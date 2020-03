Eerste dag 'schoolvrij': spelen op het strand en op de trampo

Het strand bij Wassenaarse Slag is niet heel druk, maar er zijn veel mensen voor een maandag. Er is zelfs personeel op de parkeerplaatsen en een kaartje kost inmiddels drie euro. Op het strand zijn veel ouders met kinderen. De strandtenten zijn dicht, maar de terrassen staan er wel. Een prima plek om even in het zonnetje een boterham te eten. Heel iets anders dan een klaslokaal of een kantine. En daarna is het weer rap met de voeten in het zand.

Lunch op het strand | Foto Omroep West

Andere kinderen springen op de trampoline, pakken de step of spelen een spelletje. 'Ik vind het niet heel leuk', zegt Renske. 'Nu verveel ik me wel en kan ik ook mijn vriendinnen niet meer zien.' Noortje vindt het niet erg dat ze geen school heeft, wel mist ze sport. 'Ik denk dat ik vandaag gewoon veel ga buitenspelen en creatieve dingen ga doen zoals tekenen, naaien en borduren.' En ondertussen is ook de ouderwetse spelletjesdoos tevoorschijn gekomen.

Ritme blijft belangrijk

Voor ouders is het ook even wennen nu hun kroost thuis zit. Wat kun je doen en wat moet je doen? Bepaal een dagritme waarbij schoolwerk, sport of buiten spelen en schermtijd elkaar afwisselen, zegt de Haagse kinder- en jeugdspsycholoog Monique Harperink. 'Afwisseling in de dag is belangrijk. In de klas leren de kinderen ook zelfstandig werken. Als ouder ben je er niet om kinderen de hele dag te entertainen.' Maar de hele dag achter een schermpje werkt dus ook niet.

Betrek je kinderen ook bij je dagelijkse huishouden, gaat ze verder. Laat kinderen helpen met koken of schoonmaken. Dat kan je er rustig laten insluipen. Telkens een stapje meer. Kinderen zijn vanaf twee jaar al prima in staat om te helpen. Ouders van Nu heeft een overzichtelijke takenlijst gemaakt.

Lessen op afstand

Op scholen wordt keihard gewerkt om ervoor te zorgen dat de kinderen niet een enorme achterstand oplopen. Kinderen krijgen lessen mee naar huis, of er is een heel lespakket opgesteld met dagtaken. De scholieren van de RK Basisschool De Waterwilg in Nootdorp moeten bijvoorbeeld dinsdagmorgen spullen komen halen op school. Niet allemaal tegelijkertijd, maar er is een rooster gemaakt op alfabet.

