Boetes tot tienduizenden euro's voor ondernemers die regels corona negeren

‘Deze zondagavond geven we ondernemers de kans om de boel te sluiten op een rustige manier, daarna wordt er streng gehandhaafd.' Aptroot laat er geen misverstand over bestaan. Het is over en uit voor de horeca de komende drie weken.

Scholen, sportclubs en kinderopvangverblijven moeten net als eet- en drinkgelegenheden de deuren sluiten tot 6 april, zo maakte het kabinet zondag bekend. Dit om het coronavirus het hoofd te gaan bieden.

'Je wilt geen Italiaanse toestanden'

Aptroot snapt dat de maatregelen die het kabinet zondag heeft afgekondigd vergaande consequenties hebben, maar hij vindt het nodig voor de volksgezondheid. 'Je wilt hier geen Italiaanse toestanden, dat mensen doodziek op de intensive care liggen en dat we niet genoeg bedden hebben.' In de regio Haaglanden wordt er dan ook streng gecontroleerd of de horeca zich houdt aan de maatregelen. 'Als iemand net aan de soep zat, mag die nog worden opgegeten, maar daarna moet de tent leeg zijn. En dat geldt voor de komende drie weken.'

Volgens Aptroot is er vorige week ook al gehandhaafd. Toen nog op de maatregel dat er niet meer dan 100 mensen bijeen mochten zijn. 'Een ondernemer die toch een feest had met meer dan 200 mensen hebben we hard aangepakt. Hij heeft een boete gekregen van 10.000 euro. Er dreigt nu zelfs een tweede boete die kan oplopen tot 50.000 euro.'

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen van het sluiten van de horeca liggen volgens Aptroot bij de overheid. 'Het is voor mij volstrekt duidelijk dat de overheid moet kijken naar hoe we ondernemers, mensen die hun baan kwijtraken en zzp'ers door deze periode heen helpen. Met maatwerk kunnen we kijken of gemeenten kunnen helpen. Maar het rijk moet uiteindelijk over de brug komen.'

Sluiten van scholen

Wat de sluiting van de scholen betreft zegt Aptroot niet opgelucht te zijn, maar hij vindt het wel goed dat er duidelijkheid is. De veiligheidsregio heeft zondag overleg gehad met de onderwijsinstellingen en de kinderopvang.

'We houden ons aan de lijn van het kabinet, maar we hebben ook aanvullende afspraken gemaakt', aldus Aptroot. 'Leerlingen die nog boeken en leermiddelen nodig hebben, kunnen die ophalen. Maar wel op een goed geregelde manier. Dus niet allemaal te gelijk.'

Geen lockdown

Aptroot snapt dat de maatregelen van de overheid vergaande gevolgen hebben voor veel mensen. Maar hij wil niet spreken van een 'lockdown'. 'Er is nog genoeg eten en drinken, de winkels zijn open en het vuilnis wordt opgehaald. Als één land in staat is om dit op te lossen is het Nederland wel.'

