Moordzaak Karel Pronk uitgesteld door coronavirus

Het coronavirus zorgt voor vertraging in de moordzaak op de Delftse crimineel Karel Pronk. Dat bleek dinsdag tijdens een voorbereidende zitting in Den Haag. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) schoot verdachte Errol J. op 7 augustus 2018 Pronk dood. J. zou zich daarvoor op 9 april voor de rechter moeten verantwoorden, maar dat is vanwege alle consequenties die het virus met zich brengt, nu uitgesteld.

Zo liggen er aanvullende geluidsfragmenten uit Spanje die de politie nog moet onderzoeken. Maar het is nog maar de vraag of agenten daar de komende week tijd voor hebben. Ook de zaak voorbereiden, is voor de advocaat van Errol J. lastig. 'Er zijn op dit moment allemaal maatregelen van kracht waardoor ik mijn cliënt met moeite in de gevangenis kan bezoeken.'

Tot en met 6 april behandelen de rechtbanken sowieso geen zaken, tenzij het echt noodzakelijk is. Daarna is het nog niet duidelijk wat er dan gaat gebeuren. Dat hangt van de verspreiding van het virus af. De rechter: 'We zien nu nog te veel beren op de weg. We gaan proberen de inhoudelijke behandeling nu in juni te plannen.'

Ruzie tijdens bloemencorso

De 53-jarige J. wordt ervan verdacht Karel Pronk op 7 augustus 2018 op klaarlichte dag te hebben doodgeschoten voor een koffiehuis in Delft. Hij zou vier kogels op hem hebben afgevuurd. Na de liquidatie heeft de politie J. al snel op het oog, maar lange tijd is hij spoorloos. Hij wordt uiteindelijk in Spanje aangehouden. Hij heeft op dat moment een doorgeladen pistool en meerdere messen bij zich.

Mogelijk zou een ruzie enkele dagen voor de moord, tijdens het plaatselijke bloemencorso, de reden zijn voor de moord. Maar tot op heden beroept J. zich op zijn zwijgrecht. Hij was dinsdag niet bij de zitting aanwezig.