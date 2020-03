'Laat vandaag nog een omschakeldag zijn', tips voor thuiswerken met kinderen

Thuiswerken kan al een uitdaging zijn, maar sinds maandag de meeste kinderen ook niet naar school gaan is het helemaal een gejongleer. We zetten een aantal tips voor je op een rijtje hoe je de komende drie weken zo ontspannen mogelijk de tijd kunt doorkomen.

'Laat vandaag nog een omschakeldag zijn', zegt de Haagse kinder- en jeugdspsycholoog Monique Harperink. 'Ga samen met de kinderen nadenken over hoe je de drie komende weken gaat invullen.'

'Ga niet meteen vandaag en morgen zomaar je kind aan het schoolwerk zetten. De scholen zullen werk gaan opsturen.'

Ritme

Bepaal een dagritme waarbij schoolwerk, sport of buiten spelen en schermtijd elkaar afwisselen. 'Afwisseling in de dag is belangrijk', legt Harperink uit. In de klas leren de kinderen ook zelfstandig werken. Als ouder ben je er niet om kinderen de hele dag te entertainen.

Betrek je kinderen ook bij je dagelijkse huishouden, laat ze helpen met koken of schoonmaken. Dat kan je rustig laten insluiten. Tekens een stapje meer. Kinderen zijn vanaf twee jaar al prima in staat om te helpen. Ouders van Nu heeft een overzichtelijke takenlijst gemaakt.

Schermtijd versus bewegen

'De lessen gaan niet door. Dit betekent zeker niet dat je thuis alleen maar stil moet gaan zitten gamen, met je telefoon, of achter de iPad. Bewegen blijft nu eenmaal heel erg belangrijk en is daarnaast ook erg leuk!' Dat staat in een mail van de docenten Lichamelijke Opvoeding van het Haagse Segbroek College aan alle leerlingen. De kinderen krijgen drie maal per week een filmpje opgestuurd met oefeningen die ze gewoon thuis in de woonkamer kunnen doen.

Ook Harperink ziet bewegen als een belangrijk onderdeel van het thuiszitten. 'Het liefst wil je natuurlijk met de kinderen naar buiten. Maar als je een Wii-spelcomputer hebt, zijn daar ook allerlei bewegingsspelletjes beschikbaar.'

Hoe ga je om met de angsten bij je kinderen?

'Praat met de kinderen over wat er nu speelt. Leg uit dat de scholen dicht zijn om te voorkomen dat we allemaal ziek zijn. Kijk samen het Jeugdjournaal, die hebben een heldere uitleg over het virus', aldus de kinderpsycholoog.

Wees niet te streng, maar mild voor jezelf. Het is niet gek als je af en toe je geduld verliest, dit is voor iedereen een lastige tijd', relativeert Harperink. Zorg dat jullie in het gezin ook wat momenten en ruimte voor jezelf hebben. Voor gescheiden ouders, waarvoor dit ook een extra uitdaging kan zijn, geeft villapinedo.nl tips voor de komende tijd.

