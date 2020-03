Keukenhof gaat niet open: 'Enorme teleurstelling'

Toeristen maken foto's in Keukenhof. | Foto: ANP

'Dat Keukenhof niet open kan is een enorme teleurstelling met grote financiële gevolgen voor alle betrokkenen. De verslagenheid onder de medewerkers en de partners die een jaar aan de voorbereiding hebben gewerkt is groot', aldus Keukenhof. 'Het park is op dit moment klaar voor de opening, de bloembollen bloeien en de bloemenshows zijn voor een groot deel ingericht.'

Evenementen van honderd personen of meer mogen vanwege het coronavirus niet meer doorgaan. In de regio Hollands Midden is daarom vanaf zaterdagavond een noodverordening van kracht tot en met 31 maart. 'Wij zijn er klaar voor om te openen op 1 april, de dag nadat de noodverordening afloopt', meldt Keukenhof.

'Continuïteit lange termijn komt niet in gevaar'

Volgens Keukenhof is het park voorbereid op de afhankelijkheid van de natuur en internationale ontwikkelingen. 'Wij spelen nu zo snel mogelijk in op deze nieuwe situatie. De continuïteit van Keukenhof op lange termijn komt niet in gevaar.'

