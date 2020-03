Supermarkten nuchter: 'Je kan niet blijven hamsteren'

'Het is nu wat drukker dan normaal op dit tijdstip zaterdagochtend in de supermarkt', zegt een medewerker van de Albert Heijn XL in Leiden. Ogenschijnlijk gelaten doen de klanten hun boodschappen, maar ze stuiten wel regelmatig op lege schappen. 'We hopen natuurlijk dat zo snel mogelijk alles weer beschikbaar is voor onze klanten. De stormloop begon donderdagavond en vooral vrijdag was het hier een gekkenhuis. Maar het zal de komende dagen wel weer kalmeren, mensen kunnen niet blijven hamsteren en beginnen te beseffen dat paniek geen zin heeft', zegt de medewerker.

Waarom er zo'n run is ontstaan op toiletpapier en ook de schappen met gedroogde pasta en groenten in blik en pot leeg zijn, weet de medewerker niet. Inzet van extra personeel is volgens hem niet nodig. 'We hebben nu de gebruikelijke ploeg aan het werk en kunnen op piekmomenten extra mensen oproepen.'

Supermarkten kampen met lege schappen. | Foto: Omroep West

Deels lege schappen

Ook in een vestiging van Lidl in Leiden is het wat drukker dan normaal en zijn er deels lege schappen. De medewerker hier weet niet wanneer de winkel weer volledig bevoorraad is: 'Wat ik gehoord heb is dat het distributiecentrum vol ligt en dat het probleem vooral in de piekvraag van supermarkten zit. Als vierhonderd vestigingen tegelijk aangevuld moeten worden, snappen wij ook wel dat die niet allemaal tegelijk bediend kunnen worden. We wachten rustig af, er is aanvulling op komst, dus we blijven kalm. Onze klanten zien dat ook wel in en hebben over het algemeen begrip voor deze ongewone situatie.'

In beide winkels wilde men niets zeggen over berichten dat de supermarkten momenteel grotere omzetten draaien dan in de kerstperiode. Ze verwezen door naar de hoofdkantoren, maar die willen of kunnen niet reageren op de vraag of er momenteel topomzetten worden geboekt. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) vermoedt dat de omzetten omhoog zijn gegaan, maar beschikt niet over concrete cijfers, zegt directeur Marc Jansen van de brancheorganisatie.

