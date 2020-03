'We moeten alles op alles zetten om Italiaanse toestanden te voorkomen'

Binnen de veiligheidsregio Haaglanden is grote bezorgdheid over de uitbraak van het coronavirus. 'Dat het kabinet met zulke drastische maatregelen komt, betekent dat er groot gevaar dreigt', zegt interim-voorzitter Charlie Aptroot in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf. 'We weten wat er in Italiƫ gebeurt, we moeten alles op alles zetten om dat soort toestanden te voorkomen.'

Op initiatief van de afzwaaiend burgemeester van Zoetermeer voerde de veiligheidsregio donderdagavond een extra ingelast overleg. Alle negen aangesloten burgemeesters volgen de koers van het kabinet, maar kunnen volgens Aptroot zelf ook ingrijpen als het moet. Bijvoorbeeld als iemand een evenement met meer dan honderd mensen organiseert. 'Dan is diegene in overtreding. Dat betekent dat de regioburgemeester kan besluiten om de politie erop af te sturen en te zeggen: nu dicht.'

Maar is het pakket aan maatregelen van de landelijke regering voldoende? 'Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet goed kan beoordelen. Wij volgen de richtlijnen van het kabinet, gebaseerd op wat medisch deskundigen van het RIVM zeggen', aldus Aptroot. 'We moeten het gewoon allemaal doen, dan is de kans het grootst dat we onnodig leed voorkomen.'

Waarom scholen niet worden gesloten

Een veelgestelde vraag is waarom scholen en andere onderwijsinstellingen vooralsnog niet worden gesloten vanwege het coronavirus. Aptroot noemt het een 'heel heftige' afweging. 'Uiteindelijk moeten we voor ogen hebben wat we willen voorkomen: dat zoveel mensen tegelijk ziek worden. Dat mensen tegelijk op intensivecarebedden moeten liggen. Dat er geen plek in het ziekenhuis is. Dat zoveel artsen, verpleegkundigen, politieagenten of de zorg- en veiligheidssystemen niet meer kunnen functioneren. Die zorg hebben we, dat moeten we heel serieus nemen.'

Aptroot benadrukt dat het kabinet al wekenlang bezig is om voorbereidingen te treffen. Hetzelfde geldt voor de veiligheidsregio Haaglanden. 'Als we niks zouden doen, dan denk ik dat we in problemen zouden komen. En als we nu echt met elkaar die stevige maatregelen nemen en iedereen neemt ook verantwoordelijkheid, dan kunnen we dat soort grote problemen voorkomen. We hebben iedereen nodig.'

Nadenken over economische schade

De Zoetermeerse burgemeester sluit zich aan bij de oproep van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel: 'Hamsteren, alsjeblieft niet doen!' Eerste zorg is in zijn ogen de gezondheid van mensen. 'Maar we moeten ook nadenken over economische schade', vult Aptroot aan.

Aptroot vermoedt dat de landelijke maatregelen, die tot 31 maart gelden, langer van kracht zullen blijven. 'Dan zal de regering ook met maatregelen moeten komen om ondernemers, misschien ook sommige zzp'ers en mensen die hun baan kwijtraken te helpen. Dat is nu niet de grootste zorg, we moeten voorkomen dat in de gezondheidszorg een grote ramp gebeurt.'

