Scholen opgelucht over duidelijkheid maar worstelen met invulling verplichte sluiting

Scholen in de regio zijn zondagavond druk in overleg nadat bekend werd dat de scholen de komende drie weken dichtgaan om de verspreiding van het coranavirus tegen te gaan. De twee vraagstukken die zij moeten beantwoorden: hoe regelen we de opvang van kinderen van ouders met vitale beroepen en hoe zorgen we voor continuïteit van het onderwijs?

Bij Stichting PROOLeiden zijn ze zondagavond druk in overleg om de gevolgen van de sluiting van de scholen te overzien. De stichting heeft 20 basisscholen in Leiden. Voorlichter Elsbeth van Beek : ‘De scholen blijven dicht, dat geeft duidelijkheid. We zijn nu druk aan het kijken hoe we invulling geven aan de opvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen.’

'Vanavond is er een brief is uitgegaan naar alle ouders. De kinderen waarbij beide ouders een vitaal beroep hebben, worden opgevangen. Als een van de ouders een vitaal beroep hebben, moeten ze zelf opvang regelen', aldus een woordvoerder. 'De vraag aan ouders is om vanavond nog te reageren.'

Thuisonderwijs

De wijze hoe de opvang eruit moet komen te zien is nog niet geheel duidelijk. 'Daar zijn we nog mee bezig', zegt Van Beek. Ook hoe het onderwijs eruit komt te zien is nog niet duidelijk. 'Per school wordt onderwijs op afstand bekeken. Want onderwijs voor een kleuter van vier is het weer anders dan voor een kind uit groep 8. Maar de intentie is om dit wel te doen', aldus de voorlichter.

Ook Maarten Stuifbergen, directeur van twee Montessorischolen in Den Haag en Voorburg worstelt met dit probleem. ‘Het is fijn dat er duidelijkheid is voor alle scholen en schoolleiders die de afgelopen week hebben geworsteld met het eerste pakket aan maatregelen. Het was ingewikkeld met minder mensen.'

Grote uitdaging

'Het wordt een grote uitdaging voor scholen om te zorgen voor continuïteit', vervolgt Stuifbergen. Het is voor alle kinderen van belang dat het onderwijs doorgaat. Dus iedere groep is belangrijk. Ze hebben allemaal recht op kwalitatief onderwijs.’

Kinderen van ouders met vitale beroepen worden wel opgevangen. 'Het is niet meer dan logisch dat zij hun kind naar school brengen. We zijn nu in kaart aan het brengen om welke ouders dat gaat. Het is belangrijk dat we iedereen goed informeren.'

Gezonde leerkrachten

De 52 scholen die aangesloten zijn bij de Haagse Scholen gaan morgen ook kijken wat de maatregelen van het kabinet in de praktijk precies in gaan houden. 'We hebben zondagavond alle docenten, directeuren en ouders geïnformeerd dat er morgen geen les is', vertelt een woordvoerder. 'Alle gezonde leerkrachten komen wel naar school om de opvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen te regelen. Maar hoe de opvang er precies uit gaat zien, dat horen we morgen van de verschillende scholen.'

Ook wat betreft het onderwijs op afstand weten de scholen morgen pas meer. 'De aanpak verschilt per school. Sommige scholen zijn al heel digitaal, maar andere scholen werken wel nog veel met werkboeken. De docenten van de scholen gaan morgen met elkaar kijken hoe ze het onderwijs op afstand in de praktijk toe kunnen passen. Ik verwacht dat we de ouders daarover in de komende dagen over kunnen inlichten', besluit de woordvoerder.

Examenleerlingen

Ook voor het Segbroek College zorgt de beslissing van het kabinet voor uitdagingen. 'Het is een ingrijpende beslissing, maar wel begrijpelijk', reageert rector Hans Timmermans. 'De veiligheid en gezondheid staat op nummer een. Niet alleen voor onze leerlingen, maar ook voor de docenten.'

De beslissing houdt wel in dat de school maandag al dicht is. 'Alleen voor de leerlingen', vertelt Timmermans. 'We hebben net gehoord dat docenten een vitaal beroep hebben, dus de school is wel open om onderwijs op afstand te gaan geven. Hoe we dat precies gaan doen, daar gaan we morgen naar kijken, want zeker voor onze examenleerlingen is het heel belangrijk dat ze onderwijs blijven krijgen.'

