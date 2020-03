Bezoek verpleeghuizen omlaag, eenzame ouderen even buddy-loos

'Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt.' Jeroen van den Oever gaat ons voor naar de voorraad mondkapjes en beschermende kleding. 'Wat we hebben raakt op en nieuwe beschermende middelen komen niet meer binnen.'

En juist deze bescherming is nodig, voor het geval een thuiszorgmedewerker bij een verkouden of grieperige cliënt langs moet. 'Want de zorg gaat wel gewoon door', verzekert Van den Oever.

Bezoek beperkt

Naast duizenden cliënten aan huis in onder meer de Krimpenerwaard, Waddinxveen en Boskoop, hebben verschillende verpleeghuizen van Fundis' dochter WelThuis de zorg voor zo'n 400 kwetsbare ouderen. Daar mogen nog maar mondjesmaat mensen op bezoek komen. Van den Oever legt uit:

Geen bezoek meer voor eenzame ouderen

Zo'n 400 eenzame ouderen in onder meer Zoetermeer, Rijswijk en het Westland hoeven de komende tijd niet te rekenen op het wekelijkse bezoekje van een vrijwilliger. Het Buddy Netwerk in de regio Haaglanden heeft namelijk alle aangesloten 'buddies' afgeraden nog naar cliënten toe te gaan.

'Het gaat hier natuurlijk om een kwestbare groep, waarvan veel ook chronisch ziek zijn. Je wilt niet het risico lopen dat iemand door een van ons besmet raakt', legt Else Kodde van het netwerk uit.

Bellen en kaartjes sturen

Het is ook een hard gelag voor de honderden vrijwilligers zelf. 'Ik vind het zelf ook helemaal niet leuk', zegt vrijwilliger Jeanne de Jong. 'Maar voor mijn maatje betekent het gewoon dat ze niemand over de vloer krijgt om leuke dingen mee te doen en ze is al zo alleen.'

Wat rest voor de vrijwilligers is regelmatig de ouderen te bellen en ze te voorzien van een mooie briefkaart in de bus. 'Ik doe daarnaast een oproep aan alle kinderen in Den Haag en omgeving: stuur je opa of oma ook een kaartje of bel ze wat vaker. Zo kijken we met zijn allen om naar deze kwetsbare groep', besluit Kodde.

