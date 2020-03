Vijf vragen over veiligheidsregio's: wat zijn het en wat doen ze?

Nederland is in de ban van het coronavirus, een crisis van ongekend formaat. Ondanks de Nederlandse onervarenheid met grote rampen zijn er instanties die zich iedere dag bezighouden met het voorbereiden voor en managen van een crisis zoals deze: de veiligheidsregio's. In onze regio zijn dat er twee; Veiligheidsregio Haaglanden en Veiligheidsregio Hollands Midden. Maar wat zijn veiligheidsregio's? En waarom hoor je er nu zo veel over? Wij hebben de belangrijkste vragen voor je op een rij gezet.

Wat is een veiligheidsregio?

Een veiligheidsregio is een samenwerkingsverband tussen alle partijen die te maken hebben met rampenbestrijding en crisismanagement. Denk daarbij aan de gemeenten in die regio, de brandweer en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en de Geneeskundige Meldkamer (GnKM).

Het is de taak van de veiligheidsregio om het gebied waartoe ze behoren voor te bereiden op rampen, rampen en crises te managen wanneer ze zich voordoen, en om in de nasleep van een crisis of ramp deze zo goed mogelijk te inventariseren.

Wat doet de veiligheidsregio?

In de Wet Veiligheidsregio’s worden verschillende bevoegdheden en taken toegeschreven aan de veiligheidsregio’s in ons land. Die taken gelden voor elke veiligheidsregio in het land. Zo is een veiligheidsregio onder andere verantwoordelijk voor het adviseren van de colleges en burgemeesters in de regio in tijden van nood en het inventariseren van risico’s bij rampen en crises.

Een veiligheidsregio moet ook bijhouden welke crises en rampen zich mogelijk in een regio kunnen voordoen en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Welke dat zijn verschilt natuurlijk per regio. Ook moet de veiligheidsregio eens in de vier jaar een crisisplan opstellen waarin de taken en bevoegdheden bij rampenbestrijding staan uitgeschreven.

Wie heeft de leiding over de veiligheidsregio?

Het bestuur van een veiligheidsregio is geen taak voor een individu. Daarom wordt die functie uitgevoerd door een samenwerkend Algemeen Bestuur. Dat bestuur bestaat uit de burgemeesters van de gemeenten in de regio.

De voorzitter van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden is de waarnemend burgemeester van Den Haag, Johan Remkes. Omdat burgemeester Remkes op vakantie is, neemt afzwaaiend burgemeester van Zoetermeer Charlie Aptroot die rol tijdelijk waar. Burgemeester Henri Lenferink is de voorzitter van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Waaruit bestaat de veiligheidsregio?

In de Veiligheidsregio Haaglanden zitten in totaal negen gemeenten: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Del?and, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

De Veiligheidsregio Hollands Midden bestaat uit de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas.

De GHOR en de GnkM behoren tot zowel de veiligheidsregio Haaglanden als de veiligheidsregio Hollands Midden. In crisissituaties werkt de veiligheidsregio ook samen met de politie, defensie en zelfs bedrijven.

Waarom hoor ik nu zo veel over de veiligheidsregio?

Over het algemeen gaat een veiligheidsregio slechts over één gebied. In sommige gevallen gaat het om een zogenaamde ‘bovenlokale crisis’. Dat is een crisis die zó omvangrijk is dat een veiligheidsregio die niet alleen kan bestrijden. De uitbraak van het coronavirus in Nederland is zo’n bovenlokale crisis.

Wanneer een crisis zoals de uitbraak van het coronavirus zich voordoet treden een aantal maatregelen in werking. Zo wordt er een regionaal beleidsteam opgezet dat bestaat uit de burgemeesters van alle getroffen gemeenten en de hoofdofficier van justitie. Dat team is verantwoordelijk voor de uitvoering van het bestaande crisisplan.

LEES OOK: Al het nieuws over het coronavirus in onze regio