Zo houd je het gezellig thuis de komende weken

De kinderen zijn niet naar school, veel mensen werken thuis. En dus zitten we de komende weken met z'n allen waarschijnlijk voor een groot deel op elkaars lip. Hoe ga je hiermee om als je met elkaar in een huis woont? Mag je nog wel intiem zijn? Wat moet je doen om elkaar de tent niet uit te vechten? En is het knuffelen van je kind nog wel mogelijk?

De gouden tip: maak lol, zegt relatiedeskundige Fiona Brouwer. 'Humor is echt belangrijk. Zing, dans, betrek de kinderen erbij. Focus op de leuke dingen, want we weten niet hoe lang dit gaat duren.' Want het is wel duidelijk dat relaties in deze coronaperiode op de proef worden gesteld. Brouwer: 'Dit is echt een test. Mensen die het al goed hebben met elkaar, krijgen nu ook geen toestanden. Als er in deze weken wél spanningen naar boven komen, dan speelde dat waarschijnlijk al. Daar kun je corona dan niet de schuld van geven.'

Ook Mark Ouwerkerk is relatiedeskundige. Hij zegt dat partners er onderling serieus mee om moeten gaan. 'Dat is natuurlijk lastig als je partner er lacherig over doet of het bagatelliseert', legt hij uit. 'Maar begrip voor elkaar in je relatie is erg belangrijk. Ook als het om corona gaat.'

'Word niet boos of stil'

Volgens beide deskundigen is het belangrijk om elkaar niet weg te duwen, terwijl je het onderwerp juist bespreekbaar wil maken. 'Het kan zijn dat je partner het er niet over wil hebben, of het niet met je eens is', vertelt Ouwerkerk. 'Word dan niet boos of stil, maar zegt dat je er later nog wel op terugkomt.' Volgens hem kan het zijn dat je partner misschien nog moet wennen aan het idee dat erover gepraat moet worden.

Intimiteit is belangrijk in een relatie. Maar kunnen we nog wel seks met elkaar hebben? 'Als je niet ziek bent, gaat het gewone leven gewoon door', schetst Fiona Brouwer. 'We kunnen dus net zo goed blijven seksen, want je leeft ook gewoon in hetzelfde huis. In een huis waar je met elkaar bent.' Mark Ouwerkerk noemt het wel écht een persoonlijke keuze. 'Het hangt er ook vanaf of één of beide partners regelmatig sociaal contact heeft buitenshuis. Zonder er een gecompliceerd ding van te maken is het belangrijk dat je dit afspreekt: op het gebied van intimiteit of seks moet niks!'

Nu ik een hoestje heb, vermijd ik het contact toch - Mark Ouwerkerk, relatiedeskundige

Kinderen

Belangrijk zijn ook zeker de eventuele kinderen in huis. Hoe gaan we daar mee om? Mag knuffelen nog? 'Ook op dit vlak gaat het gezinsleven gewoon door', legt Fiona Brouwer uit. 'Maar als iemand in huis echt ziek is, dan moet je je kinderen daar wel weghouden.' Deskundige Ouwerkerk vindt het belangrijk dat iedereen zich wel aan de adviezen van het RIVM houdt. 'Ik heb zelf ook kinderen, maar nu ik een hoestje heb, vermijd ik het contact toch. Je wilt je kind niet besmetten.'

Daar hoort wel bij dat je het ze uitlegt. Ouwerkerk: 'Vertel ze waarom het even zo gaat. Hopelijk heb je een niet-kuchende partner. Die kan de kinderen dan wel knuffelen. En zelf hebben wij ook nog een knuffelhond. Dat scheelt ook.'

Oppasoma of -opa

Een lastig punt is volgens Brouwer wel de oma of opa als oppas. 'Dat zou ik ze toch niet aandoen. We zitten hartstikke lastig, ik weet het. Maar gezien de gevaren, moet je hen niet in die situatie brengen. Dus niet met de kleinkinderen naar oma en opa. En ook geen oma en opa als oppas.'

We hebben nog wel even te gaan. Hoe gaan we dit met elkaar volhouden? Brouwer: 'Als er irritaties ontstaan, ga dan even in een andere kamer zitten. Of als je die niet hebt, even een rondje lopen. Laat het niet oplopen en vecht elkaar de tent niet uit. Irritaties zijn er zo snel. Let vooral op jezelf en neem je eigen verantwoording.'

Rustmomenten

Ook Mark Ouwerkerk heeft nog wel wat tips. Volgens hem is het belangrijk om taken in het huishouden te verdelen. 'En plan ook wat kleine rustmomenten in. Geen vrijetijdsbesteding, maar momenten tussen de taken door.' Volgens hem voorkomt dat dat je de hele tijd het gevoel hebt dat je maar aan het doorgaan bent.

Als er dan nog een serieus gesprek gevoerd moet worden: 'Bereid een gesprek voor', zegt Ouwerkerk. 'Schrijf misschien vooraf op wat je belangrijk vindt. Ook een goede timing is belangrijk. Jij kent je partner het best. Kies het juiste moment, bijvoorbeeld wanneer je partner uitgerust is en niet onder spanning staat. Ook is het belangrijk niet met kritiek te beginnen.'

'Laat ook de vrolijke kant zien'

Het advies? 'Misschien iets vaker dan gebruikelijk tot tien tellen', zegt Brouwer. 'Alles wat speelt gaat door, maar wel op een kleiner vlak. Dat kan irritaties geven. Dat zie je ook als mensen met vakantie zijn. Als je je bij de normale dagelijkse dingen al moeilijk kan inhouden, dan wordt het nu alleen maar lastiger.' En heel belangrijk: 'Laat ook de vrolijke kant van jezelf zien.'

