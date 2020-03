Kaag en Braassem waarschuwt voor nepbrief: 'Supermarkten gewoon open'

'Wegens lege supermarkten door de hamsterende families zijn de supermarkten sinds heden gesloten', staat er in de brief. 'Voedselpakketten zijn hiervoor de oplossing. Een voedselpakket voor twee weken is per persoon 45 euro', schrijven de oplichters. Het geld moet in een envelop gestopt worden, die aan de deur gehangen kan worden.

Verder staat er: 'Deze brief wordt zondag 15 maart rondgebracht door de hele regio Kaag en Braassem. Zondag 15 maart worden de brieven voor 5 uur opgehaald, met het geld contant aanwezig.' Volgens de brief zou het voedselpakket dan twee uur later worden afgeleverd.

Nep

De brief is hartstikke nep, zegt de gemeente tegen Omroep West. De gemeente kreeg de tip over de brief van een ondernemer. 'Het is de enige tip die we hebben gekregen, daarna hebben we meteen op Twitter laten weten dat het om een nepbrief gaat', zegt een woordvoerder.

Het is niet bekend hoeveel mensen slachtoffer zijn geworden van de oplichting. Maar de gemeente wil alle inwoners wel waarschuwen.

Hier moet je op letten

De gemeente heeft nog een paar tips waar je over het algemeen op moet letten bij een brief van de gemeente. 'Let voornamelijk op de taal, we gebruiken nooit je en jij. Ook vragen we in een brief nooit om iemands gegevens.'

'De officiële brieven van Kaag en Braassem hebben de huisstijl van de gemeente met paars en groen. Soms staat er een handtekening van de burgemeester onder, maar dat hoeft niet.' Als oplichters ook het logo van de gemeente hebben gestolen voor de brief, dan is die lastig van echt te onderscheiden. Maar over het algemeen geldt: 'gebruik je gezonde verstand', zegt de woordvoerder.

Collectanten

Zondag waarschuwde de politie al voor oplichters die zich voordoen als collectanten die geld inzamelen in verband met het coronavirus. Ook dit zijn oplichters.

