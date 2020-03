Positiviteit in corona-crisis: 500 helpers steken handen uit mouwen

'Hey Shelby! Shel-byyy!', roept Andrea Holwerda-Gavrila naar het hondje dat ze uitlaat. Het beestje reageert niet, want Andrea is niet zijn baasje. Het is even wennen, een hond van een ander uitlaten. Maar het is wel één van de klusjes die Yvonne, Elena en Andrea aanbieden voor wie niet meer naar buiten kan of durft.

'In deze bange tijd van corona en negativiteit wil ik wat positiefs doen', zegt Yvonne Wierenga uit Loosduinen die oorspronkelijk uit de zorg komt. Via social media komt Yvonne in contact met Elena en Andrea die inmiddels een Facebook-hulpgroep hebben opgericht.

'Blij dat ik een handje kan helpen'

'Iedereen zegt dat je je handen moet wassen, maar je moet niet je hersenen wassen met negativiteit en paniek', zegt Andrea Holwerda-Gavril, expat in Den Haag. 'Ik haal mezelf uit de paniekmodus door in actie te komen en te denken aan aan wat anderen nodig hebben. Ik ben heel blij dat ik een handje kan helpen.'

Honderden helpers sluiten zich aan op de Facebookgroep The Hague Help Corona Virus Isolation. 'Tot mijn grote verbazing liep het storm met reacties', zegt Elena Mertel die nog maar net als expat in Den Haag woont. Al bijna 500 mensen hebben zich aangeboden om hulp te bieden.

Hulpvragen mogen binnen stromen

De hulpvragen van ouderen of mensen die niet naar buiten kunnen of durven mogen nu binnen stromen. De groep is te vinden op Facebook via The Hague Help Corona Virus Isolation.