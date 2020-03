Coronavirus: dertien nieuwe besmettingen in de regio, Corendon annuleert alle reizen

Het aantal coronabesmettingen in Nederland loopt op. Het aantal besmettingen is gestegen naar 959, meldt het RIVM zaterdag. In onze regio zijn daar zaterdag dertien bijgekomen, daarmee staat het totale aantal in onze regio op 56 mensen. Het aantal doden is gestegen van tien naar twaalf.

RIVM meldt dat het aantal besmettingen is gestegen naar 959. In totaal zijn twaalf mensen aan het virus overleden.

In onze regio zijn dertien nieuwe besmettingen. Zeven in de regio Haaglanden en zes in de regio Hollands-Midden.

Keukenhof gaat op 21 maart niet open vanwege het coronavirus.

Distributiecentra van supermarkten draaien op maximale capaciteit om tekorten aan te vullen.

Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een noodverordening afgevaardigd.

Nederlandse wetenschappers claimen de vondst van een antilichaam tegen COVID-19.

De Haagse Markt voorlopig open.

Mensen met vragen over het coronavirus kunnen bellen met het landelijke informatienummer: 0800-1351.

Corendon annuleert alle reizen deze maand

Reisorganisatie Corendon heeft alle reizen en cruises vanaf zondag tot en met 31 maart geannuleerd. Dat maakte Corendon zaterdag bekend. De beslissing is het gevolg van de vergaande maatregelen die nu wereldwijd worden genomen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 'Door deze onvermijdbare en buitengewone omstandigheden vindt Corendon het niet langer verantwoord om vakanties door te laten gaan', aldus de organisatie.

Dertien nieuwe besmettingen

GGD Haaglanden heeft zeven nieuwe besmettingen bevestigd. Een tiener en een twintiger uit Den Haag, een veertiger en zestiger uit Pijnacker-Nootdorp, een zeventiger uit Westland, een zestiger uit Wassenaar en een zestiger uit Zoetermeer zijn besmet met het coronavirus. Dit is vastgesteld na laboratoriumonderzoek. Deze personen hebben geen relatie tot elkaar. De zeventiger bevindt zich in isolatie in een ziekenhuis en de andere patiënten zitten met ziekteverschijnselen in thuisisolatie, aldus GGD Haaglanden.

Eerder op de dag maakte GGD Hollands Midden al bekend dat er in hun regio zes nieuwe besmettingen waren. Het gaat om twee vrouwen uit Alphen aan den Rijn (27 en 62 jaar), een 50-jarige en 53-jarige man uit Oegstgeest, een 67-jarige man uit Krimpenerwaard en een man uit Gouda (68). De teller in Hollands Midden staat nu op 26, waarvan er één is hersteld.

Besmettingen stijgt, dodental loopt op

Het aantal sterfgevallen door het nieuwe coronavirus in Nederland is zaterdag gestegen naar twaalf, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vrijdag stond het dodental nog op tien. Het totale aantal mensen bij wie het virus is vastgesteld, is met 155 omhoog gegaan naar 959.

De twee doden betreffen net als de andere gevallen oudere patiënten met onderliggend lijden. In totaal zijn 136 patiënten opgenomen of opgenomen geweest in een ziekenhuis.

Zaterdag zijn minder nieuwe positieve testen gemeld dan vrijdag, toen het er 190 waren. Volgens RIVM komt dat omdat het testbeleid is aangepast. Vanaf donderdag worden mensen met milde klachten niet meer getest omdat er een landelijke maatregel is om thuis te blijven bij de eerste klachten. Maar er wordt wel meer getest onder risicogroepen.

Het is volgens RIVM nog te vroeg om het effect te zien van de oproep die de overheid donderdag deed om sociale contacten te verminderen.

Supermarkten nuchter

Supermarktmedewerkers in Leiden reageren nuchter op de grote stormloop van klanten op vrijdag. 'We hopen natuurlijk dat zo snel mogelijk alles weer beschikbaar is voor onze klanten. De stormloop begon donderdagavond en vooral vrijdag was het hier een gekkenhuis. Maar het zal de komende dagen wel weer kalmeren, mensen kunnen niet blijven hamsteren en beginnen te beseffen dat paniek geen zin heeft', zegt een medewerker.

Keukenhof niet open

Keukenhof gaat op 21 maart niet open vanwege het coronavirus. Dat laat het bloemenpark uit Lisse zaterdag weten. 'Dat Keukenhof niet open kan is een enorme teleurstelling met grote financiële gevolgen voor alle betrokkenen. De verslagenheid onder de medewerkers en de partners die een jaar aan de voorbereiding hebben gewerkt is groot', aldus Keukenhof. Het park hoopt op 1 april de deuren wel te kunnen openen.

'Extreem rustig' in de treinen

Het is 'extreem rustig' op de stations en in de treinen, zegt een woordvoerster van de Nederlandse Spoorwegen. Mensen houden zich goed aan de corona-adviezen van de overheid en bovendien zijn grote evenementen afgeschaft. Het spoorbedrijf rijdt zaterdag volgens een - voor deze dag - normale dienstregeling.

Honderden extra vrachtwagens voor bevoorrading supermarkten

De ongeveer vijftig distributiecentra van supermarkten in Nederland draaien momenteel op maximale capaciteit om de tekorten aan voorraden in de Nederlandse supermarkten aan te vullen. Vele honderden extra vrachtwagens worden dit weekend ingezet om de winkels van producten te voorzien. Dat zegt directeur Marc Janssen van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de brancheorganisatie die de belangen van de supermarkten en foodservicebedrijven behartigt. Janssen denkt dat pas na dit weekend de voorraden in de winkels weer grotendeels op normaal niveau zijn.

KLM haalt reizigers terug uit Suriname en ABC-eilanden

KLM stuurt vanaf maandag vliegtuigen naar Suriname en naar de Caribische eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao om daar gestrande passagiers op te halen, meldt de maatschappij.

Geen vluchten naar Marokko meer

Marokko laat geen vliegtuigen vanuit Nederland meer toe uit vrees voor het nieuwe coronavirus. Ook worden vluchten vanuit Marokko naar Nederland tijdelijk opgeschort, meldden de autoriteiten zaterdag.

Noodverordening in Hollands Midden

In de veiligheidsregio Hollands Midden is vanaf zaterdagavond een noodverordening van kracht vanwege het coronavirus. Hierin staat dat evenementen van meer dan honderd personen verboden zijn.

In de veiligheidsregio Haaglanden is nog geen noodverordening afgevaardigd. 'We zijn het wel van plan', zegt interim-voorzitter Charlie Aptroot. Hij benadrukt dat hij nu ook al kan optreden. 'Dat gaat dan op basis van een noodbevel. Het is geen groot verschil, het is alleen procedureel anders.'

Wetenschappers claimen vondst antilichaam

Wetenschappers van het Erasmus MC en de Universiteit Utrecht claimen de vondst van een antilichaam tegen COVID-19. De wetenschappelijke publicatie van de groep van tien wetenschappers ligt ter beoordeling klaar bij het toonaangevende tijdschrift Nature, meldt Erasmus Magazine, dat de ontdekking een wereldprimeur noemt.

'Het antilichaam voorkomt dat het virus nog kan infecteren en kan bovendien goed helpen bij de opsporing van het virus', zegt hoogleraar celbiologie Frank Grosveld, een van de ontdekkers namens het Erasmus MC. 'We proberen nu een farmaceut aan boord te krijgen - dat ziet er overigens goed uit - die het antilichaam op grote schaal kan produceren als medicijn.'

Het antilichaam kan helpen bij de opsporing en preventie van deze vorm van corona-infectie. Volgens Erasmus Magazine moet het antilichaam nog op mensen worden getest, een proces dat maanden vergt.

Haagse Markt voorlopig open

De Haagse Markt blijft voorlopig open. Dat heeft de organisatie in overleg met de gemeente Den Haag besloten. 'Supermarkten en winkels blijven ook open, en wij volgen dit beleid', legt een woordvoerder uit. De Haagse Markt geeft wel aan dat ze het nieuws per dag bekijken. 'Morgen zijn we sowieso geopend, en daarna zien we wel hoe het loopt', aldus de woordvoerder vrijdag.

Maatregelen McDonalds en Apple

Fastfoodketen McDonald's neemt maatregelen in alle restaurants in Nederland vanwege het nieuwe coronavirus. Het aantal zitplaatsen wordt beperkt en de frequentie van het schoonmaken van het interieur verhoogd. Betalen bij de McDrive kan vanaf nu alleen nog maar contactloos. Medewerkers dragen handschoenen bij elke betaling en vermijden fysiek contact.

Apple sluit alle winkels buiten China tot 27 maart vanwege het nieuwe coronavirus. Dat maakte Tim Cook, de bestuursvoorzitter van het techbedrijf, zaterdag bekend op de website. Op die manier wil Apple de verspreiding van het virus, dat wereldwijd al aan meer dan 5000 mensen het leven heeft gekost, tegengaan.