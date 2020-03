‘PANIK!’ Ongeruste IKEA-medewerkers slaan alarm en willen sluiting voor bezoekers

Een groep anonieme IKEA-medewerkers in Delft, Schiedam en Breda heeft in een e-mail aan Omroep West alarm geslagen over de onveilige situatie in de vestigingen. Zij roepen het bedrijf op om de deuren te sluiten voor bezoekers. Aangezien er dagelijks honderden bezoekers over de vloer komen, maken ze zich grote zorgen over het verder verspreiden van het coronavirus. Niet alleen onder het personeel, maar ook onder de bezoekers zelf.

Volgens de anonieme IKEA-medewerkers, die hun e-mail aanheffen met 'PANIK!', heeft het sluiten van scholen, horeca en sportclubs de situatie voor het winkelpersoneel misschien nog wel erger gemaakt. Want, zo schrijven ze, veel mensen gaan naar IKEA: 'Afgelopen zaterdag en zondag hadden we een enorm aantal bezoekers over de vloer, nog meer dan gemiddeld. Serieus, wat komen deze mensen doen? Waarom nemen zij willens en wetens het risico besmet te raken, of wellicht nog erger: hun besmetting over te dragen op anderen!'

In een schriftelijke reactie laat IKEA weten dat het op basis van het RIVM en de overheid uit voorzorg al tijdelijke maatregelen heeft getroffen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het sluiten van Speelplaats Småland, restaurants en bistro’s. Verder worden klanten gevraagd om gebruik te maken van zelfscankassa’s, contactloos te betalen en voldoende afstand (1,5 meter) te bewaren.

Direct klantencontact

Die maatregelen gaan volgens de ongeruste IKEA-medewerkers niet ver genoeg. Want de praktijk lijkt weerbarstiger: 'Medewerkers hebben direct klantencontact, bij de kassa is het onmogelijk om 1,5 meter afstand te houden, en keuken- en woonkastenmedewerkers hebben zelfs één op één klantgesprekken in kleine werkruimtes. Dit alles gaat gewoon door, en IKEA lijkt zich niets aan te trekken van de sociale druk. Wij voelen ons niet meer veilig, maar hebben in een brief alleen de mogelijkheid geboden gekregen om zelf verlof op te nemen.'

De anonieme medewerkers verwijten hun werkgever laksheid: 'IKEA moet haar verantwoordelijkheid nemen en de vestigingen sluiten. Zorgen dat het geen haard voor besmetting wordt. Zorg dragen, niet alleen voor haar eigen medewerkers, maar ook haar sociale verantwoordelijkheid nemen naar iedereen!'

Niet de bedoeling

De voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, Charlie Aptroot, laat desgevraagd weten zich ook zorgen te maken over de hoge bezoekersaantallen van grote winkelbedrijven: 'Ik reed dit weekend langs een grote bouwmarkt en toen viel mij op dat het drukker dan normaal was op het parkeerterrein. Ik dacht: dat kan niet de bedoeling zijn. Dat willen we ook niet.'

Aptroot gaat ervan uit dat dit vanavond in het overleg tussen alle voorzitters van de Veiligheidsregio’s besproken zal worden. 'We bekijken steeds opnieuw wat voor extra maatregelen er moeten worden getroffen. Zo moeten we ook kijken hoe we omgaan met de sociale contacten in onder meer supermarkten en afhaalwinkels. Daar moet zeker naar gekeken worden.'

Winkels sluiten

Grote bedrijven als Apple, Nike, Proximus en Coolblue in Nederland hebben niet gewacht op zo’n maatregel en hebben inmiddels zelf besloten om de deuren van de fysieke winkels te sluiten. Daarbij sluiten ze zich aan bij andere Europese landen als Italië en Spanje waar de overheid heeft ingegrepen.

De ongeruste medewerkers willen dat IKEA zich daarbij aansluit. Ze willen dat IKEA de deuren sluit voor bezoekers en dat ze nu niet zelf, uit voorzorg en noodgedwongen, vrije dagen op moeten nemen: 'We kunnen best aan het werk blijven om andere dingen te doen, maar zonder het risico van bezoekers.' IKEA heeft inhoudelijk (nog) niet gereageerd op de oproep van de medewerkers, die hun e-mail afsluiten met de mededeling 'PANIK is Zweeds voor paniek'.

