Coronavirus: Zes nieuwe besmettingen en noodverordening in Hollands Midden

Het aantal coronabesmettingen in Nederland loopt op. Vrijdag meldde het RIVM dat er in Nederland in totaal 804 mensen positief hebben getest op het virus. In onze regio zijn daar zaterdag minstens zes bijgekomen, daarmee staat het totale aantal in onze regio op 49 mensen. Tien mensen in Nederland zijn aan het virus overleden.

Volg alles over het coronavirus in ons liveblog.

GGD Hollands Midden meldt zaterdag dat er zes nieuwe besmettingen bij zijn gekomen in die regio.

Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een noodverordening afgevaardigd

Nederlandse wetenschappers claimen de vondst van een antilichaam tegen COVID-19.

In onze regio zijn 49 mensen besmet, waarvan drie genezen.

Vrijdag heeft het RIVM 190 meldingen van nieuwe gevallen binnengekregen. Het aantal landelijke besmettingen staat nu op 804, vijf mensen zijn aan het virus overleden.

Veel ziekenhuizen stellen niet-acute operaties uit.

De Haagse Markt voorlopig open.

Mensen met vragen over het coronavirus kunnen bellen met het landelijke informatienummer: 0800-1351.

Vanwege de grote hoeveelheid informatie zijn wij zaterdag een nieuw livebericht gestart. Informatie van daarvoor vind je hier.

Zes nieuwe besmettingen in Hollands Midden

In de regio Hollands Midden zijn zes nieuwe gevallen bekend van besmettingen met het coronavirus. Dat meldt GGD Hollands Midden zaterdag. Het gaat om twee vrouwen uit Alphen aan den Rijn (27 en 62 jaar), een 50-jarige en 53-jarige man uit Oegstgeest, een 67-jarige man uit Krimpenerwaard en een man uit Gouda (68). De teller in Hollands Midden staat nu op 26, waarvan er één is hersteld.

Noodverordening in Hollands Midden

In de veiligheidsregio Hollands Midden is vanaf zaterdagavond een noodverordening van kracht vanwege het coronavirus. Hierin staat dat evenementen van meer dan honderd personen verboden zijn.

In de veiligheidsregio Haaglanden is nog geen noodverordening afgevaardigd. 'We zijn het wel van plan', zegt interim-voorzitter Charlie Aptroot. Hij benadrukt dat hij nu ook al kan optreden. 'Dat gaat dan op basis van een noodbevel. Het is geen groot verschil, het is alleen procedureel anders.'

Wetenschappers claimen vondst antilichaam

Wetenschappers van het Erasmus MC en de Universiteit Utrecht claimen de vondst van een antilichaam tegen COVID-19. De wetenschappelijke publicatie van de groep van tien wetenschappers ligt ter beoordeling klaar bij het toonaangevende tijdschrift Nature, meldt Erasmus Magazine, dat de ontdekking een wereldprimeur noemt.

'Het antilichaam voorkomt dat het virus nog kan infecteren en kan bovendien goed helpen bij de opsporing van het virus', zegt hoogleraar celbiologie Frank Grosveld, een van de ontdekkers namens het Erasmus MC. 'We proberen nu een farmaceut aan boord te krijgen - dat ziet er overigens goed uit - die het antilichaam op grote schaal kan produceren als medicijn.'

Het antilichaam kan helpen bij de opsporing en preventie van deze vorm van corona-infectie. Volgens Erasmus Magazine moet het antilichaam nog op mensen worden getest, een proces dat maanden vergt.

43 in onze regio besmet

Haagse Markt voorlopig open

De Haagse Markt blijft voorlopig open. Dat heeft de organisatie in overleg met de gemeente Den Haag besloten. 'Supermarkten en winkels blijven ook open, en wij volgen dit beleid', legt een woordvoerder uit. De Haagse Markt geeft wel aan dat ze het nieuws per dag bekijken. 'Morgen zijn we sowieso geopend, en daarna zien we wel hoe het loopt', aldus de woordvoerder vrijdag.

Maatregelen McDonalds en Apple

Fastfoodketen McDonald's neemt maatregelen in alle restaurants in Nederland vanwege het nieuwe coronavirus. Het aantal zitplaatsen wordt beperkt en de frequentie van het schoonmaken van het interieur verhoogd. Betalen bij de McDrive kan vanaf nu alleen nog maar contactloos. Medewerkers dragen handschoenen bij elke betaling en vermijden fysiek contact.

Apple sluit alle winkels buiten China tot 27 maart vanwege het nieuwe coronavirus. Dat maakte Tim Cook, de bestuursvoorzitter van het techbedrijf, zaterdag bekend op de website. Op die manier wil Apple de verspreiding van het virus, dat wereldwijd al aan meer dan 5000 mensen het leven heeft gekost, tegengaan.

Distributiecentra liggen vol

De distributiecentra van Albert Heijn liggen vol en momenteel worden meer mensen ingezet in winkels en bij de bevoorrading. Consumenten wordt opgeroepen 'boodschappen te doen zoals u dat normaal ook doet'. Dat staat onder meer in een e-mail die Albert Heijn vrijdagavond heeft gestuurd aan klanten.