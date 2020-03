Hagenaar wil tijdens coronacrisis 100.000 maaltijden invriezen voor ouderen

Honderdduizend maaltijden om duizend kwetsbare ouderen vijftien weken lang van een maaltijd te voorzien, voor het geval dat Nederland op slot gaat vanwege het coronavirus. Hagenaar Ben Lachhab is druk met het uitwerken van zijn plan. 'We moeten nu bewijzen dat we er als maatschappij voor elkaar zijn.'

Lachhab is sinds vorige week serieus aan de slag met zijn plan om kwetsbare ouderen van maaltijden te voorzien, mocht Nederland in een 'lockdown' gaan. De Hagenaar denkt dat het moment dat Nederlanders alleen nog de deur uit mogen om naar de supermarkt te gaan, niet ver weg meer is. 'Ik zie ouderen die moeilijk ter been zijn niet uren in de rij voor de supermarkt staan. Voor deze groep moet er een oplossing komen.'

Het plan van Lachhab is gigantisch: honderdduizend ingevroren maaltijden moeten duizend kwetsbare ouderen in de Haagse regio vijftien dagen lang van een dagelijkse maaltijd voorzien. De voorbereidingen zijn in volle gang. 'Ik ben met verschillende partijen in gesprek. Maandag staat een overleg met de gemeente Den Haag gepland. Samen met een chef-kok ben ik op dit moment aan het inventariseren wat het meest praktische is om te bereiden en in te vriezen. Met een partner uit het bedrijfsleven zoek ik uit of medewerkers die niet meer op kantoor werken, ingezet kunnen worden.'

Enorme uitdaging

Een locatie om al die maaltijden te bereiden heeft Lachhab ook al op het oog, met dank aan de maatregel om evenementen met meer dan 100 man te verbieden. Hierdoor heeft het World Forum zijn evenementen geannuleerd en kan Lachhab mogelijk gebruik maken van de keuken. Ook heeft hij contact met de RAI in Amsterdam om daar in de keuken maaltijden te bereiden.

Lachhab beseft dat het invriezen van honderdduizend maaltijden een enorme uitdaging is. 'Ik ben nu het volledige logistieke plan aan het uitwerken, maar we kunnen niet te lang wachten, want als het virus doorzet zijn we te laat.'

Ouderen onrustig

Door zijn werk als manager van een Van Harte Restaurant - waar eenzame ouderen een maaltijd kunnen eten - merkt hij dat het virus de ouderen enorm bezighoudt. 'Ik merk dat ze onrustig zijn. Ze zijn al zo kwetsbaar op veel manieren en vaak eenzaam. Wanneer het voor deze groep niet meer lukt om voor zichzelf zorgen en ze niemand hebben die dit voor hen kan doen, dan kunnen wij hier een begin mee maken.'

