Coronahulplijn Rode Kruis meteen druk gebeld

'We krijgen bijvoorbeeld telefoontjes van ouderen en kwetsbare mensen die hun huis niet uit kunnen', vertelt Rode Kruis-woordvoerder Iris van Deinse. 'Wij loodsen ze via de telefoon door deze problemen heen, geven advies en bieden een luisterend oor. We kijken of we mensen kunnen helpen met het oplossen van hun problemen binnen hun eigen sociale kring. Mocht dat niet lukken, dan kijken we of wij op een of andere manier met onze vrijwilligers kunnen helpen.'

Voor de organisatie zelf is het ook een aparte situatie. Slechts vier van de medewerkers van het callcenter zitten op het hoofdkantoor in Den Haag, van elkaar gescheiden door schermen. Zodra ze een gesprek beëindigen krijgen ze een nieuwe beller doorgeschakeld. Maar de meeste bellers krijgen iemand aan de lijn die thuis zit. 'Ook wij moeten zoveel mogelijk thuiswerken', zegt Van Deinse. 'We hebben op meerdere locaties in het land in totaal enkele tientallen mensen die de hulplijn beantwoorden.'