Coronavirus: Nederland verder op slot, Rode Kruis start hulplijn

Het kabinet heeft zondag verregaande maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Scholen en kinderopvang in heel Nederland gaan tot en met 6 april niet meer open en ook horecagelegenheden en sportcentra sluiten de deuren. Volg alles over het coronavirus in dit liveblog.

Het Rode Kruis begint deze maandag met een hulplijn voor mensen die in quarantaine of thuisisolatie zitten in verband met het coronavirus. Wie hulp kan gebruiken, kan vanaf 09.00 uur het nummer 070-4455888 bellen.

Premier Mark Rutte houdt maandag om 19.00 uur een toespraak op televisie over het coronavirus in Nederland.

Alle scholen en horecagelegenheden sluiten de deuren tot maandag 6 april.

Dodental van het virus is zondag gestegen van 12 naar 20. Het aantal vastgestelde besmettingen ligt nu op 1135.

Vanwege de grote hoeveelheid informatie zijn wij maandag een nieuw livebericht gestart. Informatie van daarvoor vind je hier.

Hulplijn Rode Kruis

Het Rode Kruis is een hulplijn gestart voor mensen die in quarantaine of thuisisolatie zitten. Vanaf maandag 09.00 uur is het nummer 070-4455888 hiervoor in gebruik. 'We bieden een luisterend oor, geven advies en kijken samen of mensen praktische problemen kunnen oplossen met hun eigen sociale netwerk. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan kijken we of wij met onze getrainde vrijwilligers of ons burgerhulpnetwerk Rode Kruis Ready2Help kunnen bijdragen, of wellicht moeten doorverwijzen naar andere hulpverleningsinstanties', legt het Rode Kruis uit.

Uit eigen onderzoek maakt het Rode Kruis op dat vooral ouderen en zieken die gedwongen thuis moeten blijven, behoefte hebben aan iemand die boodschappen doet en helpt met het verzorgen van een maaltijd. Tegelijk blijken veel mensen graag bereid te zijn de helpende hand te bieden, bijvoorbeeld door boodschappen te doen, 'en dat is mooi'.

Scholen blijven dicht

Scholen en kinderdagverblijven zullen vanaf maandag geen regulier onderwijs meer aanbieden. De deuren zullen alleen opengaan om kinderen van ouders die in vitale beroepen werken op te vangen. Zo kunnen zij gewoon doorwerken ondanks de verregaande coronamaatregelen.

Ondanks dat de meeste scholen opgelucht reageerden op het nieuws dat ze tot 6 april gesloten zullen zijn, moest er zondagavond wel nagedacht worden over de invulling van de verplichte sluiting. De twee vraagstukken die zij moeten beantwoorden: hoe regelen we de opvang van kinderen van ouders met vitale beroepen en hoe zorgen we voor continuïteit van het onderwijs?

Grote verslagenheid bij horecagelegenheden

De verslagenheid bij de horecaondernemers is groot na het besluit van de regering om alle horecagelegenheden tot 6 april te sluiten vanwege het coronavirus. Zondag om 17.30 uur zaten mensen nog lekker op het terras of liepen ze een restaurant binnen om een hapje te eten. Enkele minuten later hoorden de horecagelegenheden dat ze binnen een half uur moesten sluiten.

'Het is surrealistisch hoe snel het van alles naar niks is gegaan', vertelt Maarten Hinloopen van Koninklijke Horeca Nederland. Lees hier de reacties van verschillende horecagelegenheden in de regio.

Ondernemers die maling hebben aan het besluit van de rijksoverheid dat horeca-instellingen tot 6 april dicht moeten, kunnen rekenen op forse boetes. Die kunnen oplopen tot tienduizenden euro's. Dat zegt Charlie Aptroot, voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden tegen Omroep West.

Jouw vragen over het coronavirus

Omroep West kreeg heel veel vragen over het coronavirus. Annette de Boer, directeur van GGD Haaglanden, en arts Johan Versteegen hebben zondag in een extra uitzending van Radio West vragen van luisteraars beantwoord. Hier kun je alle vragen en antwoorden teruglezen.

Kamer schrapt meeste debatten

Ook de Tweede Kamer neemt de komende weken maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De meeste debatten en andere soorten overleg gaan voorlopig niet door. Alleen noodzakelijke dingen, zoals debatten over het coronavirus, gaan wel door. Dat meldt Kamervoorzitter Khadija Arib.

De fractievoorzitters en het bestuur van de Tweede Kamer bespraken de kwestie zondagavond per telefoon. De maatregelen gelden in ieder geval tot 6 april, net als de maatregelen die het kabinet eerder zondag afkondigde voor de rest van Nederland.