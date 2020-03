Haagse locoburgemeester Revis: 'Samen kunnen we dit aan'

Beste Hagenaars,

In Nederland, en dus ook in Den Haag, gelden sinds donderdag 12 maart nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De maatregelen hebben gevolgen voor de stad en het openbare leven. Het is begrijpelijk dat u bezorgd bent en er vragen leven. Alleen samen kunnen we de gevolgen van het virus beperken. Het is daarom belangrijk dat iedereen zich aan de richtlijnen houdt. Zo krijgt het coronavirus zo min mogelijk kans zich te verspreiden.

Verstandig omgaan met het coronavirus

Daarbij is het belangrijk de rust te bewaren, eigen verantwoordelijkheid te nemen en waar mogelijk voor elkaar te zorgen. Het is goed om te zien dat hier al spontaan initiatieven voor zijn ontstaan. Dat maakt me trots op onze stad en geeft moed en vertrouwen om deze situatie goed door te komen. Ik zie dat onze mensen in de zorg hard werken. Ik heb daar groot respect voor.

Het is belangrijk rekening te houden met elkaar. Laten we oog hebben voor de oudere en kwetsbare Hagenaars. Help daar waar dat op een verantwoorde manier kan. Dit kan de ene keer door telefonisch contact te houden en in een ander geval door actief te helpen, bijvoorbeeld met boodschappen doen.

Ondernemers

Voor veel ondernemers, maatschappelijke instellingen en organisatoren wordt dit een moeilijke tijd. We vragen hen immers om de richtlijnen van het RIVM in acht te nemen, terwijl dat een negatief effect heeft op hun onderneming. Toch is het in ieders belang om nu de volksgezondheid op één te zetten.

Gemeentelijke dienstverlening

De gemeente houdt de dienstverlening zo goed mogelijk op peil. U kunt ervan uitgaan dat die dienstverlening voorgaat waar onze inwoners het meest afhankelijk van zijn.

Tegelijkertijd kunnen de gevolgen van het virus onze dienstverlening raken. Ik reken hiervoor op uw begrip. We informeren u zo snel mogelijk via alle beschikbare kanalen.

Ik hoop op een spoedig herstel voor de Hagenaars die zijn getroffen door het coronavirus. Samen kunnen we dit aan.

Boudewijn Revis, locoburgemeester

