Advocaat wil zitting rond moordverdachte Thijs H. zonder publiek

Alleen zittingen die vanwege wettelijke termijnen moeten plaatsvinden, zoals over de voorlopige hechtenis, moeten doorgaan, aldus de NVSA en NVJSA, maar dan zonder dat daarvoor een zitting plaatsvindt waarbij iedereen bij elkaar moet komen.

De zitting maandag in Maastricht is een niet-inhoudelijke, waarin onder meer beslist wordt over verlenging van het voorarrest van Thijs H. Weening ondersteunt de oproep van de strafrechtadvocaten, zei hij zondag. 'Waar een zitting niet strikt nodig is, zullen we naar andere manieren moeten kijken, bijvoorbeeld via video op afstand.'

'Kijken of manier zonder publiek mogelijk is'

Hij heeft de voorzitter van de rechtbank in deze zaak afgelopen vrijdag gevraagd of de zitting wel kan doorgaan, maar volgens Weening vond de voorzitter dat vrijdag geen probleem. 'Ik zou zelf kijken of een andere manier van afhandeling zonder publiek mogelijk is', zei Weening.

Thijs H. wordt ervan verdacht in mei 2019 drie mensen te hebben doodgestoken in Den Haag en Heerlen.

LEES OOK: Coronavirus: De Haagse Scholen: 'Bekijken situatie van uur tot uur'