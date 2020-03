Lege gangen en klassen door maatregelen corona: 'We hebben twee leerlingen'

Lege gangen en klassen op alle scholen in Nederland op maandagochtend. Het regeringsbesluit om scholen te sluiten om het coronavirus in te dammen is goed te zien. 'We hebben twee leerlingen vandaag', zegt Karin Zwaveling, directeur van basisschool de Waterwilg in Nootdorp. 'Kinderen van ouders die in vitale beroepen werken.'

Later in de week verwacht Zwaveling dat er meer leerlingen bijkomen. 'Sommige ouders in de vitale beroepen kunnen nog niet helemaal hun planning zien en weten niet wanneer ze ingezet worden. Die hebben aangegeven dat ze het voor vandaag nog kunnen oplossen, maar voor de komende dagen waarschijnlijk niet.'

Een lege school betekent niet dat er geen onderwijs wordt gegeven. Via online tools kunnen leerlingen gewoon les krijgen. 'Er zit veel variatie in de opdrachten die ze krijgen', weet Zwaveling. 'Beweegopdrachten willen we ertussen doen. Zodat we ouders kunnen helpen, dat de kinderen zich thuis niet gaan vervelen.'

'Je wilt dat kinderen bijblijven'

Maike Kouwenhoven is lerares van groep acht en regelt de ICT-zaken op de Waterwilg. 'De online lessen zijn niet verplicht', zegt de docent. 'Ouders kunnen op die manier wel de dingen blijven doen met de kinderen die ze normaal op school zouden doen.'

'Het is heel belangrijk dat ze de hoofdvakken blijven volgen', weet Kouwenhoven. 'Zeker in de bovenbouw, waar we met de toetsen zitten. Je wilt toch dat kinderen bijblijven met hun kennis.'

'Alsof we in een vreemde film zitten'

Eric de Jong is directeur van OBS de Driekleur in 's-Gravenzande en vertelt over de bizarre eerste schooldag. 'Ik kwam vanmorgen aan op het schoolplein en die was leeg. Waar normaal 490 kinderen te vinden zijn was het nu doodstil. Het is alsof we in een vreemde film terecht gekomen zijn,' vertelt De Jong aan de telefoon. 'De sfeer onder alle leerkrachten was ook raar, we zijn murw geslagen, we zitten in een situatie die niemand ooit heeft meegemaakt.'

'We nemen deze situatie stap voor stap', vervolgt de directeur. 'We gaan niet direct de ouders bombarderen met werkboeken of online tools. Er is online veel mogelijk, maar we willen eerst weten wat het beste werkt, zodat we dit gelijk goed aanpakken. Want niemand heeft nu behoefte aan ruis op de lijn.'

'Toch zijn we ook opgelucht'

De Jong legt uit hoe hij het in eerste instantie wil aanpakken. 'Als eerste maar eens bekijken welke kinderen nog naar school komen. Voorlopig zijn er nog weinig aanmeldingen. Ouders die werken in de vitale beroepen willen het toch eerst zelf oplossen, merken wij hier.'

Ondanks dat het sluiten van de scholen een ingrijpende beslissing is, is De Jong toch ook opgelucht. 'Ik merk hier in het team dat er wel opluchting is. Het liefste wil je blijven lesgeven, maar wat had ik moeten doen als ik ineens vier leerkrachten had die ziek thuis kwamen te zitten? Dus gek genoeg voel ik ook opluchting en gaan we alles op alles zetten om van deze situatie het beste te maken.'

