallen

Met ingang van zaterdag 21 maart geldt voor trams 3 en 4:

Frequentie op werkdagen en op zaterdag gaat terug naar 4 keer per uur

Frequentie op zondag wordt 3 keer per uur

Alle spitsritten vervallen

De nieuwste maatregelen gaan opmaandag 23 maart in. Dan geldt voor alle trams:

Maandag tot en met vrijdag tot 19.00: 3 keer per uur en daarna 2 keer per uur.

Zaterdag en zondag de gehele dag 2 keer per uur

Alle spitsritten komen te vervallen

Voor alle bussen geldt dan:

Iedere dag, ook in het weekend, 2 keer per uur

Halten Zuiderstrand (28) en Westduin (24) vervallen

Buslijnen 27 en 29 vervallen, evenals de spitsritten van alle bussen.

'Reizigers zo lang mogelijk van dienst zijn'

HTM wil op deze manier ook blijven zorgen voor voldoende personeel om de ritten uit te voeren. 'Wij proberen en willen onze reizigers zo lang mogelijk van dienst zijn. Helaas is het vanwege de omstandigheden niet te voorkomen dat bus- of tramritten op de dag zelf komen te vervallen', zegt het vervoersbedrijf in een verklaring. 'Dit is een direct gevolg van de door de Rijksoverheid genomen maatregelen in verband met het coronavirus. Met de verdere aanpassing van onze dienstregeling bieden we nog steeds voldoende capaciteit om iedereen naar de plek van bestemming te brengen met voldoende afstand van elkaar', zo zegt het vervoersbedrijf.

De voorste deuren van alle bussen en de tramlijnen 1, 6, 12 en 16 zijn gesloten, 'om de zorgen bij onze reizigers en medewerkers over mogelijke besmetting te beperken', zegt HTM. Passagiers moeten bij één van de andere deuren instappen.

Ook maatregelen Arriva

Ook vervoerder Arriva verzoekt reizigers om achteraan in de bus te stappen. De deur aan de voorzijde blijft gesloten. Met posters worden mensen naar andere deuren verwezen. De bussen rijden volgens de zomerdienstregeling. Alle aanpassingen worden in de reisplanner op de site van Arriva verwerkt.

De deuren van metro's op lijn E tussen Rotterdam en Den Haag worden automatisch door de bestuurder geopend, meldt de Rotterdamse vervoerder RET. Dit om ervoor te zorgen dat reizigers niet zelf op de knop hoeven te drukken. 'Dit kan enkele seconden duren', laat de RET weten.

EBS Haaglanden

Vervoersbedrijf EBS Haaglanden past de dienstregeling van het openbaar vervoer ook aan. Dat doen ze naar eigen zeggen wegens het hoge aantal ziektemelding onder personeel en het 'drastisch verminderd aantal reizigers.' De aanpassingen, die vanaf donderdag 19 maart ingaan, zijn als volgt:

De R-net lijnen 455 en 456 rijden in de spits ieder kwartier in plaats van iedere 10 minuten en buiten de spits ieder half uur in plaats van ieder kwartier.

Lijnen 30 en 32 rijden ieder kwartier in plaats van iedere 10 minuten.

Lijn 31 rijdt in de spits iedere 20 minuten in plaats van iedere 10 minuten.

Lijn 33 en 34 rijden 1x per uur in plaats van ieder half uur.

Lijn 51 rijdt ieder half uur in plaats van ieder kwartier.

Lijn 50 rijdt alleen nog tijdens tijden de spits om de het half uur.

De stadsdienst Delft rijdt ieder half uur en de lijnen 63 en 64 rijden ieder kwartier.

In Zoetermeer rijdt lijn 70 om het kwartier in plaats van iedere 10 minuten in de spits.

Minder treinen in de spits

Naast HTM, EBS en Arriva past ook de NS de dienstregeling aan. 'Net als in heel Nederland hebben wij ook te maken met minder collega's die aan het werk kunnen. We willen hen inzetten daar waar ze het hardst nodig zijn, op de reguliere treindiensten, om Nederland zo goed mogelijk in beweging te houden', staat te lezen op de website van de NS. Ook gaat het spoorwegbedrijf ervan uit dat er komende weken flink minder reizigers zullen zijn.

Dat betekent dat er tijdens de spits geen extra spitssprinters rijden tussen Leiden en Alphen aan den Rijn en tussen Rotterdam Centraal en Gouda Goverwelle.