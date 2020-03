Coronavirus: dodental stijgt, horeca verwacht sluiting

Dodental coronavirus gestegen van 12 naar 20, aantal besmettingen nu op 1135

Scholen zijn in afwachting van het spoedberaad of de scholen maandag sluiten.

Vier nieuwe besmettingen in regio Hollands Midden, totaal aantal besmettingen in regio op minstens 60.

mboRijnland sluit vanaf maandag alle locaties.

Annette de Boer van GGD Haaglanden en art infectiebestrijding John Versteegen antwoorden jullie vragen op Radio West in een extra uitzending. Luister de uitzending hier terug.

Mensen met vragen over het coronavirus kunnen bellen met het landelijke informatienummer: 0800-1351.

Vanwege de grote hoeveelheid informatie zijn wij zondag een nieuw livebericht gestart. Informatie van daarvoor vind je hier.

Dodental naar 20

Het aantal mensen dat is overleden aan het coronavirus is gestegen van twaalf naar twintig. Het aantal mensen dat besmet is met het virus is gestegen naar 1.135.

'Het zou mij niets verbazen als horeca gesloten wordt'

Horecagelegenheden op de Grote Markt in Den Haag hebben het dit weekend erg rustig gehad. Dat zegt Maarten Hinlopen, eigenaar van een aantal zaken en voorzitter van de Haagse afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland. 'Honderd klanten per zaak hebben wij zaterdagavond niet eens gehaald.'

Het zou Hinlopen niets verbazen als er wordt besloten om de horeca voorlopig helemaal te sluiten. 'In andere landen gebeurt dat ook. Hoe lang gaat het in Nederland nog duren? Op een gegeven moment heeft het ook geen zin meer om open te blijven, en is het ook de vraag of je het risico nog wel wil lopen.'

Uitwaaien op het strand

Drukte op het strand van Scheveningen zondag. Omdat activiteiten zijn afgelast vanwege het coronavirus zoeken veel mensen onze kust op om even uit te waaien.

Uitwaaien op het strand. | Foto: ANP

Brancheorganisatie Kinderopvang wil noodopvang bieden

Brancheorganisatie Kinderopvang wil noodopvang bieden als de overheid besluit om de scholen en de kinderopvang te sluiten. Dat meldt de organisatie zondag vooruitlopend op het spoedoverleg tussen het kabinet en Federatie Medisch Specialisten.

De brancheorganisatie zegt noodopvang landelijk in te willen richten voor kinderen tussen de 0 en 12 jaar voor ouders met vitale beroepen. ‘De sector bepleit bij de overheid dat er voor ouders en de sector geen extra kosten en administratieve rompslomp als kinderopvangtoeslag ontstaat’, aldus de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Zorgmedewerker roept op om te stoppen met hamsteren

Medewerkers van zorginstelling Ipse de Bruggen in Delft zitten met de handen in het haar. Door de gekte bij supermarkten krijgen ze geen boodschappen meer geleverd en in de supermarkten is nauwelijks nog iets te krijgen. Ze roepen op om niet meer te hamsteren. 'Doe wat rustiger aan en denk aan je medemens', zegt medewerker Michelle Nieuwstraten.

'6.000 Nederlanders besmet met coronavirus'

Het aantal besmettingsgevallen in Nederland ligt veel hoger dan het RIVM tot nu toe heeft vastgesteld. RTL Nieuws meldt dat er zo'n 6.000 mensen besmet zijn of besmet zijn geweest met het coronavirus. Dit blijkt volgens de nieuwszender uit een e-mail van Sjaak de Gouw, directeur publieke gezondheid Hollands-Midden, die RTL Nieuws heeft ingezien.

Ondanks het flinke aantal besmettingen heeft het volgens De Gouw geen enkele zin om de scholen te sluiten. 'We moeten het echt niet doen, want het draagt niets bij aan de bestrijding en het heeft enorme maatschappelijke impact. Met name omdat je er dan niet onderuit komt ook vergelijkbare maatregelen te nemen. (kinderdagverblijven sluiten, horeca sluiten etc.)'

De Haagse Scholen: 'Bekijken situate van uur tot uur'

De grootste koepel van basisscholen in Den Haag De Haagse Scholen, waaronder 52 basisscholen vallen, wacht de beslissing van het kabinet af om wel of niet de deuren te sluiten. Een voorlichter laat weten: 'We hebben ons tot nu toe aan het advies gehouden om de scholen open te laten. Dat kan ook, er was weinig uitval van leraren en groepen.' Maar de situatie rond het coronavirus wordt nauwlettend in de gaten gehouden. 'We bekijken de situatie niet eens meer van dag tot dag, maar van uur tot uur.'

De Haagse scholenkoepels trekken samen op, zegt de gemeente Den Haag in een reactie. 'Vandaag zijn we in afwachting van het kabinetsstandpunt dat volgt op het landelijk overleg van de minister van Onderwijs met de onderwijskoepels, het kabinet met RIVM en Federatie Medisch Specialisten. Daarna komt snel een uitwerking van dat kabinetsstandpunt voor de regio', aldus een woordvoerder.

SCOPE Scholengroep in Alphen aan den Rijn overweegt om door te gaan met examenleerlingen in kleine groepjes. Daarnaast overwegen ze om andere leerlingen thuis les te geven. 'Maar ik verwacht eerlijk gezegd straks een ander bericht van de regering. Ik kan me niet voorstellen dat scholen geen maatregelen treffen', zegt Piet Jansen, voorzitter van het college van bestuur.

D66: overweeg sluiting scholen

Wat regeringspartij D66 betreft moet het kabinet alles doen om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus te beperken. Ook sluiting van de scholen moet worden overwogen, vindt fractievoorzitter in de Tweede Kamer Rob Jetten.

Het kabinet kiest er tot dusver voor scholen open te houden. Sluiting zou tot personeelstekorten kunnen leiden in met name de zorg, omdat ouders dan niet meer naar het werk kunnen. Zondagmiddag is er opnieuw overleg over, na een dringende oproep vanuit de medisch specialisten om scholen toch te sluiten.

Strafrechtadvocaten: sluit rechtbanken

Alle rechtbanken en gerechtshoven moeten vanwege de coronacrisis tot 1 april sluiten. Alle zittingen die niet absoluut noodzakelijk zijn moeten voor onbepaalde tijd worden aangehouden, vinden de Nederlandse Verenigingen van Strafrechtadvocaten NVSA en de NVJSA.

De politie moet volgens de verenigingen ondertussen alleen verdachten van zeer serieuze feiten aanhouden. De arrestatie en het verhoor van verdachten van minder serieuze zaken moet voor onbepaalde tijd worden uitgesteld, bepleiten ze. Volgens de verenigingen is het gezondheidsrisico voor verdachten, advocaten, de medewerkers, bezoekers, slachtoffers en de politie te groot geworden om hen nog bij elkaar in dezelfde ruimte te laten zijn.

Vier nieuwe besmettingen regio Hollands Midden

In de regio Hollands Midden hebben opnieuw vier mensen positief getest op het coronavirus. Dat maakt de GGD zondagochtend bekend. Het gaat om een 63-jarige man uit Teylingen, een 34-jarige vrouw uit Gouda, een 73-jarige man uit Leiden en een 70-jarige vrouw uit Leiden. De GGD is een contactonderzoek gestart.

GGD Haaglanden stopt met actief verspreiden coronagevallen

GGD Haaglanden stopt met het actief verspreiden van het aantal coronagevallen. Tot nog toe verspreidde GGD Haaglanden de cijfers van het aantal nieuwe besmettingen in een persbericht. Volgens de GGD geven de cijfers geen goed beeld meer van het verloop van de verspreiding van het virus, omdat niet iedereen wordt getest. Ze blijven de getallen nog wel via hun site verspreiden.

Overleg scholensluiting

Het kabinet belegt zondag spoedoverleg met de medisch specialisten over hun oproep om de scholen te sluiten. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) neemt het dringende advies 'serieus', laat hij weten.

De druk op het kabinet om scholen te sluiten neemt zienderogen toe. Bruins wil vooralsnog niet verder gaan dan de al afgekondigde maatregelen, maar gaat daarover zondagmiddag met de Federatie Medisch Specialisten praten. 'Mogelijk kan dat de standpunten nader tot elkaar brengen.' Onderwijsminister Arie Slob gaat ondertussen opnieuw praten met vertegenwoordigers van de basis- en middelbare scholen.

mboRijnland dicht tot eind maart

Het College van Bestuur van mboRijnland heeft het besluit genomen om van maandag 16 maart tot en met dinsdag 31 maart alle locaties te sluiten. De instelling heeft vestigingen in Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Woerden en Zoetermeer.

'Doelstelling is het onderwijs, al dan niet op afstand, zo snel mogelijk weer op te pakken', schrijft mboRijnland op de website. 'Praktijkexamens gaan hierdoor niet door. De schriftelijke examens van het vavo gaan wél door.'

Sommige operaties Alrijne Ziekenhuis afgezegd

Het Alrijne Ziekenhuis zegt een deel van de niet-spoedeisende operaties af. Daardoor is er meer ruimte en personeel voor patiënten die meteen zorg nodig hebben. 'We snappen dat dit heel vervelend is voor deze patiënten. We nemen deze maatregel om er zeker van te zijn dat we noodzakelijke zorg kunnen blijven leveren.'

Het ziekenhuis laat weten dat spoedeisende operaties gewoon door zullen gaan. Patiënten waarvan de operatie niet doorgaat, worden telefonisch benaderd door Alrijne. 'Als u niets van ons hoort, gaat uw operatie gewoon door.'