Vier scholen voor speciaal onderwijs uit voorzorg dicht

'De leerlingen van deze scholen hebben een zware lichamelijke handicap, en vormen daarmee een risicogroep', zegt Iepe Roosjen van stichting Resonans. Dat is de reden dat in overleg met revalidatie-artsen is besloten om de scholen preventief te sluiten tot in ieder geval 31 maart. 'Maar het kan per dag veranderen', voegt hij toe.

Op de scholen van Resonans krijgen zo'n 100 tot 150 kinderen per vestiging onderwijs. De ouders zijn inmiddels op de hoogte gesteld. 'Als ouders er echt door in de problemen komen, kunnen ze contact opnemen met de vestiging en dan zoeken we naar een oplossing', zegt Iepe Roosjen. Maar de school kan geen oplossing bieden voor de volledige twee weken.

Niet afwachten

Ook De Piramide in Den Haag is vanaf maandag minimaal tot het einde van de maand gesloten. Op deze school voor speciaal onderwijs zitten meer dan 180 leerlingen van 4 tot 20 jaar. 'Onze leerlingen zijn langdurig ziek en hebben vaak lichamelijke beperkingen', legt directeur Dick Rensen uit. 'Hierdoor zijn onze leerlingen extra kwetsbaar voor het virus. Wij wilden daarom niet afwachten tot we een coronageval op school hebben, maar hebben we in overleg met de GGD besloten om de school vanaf maandag dicht te houden.'

Volgens Rensen was iedereen vol begrip over de beslissing. 'Ouders en medewerkers weten wat voor school we zijn. Onderwijs staat voor ons voorop, maar na de oproep van het kabinet van gisteren leek het ons verstandiger om de school dicht te doen. En dat heeft alleen maar begrip opgeleverd.'

