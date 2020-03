Horeca wacht 'hele, hele pittige tijden' na verplichte sluiting door coronavirus

Het waren ongekende taferelen in de horeca zondagmiddag. Om 17.30 uur zaten mensen nog lekker op het terras of liepen ze een restaurant binnen om een hapje te eten. Enkele minuten later hoorden ze dat hun horecagelegenheid binnen een half uur zou sluiten. 'Het is surrealistisch hoe snel het van alles naar niks is gegaan', vertelt Maarten Hinloopen van Koninklijke Horeca Nederland.

Op de Grote Markt zijn de medewerkers van de kroegen direct na het besluit van het kabinet om de horeca te sluiten aan het werk gegaan om de terrassen af te bouwen. In korte tijd loopt de stad leeg. Bij de Zwarte Ruiter en bij September drinken de mensen hun biertje nog op, de minuten aftellend voor de zaak dicht moet. 'Het komt nog niet helemaal binnen dat dit voorlopig de laatste keer is dat we wat kunnen drinken', zegt een vrouw met een halfvol glas. 'Het is jammer, maar het is niet anders.'

Bij het Eetkafe in Rijnsburg staan mensen in de snackbar te wachten tot hun bestelling klaar is om mee te nemen. Enkele minuten voor 18.00 uur wilden ze het restaurant in, maar de deur was al op slot. 'Het is een rare situatie', zegt een van de aanwezigen. 'We wilden uiteten gaan, maar dat kan niet meer. Gelukkig was de snackbar wel nog open. Nu gaan we maar thuis eten.'

Hele, hele pittige tijden

Eigenaar Wilco Maat van het Eetkafe is nog altijd vol ongeloof. Hij legt uit waarom hij direct na het bericht van de ministers het restaurant gesloten heeft. 'We moeten keuzes maken. Ik kan nog wel even openblijven met de mensen die er aankomen, maar dat gaat het verschil ook niet maken. Het worden hele, hele pittige tijden. Het moet allemaal nog wel even bezinken, maar het is wel een klap als je hoort dat je dicht moet.'

Het is niet iedereen gelukt om klokslag zes uur dicht te zijn. Bij snackbar Het Haasje in Oegstgeest staat nog een kleine rij. 'Wat moet ik dan? Ik kan toch niet ineens de klep naar beneden gooien en tegen al die mensen zeggen dat ze niets meer krijgen?', legt eigenaar Rob Heemskerk geëmotioneerd uit. Door de maatregelen van het kabinet om het coronavirus te bestrijden moet alle horeca tot 6 april dicht. 'Het komt echt rauw op mijn dak. Het is een enorme strop.'

Willem van Zuilen in gesprek met een geëmotioneerde Rob Heemskerk

Bezorgen

Het is voor Heemskerk niet de eerste tegenslag, want eerder werd hij al uit zijn pand in Oegstgeest uitgekocht door een supermarkt. Daarvoor in de plaats is hij in de wijk Haaswijk verder gegaan met een marktkraam. 'Ja dit valt heel hard', zegt Heemskerk met tranen in zijn ogen. 'Maar we blijven doorwerken. We mogen nog bezorgen, dus dan gaan we ons daar maar op richten.'

Ook bij restaurant De Roos in Rijnsburg is de verslagenheid groot. Even na zessen zitten er nog maar een paar mensen in het restaurant te wachten op hun maaltijd. 'Moet ik ze nu aan hun haren de zaak uittrekken? Het is zo onwerkelijk', zegt een aangeslagen Patrick de Vogel. Een half uur geleden mochten ze nog gewoon naar binnen en nu moeten we binnen enkele minuten sluiten. We brengen iedereen maar zo snel mogelijk hun eten en daarna gaan we maar dicht.'

Boekhouder bellen

Hoe het verder moet weet De Vogel nog even niet. 'Ik heb drie koks in dienst, dus we moeten ons maar gaan richten op het bezorgen. Op zich kan dat wel, maar er is zoveel onduidelijk. Gaan mensen massaal bestellen of niet. Ik ga maandag eerst maar de boekhouder bellen, want ik weet echt nog niet wat we nu moeten gaan doen.'

Volgens Hinloopen van Koninklijke Horeca Nederland loopt de horeca door het besluit een enorme klap op. 'Het is een toestand die verschrikkelijk is. De horeca is een van de grootste werkgevers van de stad. Ik hoop echt dat er een oplossing komt. Het stadsbestuur wil miljoenen bezuinigen op evenementen en promotie van de stad. Ik hoop echt dat die beslissing zo snel mogelijk teruggedraaid wordt, zodat we vol gas vooruit kunnen als dit voorbij is.'

Donderslag bij heldere hemel

Vooral van de snelheid waarmee het allemaal is gegaan is Hinloopen geschrokken. 'Het komt niet helemaal als een donderslag bij heldere hemel dat de maatregelen zijn doorgevoerd', zegt Maarten Hinloopen. 'Maar hoe snel het gaat is wel bizar. Vorige week hadden we nog vergaderingen of de viering van St. Patrick's Day op zondag nog wel door kan gaan. En nu een week later is alles helemaal dicht.'

