Alle antwoorden van de GGD op jullie vragen over het coronavirus

Omroep West kreeg heel veel vragen over het coronavirus. Annette de Boer, directeur van GGD Haaglanden, en arts Johan Versteegen hebben zondag in een extra uitzending van Radio West vragen van luisteraars beantwoord. Hieronder kun je alle vragen en antwoorden teruglezen.

Ik ben alleenstaande moeder van een kind van twaalf dat zwaar autistisch en verstandelijk beperkt is. Is het nog veilig om hulpverleners langs te laten komen, want die komen ook bij andere kinderen?

GGD: Bepaalde dingen moeten doorgaan in de maatschappij. Er zijn algemene adviezen, zoals de hoesthygiëne. Ga niet werken als je klachten hebt als, koorts, hoesten, verkoudheid. Als iedereen zich aan die richtlijnen houdt, dan zal het risico heel beperkt zijn.

Er zijn mensen die toch werken als ze verkouden zijn, omdat ze anders niet worden uitbetaald.

GGD: Ik begrijp dat er druk is vanaf alle kanten, ook vanuit financieel oogpunt. Maar we moeten toch de landelijke lijn volgen. We hopen dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid pakt en de richtlijnen zo goed mogelijk uitvoert. Als iemand ziek is, dan moet hij niet bij u langsgaan.

Wat gaat er gebeuren als ik zelf bijvoorbeeld corona krijg en in het ziekenhuis kom? Wat gebeurt er met mijn zoon, want ik heb verder niemand. Is daar iets voor te regelen?

GGD: Ik kan mij ze bezorgdheid voorstellen, want het is een heel lastig probleem. Niet voor iedere situatie is vooraf aan te geven hoe dit opgelost kan worden. Niet alleen door corona, maar ook door andere ziekte kan iedereen uitvallen. Ik denk dat het nu al goed is om je voor te bereiden. Dat kan door te kijken of er misschien familieleden of buren zijn die misschien de helpende hand kunnen bieden. We zullen moeten handelen met de mogelijkheden die er zijn.

Mijn vrouw is hartpatiënt en heeft apneu. Ik ben zelf herstellende van een herseninfarct en ben diabetes. Is er voor ons nog aanvullende informatie?

GGD: Mensen met onderliggend lijden en op hogere leeftijd zijn extra kwetsbaar. Dus ook daarvoor geldt: ga uit van de landelijke richtlijnen en wees extra voorzichtig. Je kunt er aan denken om boodschappen thuis te laten bezorgen of iemand anders de boodschappen laten doen en die voor de deur te laten zetten.

Een tijd geleden hebben we Q-koorts gehad en dat was heel besmettelijk. Is deze ziekte overdraagbaar door dieren? En mijn tweede vraag is of je je voeten moet ontsmetten zoals boeren doen als ze buiten zijn geweest.

GGD: Voor zover we weten kunnen dieren het niet overbrengen. Daar hoeft u zich echt geen zorgen over te maken. En het ontsmetten van uw voeten is echt niet nodig, want u komt niet met uw voeten aan iemands gezicht.

Het aaien van je huisdier die buiten is geweest, is dat nog gevaarlijk?

GGD: Het is belangrijk dat u regelmatig uw handen wast. U aait een dier, maar u pakt ook wat anders vast, dat doet iedereen. Regelmatig uw handen wassen zorgt er voor dat je geen dingen aan je handen hebt waar je ziek van wordt.

Als je griep hebt, kun je er een griep overheen krijgen. Is dat met deze ziekte ook? Of ben je er vanaf zodra je ervan genezen bent?

GGD: Bij griep is het zo dat er verschillende varianten zijn. De ene variant die je gehad hebt, biedt soms geen bescherming tegen een andere variant. Bij deze nieuwe ziekte weten we nog niet precies hoe het in elkaar zit. Over het algemeen is het zo dat bij infectieziekten dat als je iets hebt doorgemaakt, dat je dan immuun bent tegen die variant. Maar we weten niet of er van deze ziekte andere varianten gaan ontstaan. Dat kunnen we nog niet met zekerheid zeggen. Tot nu toe kunnen we er vanuit gaan dat als je besmet bent geweest met het coronavirus dat je niet opnieuw besmet raakt met het virus.

Ik ben 76 en heb een pacemaker. Ik heb eten in huis, maar dingen als yoghurt en fruit, dat moet steeds vers geleverd worden. Mag mijn zoon of dochter dat thuisbrengen en mogen zij op bezoek komen, of moeten zij dat voor de deur zetten?

GGD: Het is fijn dat uw zoon en dochter zo helpen. Het is ook goed om een beetje contact te houden. Maar als ze verkouden zijn, dan moeten ze niet binnenkomen. Het is beter om op afstand te blijven en niet teveel bezoek langs laten komen. Dus zo weinig mogelijk contact. Maar u hoeft ze niet helemaal buiten de deur te houden als ze niet verkouden zijn.

Je hoort toch nog mensen die 'gewoon naar buiten gaan' en anderen die zeggen: 'moet je dat nou wel doen'. Wat is uw standpunt hierin?

GGD: Ik hoor juist dat mensen meer thuisbleven en dat bezoek aan horeca erg is afgenomen. De horeca is niet dicht, maar het is in het algemeen een goed idee om concentraties van mensen te vermijden en niet op te zoeken dat je met veel mensen in een ruimte bent.

Mijn werkgever stelt heel duidelijk dat als je klachten hebt, maar geen koorts hebt, dat je moet werken. Ik werk in de zorg en cliënten moeten zelf aangeven of ze dit nog wel willen.

GGD: Een van de regels in de zorg is nu dat je als je niet echt ziek bent, dat mensen dan wel gaan werken. Dat is om te voorkomen dat er tekorten zijn aan zorgmedewerkers. U zult ook wel geadviseerd zijn om anderen niet te besmetten. U moet zoveel mogelijk handen wassen en anderen niet te besmetten, al is het houden van afstand lastig. Het is altijd goed om dit met je leidinggevende te overleggen.

Ik heb een aantal jaar geleden een hartoperatie gehad, maar verder ben ik gezond. Ik ben 's ochtends verkouden, maar voel me goed. Kan het kwaad als ik die apparaten in de sportschool gebruik? Ik train met handschoenen aan, maar ik weet niet of dat voldoende is.

GGD: Net als bij iedere activiteit gaat het erom om de landelijke richtlijnen toe te passen, dus hou je aan de hoesthygiëne en was je handen. Als je ziek bent, koorts of verkouden bent, ga dan niet sporten. Als je dat doet is de kans op overdracht minimaal. En anders is het altijd nog mogelijk om iets in de buitenlucht te ondernemen. Blijven bewegen, goede voeding en stoppen met roken zijn belangrijk om als je besmet bent dit te overwinnen.

Dieren krijgen bij inenting een paspoort waarin staat dat ze tegen coronavirus zijn ingeënt. Is dat hetzelfde virus?

GGD: Ik ben geen dierenarts, maar er zijn een heleboel soorten coronavirussen, dus ik denk dat het niet hetzelfde variant is. Als het zo makkelijk was dan zou er ook snel een vaccin zijn, dus ik denk dat het een heel ander virus is.

Het verhaal gaat dat het virus van vleermuizen in China komt. Is hier al iets over te zeggen?

GGD: Daar is wel iets over te zeggen, maar definitieve zekerheid hierover is er nog niet. We weten wel dat bij vleermuizen vele van dit soort virussen voorkomen, maar het kan ook nog steeds dat het via een andere diersoort op de mens is overgegaan, maar dat is nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Vaak zie je per diersoort aparte varianten. Vleermuizen worden niet als huisdier gehouden. Als ze in een kooi worden gehouden heb je meer kans op overdracht. Het is een complexe situatie waar meerdere factoren van toepassing zijn.

Mijn dochter werkt in de zorg als huisartsondersteuner en komt in de problemen als de scholen sluiten. Mijn vrouw en ik zijn in de zeventig en behoren tot de risicogroep. Is het veilig genoeg om mijn kleinkinderen op te vangen en daar op te passen?

GGD: Dat zijn die moeilijke vragen waar de landelijke overheid een afweging tussen moet maken. Ze willen mensen in de zorg graag aan het werk houden, als de scholen dichtgaan heb je kinderen die thuiszitten en opa's en oma's die gaan oppassen. Of het in uw geval een probleem zou zijn, hangt af van hoe fit u bent. Dat is een individuele afweging. Uw dochter zou ook kunnen kijken of er iemand in de buurt is die de kinderen zou kunnen opvangen. Dat hangt erg af van uw privésituatie.

Ik heb drie maanden in het ziekenhuis gelegen met de Veteranenziekte. Ik ben toen 25 kilo afgevallen en er bijna aan overleden. Heeft die ziekte met het coronavirus te maken?

GGD: Nee, corona is een virus en veteranenziekte is een bacterie. Het enige is dat ze allebei schade aan de luchtwegen toebrengen, maar verder hebben de twee helemaal niets met elkaar te maken.

Ik vroeg me af of mensen beter een bril of contactlenzen kunnen dragen omdat de ziekte via de ogen en het gezicht overgedragen kan worden.

GGD: Als er goede hygiëne wordt toegepast, dan moet het allebei kunnen. Maar ik denk dat een bril een voorkeur heeft, maar bij een goede hygiëne kan het allebei.

De corona in het inentingsboekje heeft niets met deze variant te maken. Honden kunnen het niet overbrengen op de mensen.

GGD: Fijn dat u dat even bevestigt en dat u uw hond in heeft geënt, dat helpt ons ook allemaal.

Er wordt gezegd dat er niets met honderd personen georganiseerd mag worden, maar ik ben longpatient en in de supermarkt lopen er veel meer. Is het dan nog wel verstandig om dit te blijven doen?

GGD: U mag zeker nog naar de supermarkt en het is ook belangrijk dat u nog gaat. Misschien dat u een tijd kunt kiezen dat er niet teveel mensen komen en afstand houden. Dus niet dringen voor het vak. Maar bij een rustig tijdstip zie ik geen probleem.

Geldt het nu voor honderd mensen in een keer, of honderd mensen op een dag genomen?

GGD: Dat virus blijft niet hangen, je moet bij elkaar in de buurt zijn. Bij een evenement is het niet de bedoeling dat er honderd mensen bij elkaar zijn. Maar in de supermarkt moet dat kunnen.

Al die duizenden mensen die met vieze handen aan die supermarktkarren zitten, hebben we hier niet meer bescherming voor nodig? Moeten we handschoenen gaan dragen?

GGD: Als je vieze handen hebt, dan moet je ze wassen. De tip, was regelmatig je handen, dat is gewoon heel belangrijk. Als iemand denkt dat is niet voldoende dan kan hij altijd zelf nog handschoenen aandoen, maar het belangrijkste is regelmatig je handen wassen.

En is zeep dan voldoende? Of moeten we antibacteriële zeep gebruiken?

GGD: Zeep of antibacteriële zeep maakt niet uit. Het gaat er vooral om dat je zeep gebruikt en hoe lang je ze wast, met voldoende water. Twintig seconden wordt aangeraden, en dat is best lang. Probeer het maar eens.

Hoe lang blijft het virus hangen, is daar iets over te zeggen?

GGD: Dat is heel erg afhankelijk van de situatie en de ventilatie en al dat soort dingen. Maar in principe gaan we er vanuit dat als mensen een afstand houden van 1 tot 1,5 meter dat ze dan weinig gevaar lopen.

Aan karretjes of deurknoppen, is daar iets over te zeggen?

GGD: Dat zal verschillen per situatie. Dat hangt van het soort oppervlakte af. Als je in je hand gaat hoesten en je plakt dat ergens op en iemand anders pakt dat na je vast, dan kan het op die manier overgebracht worden.

Hoe kan ik normaal mijn boodschappen blijven doen als iedereen de vakken leeg rooft. Kunnen we een verbod op hamsteren instellen?

GGD: Ik denk dat dit niet handhaafbaar is, maar we moeten iedereen er op blijven wijzen dat supermarkten goede aanvoerlijnen hebben, want dat hebben ze. Mensen kopen nu veel tegelijk, maar als je in de gaten houdt wanneer er weer geleverd wordt, dan kun je blijven kopen wat je nodig hebt.

Ik heb sinds vrijdag een loopneus en begon ik te niezen, gisteren kwam daar kortademigheid bij. En dat is verergerd en ik heb branderigheid gekregen. Is het dan verstandig niet te gaan werken?

GGD: Er doen momenteel diverse andere griepachtige virussen de ronde. Als de klachten mild zijn dan kunt u dat gewoon uitzieken. Maar wordt het zo ernstig dat u het niet vertrouwt, dan kunt u het beste telefonisch contact opnemen met de huisarts. Doe dit telefonisch om anderen in de wachtkamer niet te besmetten en bespreek met de huisarts wat nodig is.

Ik ben COPD en lopend kankerpatiënt. En aan mij de vraag kan ik naar mijn werk, want daar werken meer dan 500 mensen.

GGD: Het advies is: werk thuis als dat kan. U bent extra kwetsbaar, dus het is belangrijk dat u in een zo veilig mogelijke werksituatie bent. Ik zou met uw werkgever kijken of u op een locatie kunt werken waar u de minste kans op besmetting maakt. Het verschilt per geval, maar het is belangrijk dat er een individuele aanpak komt.

Mijn zoon is overleden en dinsdag crematie. Hoe hier nu mee om te gaan, want er komen waarschijnlijk meer dan honderd mensen en ze wil er absoluut heen.

GGD: Gecondoleerd. Dit is een hele nare situatie. Het is niet de bedoeling dat er een bijeenkomst van meer dan honderd mensen komt. Dat is hartstikke vervelend, zeker in zo'n soort situatie, maar daar zou ik echt op willen aandringen.

Overal zie je verschillende berichten. De kans dat kinderen besmet raken is klein, en dat ze het virus ook niet kunnen verspreiden. In Frankrijk gaf Macron juist aan dat kinderen het virus ook kunnen verspreiden. In mijn omgeving heeft iemand COPD. Wat is het advies hierin? Wat moet je doen met kinderen?

GGD: Het algemene uitgangspunt is probeer sociale contacten te beperken, als het niet echt nodig is bel elkaar op. Als in eigen gezin al mensen zijn die hoesten, dan kans groter dat zelf ook gaan hoesten. Maak daarom in die situatie een afweging is het echt direct nodig om in fysiek contact te komen. Ik wil niet zeggen dat mensen met COPD niemand meer mogen spreken, maar je kunt afstand houden en via de telefoon kun je ook contact opnemen. We kunnen het risico nooit helemaal uitsluiten door iedereen in Nederland een maand lang op een eiland te zetten, maar we kunnen met zijn allen wel het maximale doen om het virus zo min mogelijk kans te geven om te verspreiden.

Verspreiding via kinderen gaat veel minder makkelijk dan via een volwassene die ziek is. U wilt natuurlijk ook leuk contact tot stand brengen tussen uw kinderen en de ouderen, maar misschien dat u ook wat anders kunt doen. Je moet wel sociaal contact houden, maar niet dichtbij elkaar gaan zitten. Er zijn ook veel andere mogelijkheden.

Ik heb een probleem. Ik heb longkanker en morgen mijn eerste bestraling. Ik heb hierdoor ook een verminderde longfunctie en ik heb maar een nier. We passen ook op onze kleindochter, maar die zit op de crèche en was van de week aan het niezen. Kunnen we hier mee door gaan, of kunnen we beter stoppen?

GGD: Dat is een lastige afweging. Door uw aandoening bent u wat extra kwetsbaar. Over het algemeen is het zo blijf uit de buurt te blijven van mensen met koorts. Maar dit zal niet altijd lukken, dus dat is een hele vervelende afweging. Daarnaast kun je ervoor kiezen meer afstand te houden als kinderen er zijn dan is het toch aan te raden om meer afstand te houden. Laat oma dan het contact zoveel mogelijk doen. Ik snap dat het in de praktijk heel lastig kan zijn, maar toch moeten we er met zijn allen het maximale aan doen om de overdracht zoveel mogelijk te voorkomen. Wellicht kan dan aangeven worden opa is wat extra kwetsbaar en dan gaan oma voorlezen.

Ik ga altijd op woensdag zwemmen met bejaarden. Is dat verstandig of beter niet meer doen?

GGD: Ook hier is net als in de supermarkt de afweging, hoeveel mensen zijn er, hoe groot is de afstand tot elkaar. In het water zit ook nog desinfecterend middel dus via het water zal het allemaal niet zo'n vaart lopen. Maak daarin zelf een afweging. Bent u heel kwetsbaar, dan is het toch verstandig om wat minder te doen. Hoge leeftijd is een risicofactor, maar houdt iedereen zich aan de regels, zoals verkouden niet komen, dan is er nauwelijks risico.

Ik ben 85 en mijn buurtjes doen de boodschappen, maar het gaat om kleinkinderen die op bezoek komen. Kan de thuiszorg wel komen, terwijl die ook bij andere bejaarden komt.

GGD: De thuiszorg heeft u waarschijnlijk gewoon nodig, dus het is geen probleem dat die komt. En af en toe bezoek van uw dochter dat is helemaal niet erg, maar zoek wel wat meer telefonisch contact. Als uw kleinkinderen gezond zijn en u gaat niet te veel knuffelen en ze zitten op afstand, dan is dat zeker geen probleem.

Mijn vriendin heeft waarschijnlijk zelf het virus, en ik niet. Hoe kan ik daar het beste mee omgaan naar mijn werkgever toe? Ik wil mijn collega's niet besmetten.

GGD: Als u zelf niet ziek bent, dan kunt u het virus ook niet overdragen. Dus u moet zichzelf goed in de gaten houden, zodra u klachten krijgt als verkoudheid, dan moet u thuisblijven, maar tot die tijd kunt u gewoon gaan werken.

Mijn werkgever laat mensen met verkoudheid verplicht werken. Ik vind het veel risico en dit neem ik want ik kan niet thuisblijven. Is dit normaal?

GGD: Dat ligt aan de werkgever. Er wordt aangeraden zoveel mogelijk thuis te werken en de meeste werkgevers zeggen dit ook tegen hun werknemers. Voor zorgpersoneel zit dit net wat anders, zoals we eerder al hebben gezegd. Werkgevers buiten de zorg wordt gevraagd hun personeel zoveel mogelijk thuis te laten werken, maar niet elk werk kan thuis worden gedaan. Stratenmakers of buschauffeurs kunnen dat thuis niet doen. Die doen dat op de plek waar het werk gedaan moet worden en proberen weg te blijven bij hoestende mensen. Mocht je toch moeten werken terwijl je dat niet wilt, kijk dan op de RIVM site.

Is er overleg via de wereldgezondheidsorganisatie WHO of tussen landen onderling om kennis over te dragen?

GGD: De WHO heeft nauw contact met deskundigen in verschillende landen om zoveel mogelijk middelen te vinden die de verspreiding van dit middel zo goed mogelijk tegen te gaan.

Ik gebruik oogdruppels voor droge ogen. Als ik dat vier keer per dag doe dan moet ik de traanbuisjes aandrukken. Ik zit acht keer per dag in mijn ogen. Mag dat wel?

GGD: Dat moet u vooral blijven doen, want dat is goed voor uw ogen. Wel moet u van te voren heel goed uw handen wassen.

Door de maatregelen van de regering maatregel mogen we niet met meer dan honderd mensen bij elkaar zijn. Wat mij verbaast is dat het vliegverkeer nog steeds opstijgt met meer dan honderd personen in een vliegtuig.

GGD: Rond het vliegverkeer gelden vaak internationale aspecten. Men vliegt vaak van het ene naar het andere land. Daarin moeten dingen ook afgestemd worden, en dat maakt het moeilijker, maar wij kennen de precieze achtergrond hier ook niet. Maar het getal van honderd zegt ook niet alles. Bij evenementen van onder de honderd wordt ook geadviseerd dat mensen zo ver mogelijk uit elkaar staan en dat er goed geventileerd wordt. Dus ook onder de honderd moet goed gekeken worden. Vliegtuigen zitten veel minder vol en spreiding is meer mogelijk, maar als je ziek bent dan moet je niet gaan vliegen.

Momenteel wordt hard gewerkt virus zoveel mogelijk in te dammen, maar we vergeten dat het virus lang door blijft lopen tot er iets tegen gevonden kan worden.

GGD: We weten nog niet wanneer het virus gaat verdwijnen en of het gaat verdwijnen. Wel zie je dat naarmate we naar de zomer gaan luchtwegvirussen minder kans hebben om zich te verspreiden. Met de maatregelen kunnen we het virus niet uitroeien, we willen met de maatregelen voorkomen dat we een enorme piek in zieken hebben. We hebben een beperkte capaciteit op de IC. Daarom moeten we proberen het aantal mensen die tegelijk ziek zijn zo laag mogelijk te houden, daar zijn de maatregelen op gericht.

We moeten de piek tegengaan, en de piek in te dammen. Waarom wordt niet geadviseerd we gaan een maand dicht. De clubs en kroegen zitten vol in Amsterdam en Leiden, mensen nemen het niet serieus.

GGD: IK vind dit lastig. Ik ben een arts, en dit is meer een politieke keuze. De vraag is wat levert het op aan gezondheidswinst en wat zijn de maatschappelijke gevolgen? We moeten ook in acht nemen dat we allemaal een paar weken thuis kunnen blijven, maar daarmee is het virus niet uitgeroeid. We moeten proberen de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken, maar dat kan niet alleen de overheid. We hebben daar zelf ook een rol in.

Het virus verdwijnt bij hogere temperaturen. Zou het helpen voor mensen die willen en kunnen in een sauna-achtige omgeving te gaan zitten waar het zo warm is dat het virus wel dood gaat.

GGD: Ik denk niet dat een sauna zo werkt. Het lichaam probeert zelf via koorts het risico op virussen te verminderen. Als het warmer wordt in de zomer dan heb je meer zonneschijn, mensen zijn meer buiten, zitten minder dicht op elkaar. Dat zorgt er voor dat het virus zich minder makkelijk kan verspreiden. We hopen dat dit ook geldt voor dit virus.

Medische instrumenten kun je ontsmetten en weer hergebruiken. Waarom kan dat niet met mondkapjes?

GGD: Dit zijn creatieve oplossingen, maar de instrumenten zijn vaak heel robuust en bestand tegen de hitte en de mondkapjes zijn fragiel en de standaard sterilisatiemogelijkheden zijn beperkt.

Helpt het om een mondkapje te kopen?

GGD: In het gewone verkeer wordt het dragen van een mondkapje niet als meerwaarde gezien. Het is alleen nuttig voor mensen in het ziekenhuis die werken met hele zieke mensen waar ze dichtbij staan. Dan is een mondkapje handig.

Mijn zoon werkt bij een graafbedrijf en moet morgen naar Noord-Brabant voor zijn werk. Ik vind dat maar niks.

GGD: Als iedereen zich aan de protocollen houdt dan kan dit. Er is meer coronavirus in Brabant, maar er wordt niet afgeraden om naar Brabant te gaan. Maar mensen moeten hier wel extra alert zijn en de maatregelen preciezer toepassen. In heel Nederland kun je het virus tegen het lijf lopen, dus je moet overal voorzichtig zijn.

Waarom die paniek? In een normaal griepseizoen zijn er 1500 doden. Nu zijn het er nog geen honderd. Triest natuurlijk, maar we zijn allemaal sterfelijk.

GGD: Paniek is ook niet nodig. Daar schieten we niets mee op. Wat ik wel proef is dat we nu dankzij dat de medische techniek kunnen zien dat dit een ander virus dan het griepvirus is. Als we dit honderd jaar geleden hadden gehad, dan hadden gezegd dat het een nieuwe griepvariant is die wat ernstig verloopt en dat er geen reden tot paniek is, want dit soort dingen zijn er gewoon. Het wordt aangedikt door de omstandigheden van het moment.

Veel mensen moeten medicijnen gebruiken om gezond te blijven. Is er risico op tekort.

GGD: Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat er tekorten komen we gaan er vanuit dat de farmaceutische industrie maatregelen om de levering te kunnen blijven garanderen. En als er eens een medicijn niet voorradig is dan is er altijd wel een alternatief.

Ik heb een vraag over mijn kleindochter. Ik pas regelmatig op. Ze is nu bij haar vader en zijn vriendin. Die vriendin is doktersassistente en die is van de week naar huis gestuurd omdat ze wat verkoudheidsklachten heeft en ze geen risico neemt. Het kind is daar en van de week komt het kind weer naar mij. Is dat dan wel verstandig?

GGD: Ja dat is een lastige situatie. Bij een ziek persoon moet je proberen daar voorzichtig mee om te gaan, in de zin van meer afstand en minder knuffelen. Dit soort lastige situaties daar zit iedereen mee. Het enige wat we doen is omstandigheden creëren waarbij er minder kans op overdracht is, maar overdracht is niet altijd te voorkomen. Maar iemand moet een kind verzorgen. Dus als u zelf niet heel kwetsbaar bent, dan moet dat kunnen.

Mijn schoondochter gaat over twee weken bevallen. Welke voorzorgsmaatregelen kan zij nemen?

GGD: Zwangere vrouwen zitten niet echt in een risicocategorie. Aan de andere kant wil je niet dat zwangeren ziek worden, want koorts kan ook nadelig zijn. De standaardadviezen volgen is iets wat iedereen moet doen.

Is het verstandig om naar een bungalowpark te gaan. We kijken er naar uit, maar ik ben angstig om te slapen in een bed waar misschien een patiënt in heeft geslapen. Doen of niet?

GGD: Volgens mij wordt beddengoed vervangen, dus in principe lijkt me dat geen verhoogd risico. Mensen moeten gewoon de standaard hygiënemaatregelen in acht nemen.

Hoe groot acht u de kans dat de poliklinieken in de ziekenhuizen hun deuren moeten sluiten?

GGD: Het lijkt me onwaarschijnlijk dat ze moeten sluiten. Hoe verder we komen met de ontwikkeling van de virussen dat we andere maatregelen moeten nemen. Ik weet nu al dat bijvoorbeeld artsen in plaats van mensen in de polikliniek laten komen dat ze telefonisch contact opnemen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.