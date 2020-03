Vertrekkend burgemeester Aptroot: 'Als er een beroep op mij wordt gedaan, kan ik blijven'

De Zoetermeerse burgemeester Charlie Aptroot gaat er zelf niet over, maar als er een beroep op hem wordt gedaan is hij bereid om zijn pensioen uit te stellen. Daarmee reageert hij op het feit dat hij per 31 maart ontslag neemt als burgemeester, maar er geluiden in Zoetermeer opgaan dat hij vanwege de huidige coronacrisis nu niet gemist kan worden.

Zelf reageert hij terughoudend op de suggestie om langer te blijven. De vertrekkend burgemeester wordt in september zeventig jaar. Maar ook van andere collega-burgemeesters krijgt hij te horen dat het, vanwege de uitzonderlijke omstandigheden, niet onlogisch zou zijn als zijn vertrek wordt uitgesteld. 'Aptroot is tenslotte al helemaal ingewerkt', zo luidt het argument.

Maar terecht wijst de burgemeester van Zoetermeer er op dat uiteindelijk de Commissaris van de Koning, Jaap Smit, hierover beslist. 'Ik heb natuurlijk niet voor niets die ontslagbrief geschreven. Daar heb ik ook geen spijt van, want toen speelde dit nog helemaal niet. Maar ja, het voelt wel wat ongemakkelijk om nu tijdens de coronacrisis afscheid te nemen.'

Opvolger

Wie zijn opvolger als tijdelijk waarnemend burgemeester van Zoetermeer zal zijn is nog niet duidelijk, maar Aptroot gaat er vooralsnog vanuit dat deze er snel klaar voor zal zijn.

Maar in het geval er toch een beroep op hem wordt gedaan om langer aan te blijven, dan zal hij geen nee zeggen: 'Als er een beroep op mij wordt gedaan, ga ik niet lekker van mijn pensioen genieten. In deze bijzondere omstandigheden moeten we allemaal een handje helpen.'

'We hebben geen tijd te verliezen'

'Ik kan dit idee alleen maar toejuichen', zegt Zoetermeerder en Omroep Max-baas Jan Slagter. 'Hij is een goede burgemeester, kent alle ins en outs. Ik deze tijd moeten we van zijn expertise gebruik maken', aldus Slagter.

De Omroep Max-baas denkt dat Aptroot nog wel een half jaar langer kan aanblijven. 'Dan hebben we in ieder geval een bestuurder aan het roer die alles en iedereen kent en precies weet wat hij moet doen in een noodsituatie. Het inwerken van een waarnemer kost tijd. We hebben nu geen tijd te verliezen!'

Waarnemend burgemeester

Daar is bekende Zoetermeerder Rob Steijn, van Dura Vermeer, het mee eens: 'Je weet nooit wie je als vervanger krijgt. Er zijn goede waarnemers, zoals in Den Haag. Maar je weet dat nooit. Als je zo lokaal betrokken bent als onze burgemeester is het goed in crisistijd te vragen langer te blijven.'

Edwin Degen van de winkeliersvereniging Stadshart Zoetermeer is het daarmee eens. 'Ik vind het een heel positief idee, want het is een geliefde man, goed bestuurder. Het is beter om een bekend iemand te hebben dan met een vreemde te gaan zitten vanaf 1 april.'

Politieke partijen staan achter Jaap Smit

De meeste politieke partijen vertrouwen volledig op de waarnemer die de Commissaris van de Koning op het oog heeft. Dat laten de fractievoorzitters weten aan Omroep West. 'We gaan doen wat Jaap Smit heeft afgesproken, dat hij een geschikte waarnemer voor ons zou regelen', zegt Marijke van der Meer van Zó Zoetermeer.

Daar sluit de VVD zich bij aan: 'De Commissaris van de Koning is bezig met een waarnemer die geschikt is om Aptroot te vervangen. Als we een bekwaam waarnemer vinden moet dat lukken. Ik maak me er echt niet druk om of zorgen om', aldus Rob Duiven van de VVD.

'Niet aan de orde'

Volgens de PvdA is het verlengen van Aptroots termijn ook helemaal niet aan de orde. 'De waarnemer staat in de startblokken. Dat is een gedane zaak. Ook al zou je willen dat Aptroot langer doorgaat, kan dat niet meer. Dat beslist de Commissaris', zegt PvdA-fractievoorzitter Margot Kraneveldt.

Ook Hilbrand Nawijn, van Lijst Hilbrand Nawijn, vindt dat je niet zomaar kan stoppen met het proces van de waarnemer. 'Ze zijn druk bezig die klaar te stomen. De Commissaris weet wat hij doet.'

'Aptroot kan van pensioen gaan genieten'

Iván Beij Martin (SP) vraagt zich af of het noodzakelijk is om Aptroot aan te houden als burgemeester. 'Ik begrijp de argumenten om hem te laten zitten, lees het ook op social media, hij kent de stad en de mensen. Maar hij kan per 1 april gewoon van zijn pensioen genieten. We moeten roeien met de riemen die we hebben.'

Wat betreft Zoetermeer Vooruit mag Aptroot doorgaan. 'Maar er is wellicht al een waarnemer in beeld, dan kan Aptroot zich beter richter op zijn taken in de Veiligheidsregio op dit moment', vindt fractievoorzitter Juliette Meurs-Troch.

