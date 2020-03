Burgemeester Lenferink van Leiden is langstzittende burgemeester van Nederland

De Leidse burgemeester Henri Lenferink (PvdA) is vanaf deze zondag de langstzittende burgemeester van Nederland. Peter Tange neemt na twintig jaar afscheid als burgemeester van Wormerland, waarna de Leidse burgemeester met bijna zeventien dienstjaren de volgende is op de lijst.

Lenferink vindt het echter niets om trots op te zijn. Tegen mediapartner Sleutelstad zei hij eerder het een 'non-issue' te vinden. 'Dit is voor mij geen bijzondere situatie. Het is een leuk weetje en dat is het enige', is alles wat Lenferink erover zegt.

Aangezien de burgemeester er zelf weinig over kwijt wil, vroegen we mensen die met hem samenwerken om terug te kijken op zeventien jaar Lenferink. Raadslid Walter van Peijpe (GroenLinks) kent Lenferink al lang omdat hij tien jaar in de gemeenteraad zit. 'Ik ken 'm inmiddels goed', zegt Van Peijpe. Hij heeft vooral bewondering voor zijn kennis over Leiden en de geschiedenis van de stad. 'Ondanks dat het een Tukker is. Inmiddels is hij ook echt een Leienaar met hart voor de stad. Het is een wandelende encyclopedie en ik weet dat hij keihard werkt.'

Op de fiets

Of de gewone Leidenaar Lenferink ook zoveel waardering voor de burgemeester heeft weet Van Peijpe niet. 'Hij is wat bescheiden, dus in die zin staat hij wel in de schaduw van Cees Goekoop. Maar dat hij op de fiets kwam praten met de buurt toen de zedendelinquent Benno L. in Leiden Zuid-West kwam wonen werd toen wel erg gewaardeerd.'

Henri Leferink is sinds 2003 burgemeester van Leiden en inmiddels bezig aan zijn derde termijn van zes jaar. Als die in 2021 ten einde loopt, is hij achttien jaar burgemeester van de stad. Daarmee is hij nog niet de langstzittende burgemeester in de recente geschiedenis van Leiden. Dat is VVD'er Cees Goekoop, die van 1980 tot 1999 burgemeester was van de stad.

'Goed historisch besef'

'Hij heeft een goed historisch besef en de stad ziet er steeds beter uit', zegt ondernemer en organisator Peter Labrujère. 'Maar er moet ook wel wat verdiend worden. De horeca loopt niet bepaald met hem weg.' Labrujère doelt daarmee op het terrasbeleid dat Lenferink moest handhaven. 'Dat werd veel te streng gehandhaafd, je mocht helemaal niks meer met je terras.' Burgemeester Lenferink wilde er met strenge regels voor zorgen dat het historische centrum van Leiden geen geweld aan gedaan zou worden met allerlei verschillende terrassen in de stad.

Op persoonlijk vlak heeft Labrujère niks op Lenferink aan te merken. Toch heeft hij warmere herinneringen aan die andere burgemeester die het zo lang volhield in Leiden: Goekoop. 'Die hield echt van de stad en was bereid om risico's te nemen. Hij is destijds begonnen met de ontwikkeling van het Bio Science Park.' Toch vindt Labrujère dat Lenferink het al met al goed gedaan heeft. 'Maar er mag nu wel eens een ander komen.'

De Poetin van Leiden

Een horecaondernemer die anoniem wil blijven omdat er misschien nog zaken met de burgemeester gedaan moeten worden, vindt ook dat het tijd is voor een nieuwe burgemeester. 'Hij is niet goed voor de middenstand, ik vind hem echt een pain in the ass', klinkt het. 'Als je hem eenmaal tegen je hebt, is het echt niet leuk. Ik hoor dat van meer ondernemers.' Volgens de ondernemer wordt Lenferink niet voor niets 'de Poetin van Leiden' genoemd. 'Het is echt geen mensenmens.'

Volgens Van Peijpe is Lenferink wel eens een gebrek aan flexibiliteit verweten. 'Hij is principieel. Als hij ergens voor staat verdedigt hij zijn gelijk. Dat kun je ook positief zien.'

Bestuurder met lef

Abdel Bouzzit heeft als bestuurder van de Imam Malik Moskee in Leiden alleen maar lovende woorden over Lenferink. 'Ik ken Henri als een bestuurder met lef, inlevingsvermogen en een heel verbindend karakter', zegt Bouzzit. Hij heeft met Lenferink te maken gehad toen de moskee beveiligd moest worden na de aanslagen op het vliegveld van Brussel in 2016. Er kwamen toen dreigbrieven binnen bij de moskee. 'Zijn bestuursstijl is er een van inleven in de emoties van betrokkenen, een Tukkers sausje nuchterheid erin gooien en overgaan op een realistische aanpak.'

'Als mens heb ik hem leren kennen als iemand met veel humor. Hij is gek op de Marokkaanse keuken en hij heeft veel interesse in andere culturen en gebruiken. Hij is erg geliefd en men heeft het hier in Leiden wel altijd over "onze" burgemeester. Van mij mag hij nog wel even door', besluit Bouzzit.

Herbenoeming of schaken?

Later dit jaar buigt de Leidse gemeenteraad zich over een eventuele herbenoeming van Lenferink als burgemeester. Hij is op dit moment nog vier jaar verwijderd van de pensioengerechtigde leeftijd.

'Misschien kan ik dan nog eens een potje met hem schaken', lacht Van Peijpe. Op het terras van café Olivier heeft hij ooit eens met hem geschaakt. 'Meestal heeft hij hooguit een uurtje de tijd.' Lenferink is een goede schaker, weet Van Peijpe. 'Maar het eerste potje dat we speelden, won ik. Dat vond hij niet zo leuk, maar hij kon zich bij het tweede potje revancheren.'