Nieuwkoopse otter met plastic ring om nek niet gevangen: 'Kunnen helaas niet meer helpen'

De jonge otter werd in februari voor het eerst gespot. Op de wildcamera's was te zien hoe het beestje met een plastic ring om zijn nek rondliep. De ring is waarschijnlijk door zwerfafval in het natuurgebied terecht gekomen. Voor de boswachters en vrijwilligers waren de beelden reden om direct met een grote zoekactie te beginnen. 'Het beestje gaat nog groeien en als we die ring er niet af krijgen gaat hij ademhalingsproblemen krijgen', legde boswachter John Pietersen uit.

Op beelden van de wildcamera is duidelijk te zien dat de jonge otter een plastic ring om zijn nek heeft | Foto: Natuurmonumenten

Om de otter te vangen zijn op meerdere locaties in de plassen vangkooien geplaatst. Deze kooien stonden via een GSM-zender in contact met de telefoon van de boswachter. 'Meerder malen zijn we de boot ingesprongen nadat we gebeld waren tijdens een storm, maar het bleek loos alarm', vertelt boswachter Van Schie. Door de storm stond de vangkooi te bewegen. Een keer hebben we wel een otter gevangen, maar dit was niet de otter met de plastic halsband.' In het gebied van ongeveer 1.400 hectare wonen zes of zeven otters.

Otterexpert

Ook werd de hulp van otterexpert Addy de Jongh van Stichting Otterstation Nederland ingeschakeld. Hij heeft heel wat nachten in Nieuwkoop doorgebracht. 'Of je zet met veel man vol in om hem te vangen, of je doet niets. We zijn er meerdere weken vol voor gegaan, maar het is helaas niet gelukt.'

Er zijn vangkooien geplaatst | Foto: Natuurmonumenten/Anne Slump

Het team van tien personen heeft de zoektocht inmiddels gestaakt. 'Op de beelden is te zien dat het een otter van bijna een jaar oud is. Dan zal hij of zij op zoek gaan naar een eigen territorium', legt Van Schie uit. 'Dat maakt zijn leefgebied veel groter en dus de vangkans nog weer een stuk kleiner. We leggen ons er bij neer dat er een otter door het leven moet met een stuk plastic om zijn nek. Hoe moeilijk dat ook is.'

Uitgewaaierd

De wildcamera's worden eens in de zes weken bekeken door de vrijwilligers. De boswachter is benieuwd of de bewuste otter de volgende keer weer gespot wordt. 'Maar mochten we hem niet zien, dan zegt dat eigenlijk helemaal niets. Lang niet altijd lopen ze voorbij de camera, of de otter is inmiddels uitgewaaierd naar een ander gebied', besluit Van Schie.

