Horeca helpt voedselbanken tijdens coronacrisis, toch grote zorgen over voortgang

De voedselbanken in Delft en Leiden zijn maandag overladen met voedsel uit diverse horecazaken nu die gedwongen dicht moeten blijven. 'We rijden vandaag met drie wagens, terwijl we het normaal in een ochtend met een auto wel redden', zegt Hans Cenim van de Voedselbank Delft. Niet overal is het aanbod zo groot, want Voedselbank Haaglanden heeft maandag besloten om de deuren onmiddellijk te sluiten. Ook de voedselbank in Gouda gaat vanaf donderdag dicht.

Direct nadat bekend werd dat de horeca tot 6 april dicht moet blijven kwamen er oproepen om het overgebleven voedsel niet weg te gooien, maar te doneren aan de voedselbank. Op maandag blijkt dat hier flink gehoor aan is gegeven. 'We hebben zo veel aanbiedingen gekregen', zegt Cenim. 'Het is niet te geloven. De koelcel staat bijna helemaal vol.'

Cenim vertelt dat hij uit de hele regio gebeld wordt. 'We zijn op weg met een vrachtauto naar Gouda', legt hij uit. 'Hier zit een bedrijf dat normaal aan scholen levert. Maar die blijven ook dicht, dus nu heeft hij 80.000 zakjes met bospeen over. Natuurlijk hoeven wij dit niet allemaal, maar een gedeelte gaan we wel ophalen. En morgen gaan we terug voor appels.'

Drie wagens onderweg

Op een normale maandagmorgen rijdt de Delftse voedselbank met een auto langs alle aanbieders. 'Vandaag zijn we met drie wagens onderweg. We krijgen vooral veel melk en groente aangeboden. Natuurlijk had ik het liever anders gezien, maar het is wel fijn dat we dit nu allemaal krijgen.'

Ook in Leiden heeft de plaatselijke voedselbank veel telefoontjes vanuit de horeca gekregen. 'Niet alleen restaurants hebben contact opgenomen, ook scholen die nog een voedselvoorraad hadden, hebben dit gedoneerd. Voor ons is het belangrijk dat we dit hebben gekregen, want het voedsel dat we van de supermarkten krijgen is deze dagen veel minder. Hopelijk kunnen we op deze manier onze mensen toch een goed pakket bieden', zegt bestuurslid Paula van Kesteren van de voedselbank in Leiden.

Voedselbank Haaglanden dicht

In Gouda weet de voedselbank nog niet of de lokale horeca voedsel doneert. 'Dat merken we woensdagochtend, want dan kunnen mensen bij ons voedsel doneren', vertelt bestuurslid Henk Kreuger.

Want ondanks het grotere aanbod vanuit de horeca levert het coronavirus de voedselbanken vooral problemen op. Voedselbank Haaglanden, met vestigingen in Den Haag, Zoetermeer en Rijswijk, heeft maandag zelfs besloten om per direct dicht te gaan tot 6 april. 'We hebben wel een paar telefoontjes vanuit de horeca gekregen, maar dat is niet voldoende om de afname uit de supermarkten te compenseren. We moeten wekelijks vierduizend pakketten vullen. Dat kan niet met wat we nu hebben.'

Met pensioen

Daarnaast speelt de veiligheid bij de voedselbanken ook een belangrijke rol. 'Een belangrijk deel van onze vrijwilligers is met pensioen. Ze behoren tot de risicogroep met betrekking tot het coronavirus. Steeds meer mensen zeggen daarom dat ze liever niet komen helpen. Daardoor kunnen we niet meer waarmaken wat we beloven en hebben we besloten om te stoppen tot 6 april.'

In Leiden gaat de voedselbank nog wel door, maar er wordt gekeken hoe ze de hulp het beste kunnen aanbieden. 'Ook bij ons zijn onze vrijwilligers kwetsbaar, dus moeten we voorzichtig zijn. Maar we gaan de tassen met boodschappen op een andere manier aan de mensen geven. Op die manier kunnen we wel openblijven', zegt Van Kesteren.

Einde oefening

De voedselbank in Delft gaat ook gewoon door, al geeft Cenim toe dat hij niet weet hoe lang. 'We zien om ons heen dat andere voedselbanken sluiten. We hebben besloten dat wij deze week nog gewoon doorgaan. Maar hoe het volgende week gaat dat weet ik nog niet. We willen zolang mogelijk doorgaan, maar we moeten ook aan onze eigen mensen denken.'

De Goudse voedselbank heeft de beslissing al genomen. 'Omdat de mensen niet weten dat we gaan sluiten hebben we besloten dat we donderdag nog een keer open gaan om het laatste voedsel uit te delen, maar daarna is het einde oefening tot 6 april. We moeten zorgen dat mensen zo min mogelijk contact hebben en daar gaan we in mee', vertelt Kreuger. 'We delen daarom zeker aan vers alles uit wat we hebben. En dan hopen we dat iedereen hiermee de crisis uit kan zingen.'

Lees alles over het coronavirus in ons liveblog