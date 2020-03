Halflege terrassen en minder werk: Haagse horeca op het Plein in de problemen door coronavirus

Gedurende een gemiddelde vrijdagavond puilt het uit van de mensen op het Plein in Den Haag. Nu heel Nederland in de ban is van het coronavirus, bepalen halflege terrassen hier het beeld. 'Als dit zo doorgaat, gaan er zaken omvallen', voorspelt horeca-ondernemer Kenneth Vijverberg,

Hij is bedrijfsleider bij Somhoreca, dat een handvol horecagelegenheden aan het Plein heeft. Vijverberg doet zijn verhaal in restaurant De Tijd Bar & Grill, waar hij gasten ontvangt en personeel aanstuurt. 'De schade is tot nu toe vrij groot', vertelt hij, doelend op de directe gevolgen van het coronavirus.

'Wat normaal gesproken een heel leuke, vrolijke, drukke vrijdagavond is, is momenteel een rustige. Erg jammer.' Normaal werken er zes of zeven mensen in de zaak, nu zijn dat er maar drie. En de klandizie is volgens hem zelfs meer dan gehalveerd.

Hardst geraakt

In restaurant en wijnbar Solo Vino by Gusto, gelegen op de hoek van het Plein, zitten aan het begin van de avond bijna geen mensen. De zaak met vrijwel uitsluitend Italiaans personeel wordt zo mogelijk nog het hardst geraakt door de coronacrisis.

Hoe moet je als manager met de huidige situatie omgaan? 'Je probeert een eerlijke balans aan te brengen, iedereen wat uren te geven naast de vaste krachten die je hebt', zegt Vijverberg. 'Je probeert iedereen tevreden te houden. Maar dat is moeilijk, zeker als je zo weinig mensen te gast hebt.'

Hart en ziel

'Dit moet zeker niet te lang aanhouden', stelt de Scheveninger. 'Dit is natuurlijk niet goed voor ons, maar voor geen enkele horecazaak. Het zijn allemaal ondernemingen waar mensen met hart en ziel voor werken. Als dit te lang duurt, kunnen er zomaar zaken gaan omvallen.'

Verzachtende omstandigheid op deze vrijdagavond is dat het weer niet bepaald meezit. Daar wil Vijverberg echter niets van weten. 'Zelfs dan is het hier altijd gezellig druk op vrijdagavond.'

LEES OOK: Al het nieuws over het coronavirus in onze regio