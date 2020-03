Sarina Wiegman: 'Ik moest vroeger mijn haar knippen, want meisjes mochten niet op voetbal'

Voetbal speelt een belangrijke rol in het leven van Sarina Wiegman, de Haagse bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. Als klein meisje begon ze bij ESDO, speelde in Amerika en hielp Ter Leede uit Sassenheim aan het kampioenschap in de hoofdklasse. Het verschil tussen de tijd dat Sarina zelf voetbalde en nu is levensgroot. Toch heeft ze niet het idee dat ze te vroeg geboren is.

'Natuurlijk ging het in mijn tijd allemaal heel anders’, zegt Wiegman vrijdag in TV West Sport. 'Maar ik vind niet dat ik te vroeg geboren ben.' De eerste stappen op het voetbalveld zette Wiegman bij ESDO. 'Ik speelde daar samen met mijn tweelingbroer. Maar eigenlijk mochten meisjes toen helemaal niet op voetbal. Ik heb mijn haar kort geknipt om zo min mogelijk op te vallen. Wat dat betreft zijn de tijden veranderd.'

Toch ziet Wiegman het in het tijdsbeeld. 'Dat was toen, ik ben in die tijd geboren en dat hoort bij mijn tijd. Maar ik (en vele anderen, red.) hebben daarin wel weer voorwaarden geschapen voor de generatie die na mij is gekomen. En ja, natuurlijk had ik ook in Oranje willen spelen voor 35.000 man, maar zo denk ik er eigenlijk nooit over na. Ik ben gewoon heel erg dankbaar dat ik dit nu mag meemaken, dat ik die hele ontwikkeling heb mogen meemaken en dat ik daar nu als bondscoach van kan genieten.'

Ambities en het mannenvoetbal

Wiegman praat in TV West Sport ook over de ambities om ooit in het mannenvoetbal aan het werk te gaan en hoe het zit met de aanwas bij de Oranje Leeuwinnen. Staat de nieuwe generatie al te trappelen?

