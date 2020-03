Omroep West houdt je op de hoogte, maar past programmering deels aan

Omroep West houdt de regio continu op de hoogte van alle ontwikkelingen in het nieuws rond het coronavirus, maar heeft wel besloten om een deel van de programmering aan te passen. De directie van de omroep wil de redactie zo fit mogelijk houden en verdeelt de werkzaamheden over meerdere locaties.

Zo wordt er nauw samengewerkt met de collega's van het naburige Den Haag FM. Medewerkers van Omroep West werken óf op de redactie óf thuis, om zo gehoor te geven aan de landelijke maatregelen in verband met het coronavirus.

'Onze redactie haalt alles uit de kast om alle inwoners zo goed mogelijk op de hoogte te houden,' zegt hoofdredacteur Henk Ruijl. 'Het is tegelijkertijd zaak om diezelfde redactie fysiek in orde te houden. Het betekent dat we ongewone werkwijzen hanteren in een tijd die vraagt om creatieve oplossingen. Voor alles kunnen mensen er van op aan dat we op online, radio en televisie alle zeilen bijzetten om het nieuws te brengen.'

Programmering aangepast

Omdat binnen de omroep veel capaciteit wordt besteed aan de verslaggeving rond het coronavirus en onder andere sportwedstrijden zijn geannuleerd, zijn er wijzigingen in de programmering. Door het stoppen van sportwedstrijden zal er vanaf 14 maart tot 1 april geen Zuid-Holland Sport meer op Radio West worden uitgezonden.

Ook het programma TV West Sport op de vrijdagavond vervalt op 20 en 27 maart, evenals TV West Amateurvoetbal op zondag (tot 1 april). Ook wordt het opsporingsprogramma Team West tijdelijk stopgezet, een aantal onderwerpen hieruit zijn wel te zien na het TV West Nieuws op dinsdag.

Uitzendtijden en ontvangst

De regionale zender TV West is landelijk te zien via digitale tv-ontvangers (onder meer Ziggo kanaal 30), via de website Omroepwest.nl en de app. Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden van ontvangst van TV West en 89.3 Radio West.

