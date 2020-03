Verslagenheid groot in horeca, opluchting in onderwijs om maatregelen corona

De verslagenheid bij de horecaondernemers is groot na het besluit van de regering om alle horecagelegenheden tot 6 april te sluiten vanwege het coronavirus. 'Ik moet het echt nog even laten bezinken', zegt André Triep van strandtent Wij op Scheveningen. 'Ik heb een brok in mijn keel. We zijn net een dag open en nu moeten we alweer dicht.'

Ook bij restaurant De Roos in Rijnsburg is de teleurstelling enorm dat de horeca tot 6 april dicht moet blijven. 'Ik kan nog geen zinnig woord zeggen', zegt de eigenaar met tranen in zijn ogen. Enkele gasten zitten op het moment dat het nieuws bekend wordt al in het restaurant. Peter de Vogel weet niet wat hij er mee aan moet. 'Moet ik ze nu aan hun haren eruit trekken? Het is zo onwerkelijk. Een half uur geleden mochten ze nog naar binnen en nu moeten we binnen enkele minuten sluiten. Ik denk dat we iedereen zo snel mogelijk hun eten bezorgen en dan gaan we maar dicht.'

Verslaggever Willem van Zuilen in gesprek met Peter de Vogel van restaurant De Roos in Rijnsburg

De Vogel heeft geen idee wat hij de komende weken moet gaan doen. Het restaurant bezorgt ook, maar de vraag is of De Roos hier mee door mag gaan. 'Ik heb drie koks in dienst, dus op zich kan het wel, maar er is zoveel onduidelijk. Gaan mensen massaal bestellen of niet? Ik weet echt niet wat we gaan doen.'

Gezondheid staat voorop

Ook bij strandtent Wij is er nog veel onduidelijk. 'Er dienen zich zoveel vragen aan waarop ik het antwoord niet heb', zegt Triep. Er zitten voor 18.00 uur nog wat mensen in één van de strandtenten. 'Maar die hebben het allemaal meegekregen', weet Triep. 'We moeten sluiten. Het is niet anders. We zijn vandaag voor het eerst open sinds maanden. Dus dat is extra zuur. Het is een dure tijd. Opbouwen kost veel geld, Het is fijn als je al in maart/april kan draaien. Maar ik snap het wel. De gezondheid staat voorop.'

Daar waar de horeca verslagen is door de beslissingen van het kabinet, wordt er in het onderwijs opgelucht gereageerd. 'Het grijze gebied van de afgelopen dagen was niet fijn', vertelt Vivian de Heer, locatiemanager van de basisschool 't Prisma in Rijswijk. 'Er was veel onduidelijkheid bij de ouders en medewerkers. Dus wij zijn blij dat wij geen besluit hoeven te nemen of we openblijven of niet, maar dat de regering dit voor ons heeft gedaan.'

Niet prettig

Volgens De Heer is het voor scholen onmogelijk om het coronavirus uit de school te houden. 'Wij hebben kinderen van politiemensen en mensen in de zorg die op school zitten. Je wilt niet dat de kinderen het virus verder verspreiden, dus vandaar dat wij blij zijn met de beslissing. Ook voor onze medewerkers. Want het is niet prettig als je de premier hoort zeggen dat iedereen zoveel mogelijk thuis moet werken en jij voor een klas met dertig kinderen moet staan.'

Het kabinet heeft de scholen wel de verplichting gegeven om kinderen van ouders met vitale beroepen op te vangen. De Heer zegt dat de scholengroep waar 't Prisma onder valt hier ook voor gaat zorgen, al kan ze nog niet zeggen hoe. 'Daar gaan we morgen allemaal spoedoverleggen over voeren, het nieuws is nog te vers om dit nu al te kunnen vertellen.'

