Zakenman Akyol woedend op gemeente Den Haag om dwangsom na bruiloft

De gemeente Den Haag heeft zalencentrum Opera maandag een dwangsom opgelegd. In het zalencentrum was zondag een bruiloft waarbij meer dan honderd gasten aanwezig waren. Eigenaar Attila Akyol is woedend op de gemeente. 'In mijn beleving heb ik niets fout gedaan. We hebben de gasten netjes over meerdere zalen verdeeld en er met ons personeel voor gezorgd dat er nooit meer dan honderd mensen in een zaal waren.'

Zalencentrum Opera was zondag de trouwlocatie van een Turks echtpaar. Ondanks de noodmaatregelen om het coronavirus te bestrijden wilde het bruidspaar het feest graag door laten gaan. 'Daarop hebben wij besloten om vier zalen beschikbaar te stellen voor onze gasten. Elke zaal kende 96 stoelen, zodat met het personeel erbij nooit meer dan honderd mensen tegelijk in een zaal aanwezig waren', vertelt Akyol. 'Op die manier hebben wij ons aan de regels gehouden.'

Toch was de bruiloft voor de gemeente reden om Akyol maandag een dwangsom op te leggen. Volgens een woordvoerder van de gemeente is dit gebeurd, omdat er te veel mensen aanwezig waren op het feest. 'Zoals de voorzitter van de veiligheidsregio zondag gemeld heeft, volgt er bij overtreding van de landelijke richtlijn (geen evenement met meer dan honderd aanwezigen) een dwangsom.

Noodverordening

Akyol vindt het onrechtvaardig dat hij de dwangsom heeft gekregen, terwijl er volgens hem zaterdagavond diverse feesten in de stad zijn gehouden waar meer dan honderd mensen waren, met uitschieters tot achthonderd bezoekers. Volgens de gemeente is de noodverordening van de veiligheidsregio zondagmiddag om 15.00 uur ingegaan en is het pas vanaf dat moment mogelijk voor gemeenten om overtredingen te bestraffen.

De eigenaar van Opera kondigt aan zich niet bij de beslissing van de gemeente neer te leggen. 'Ik heb tegen mijn advocaat gezegd dat we bezwaar gaan maken. De enige overtreding die ik gemaakt heb is dat we zondag na 18.00 uur nog open waren. Maar wat moet ik dan? We hebben een bruiloft met 230 gasten die van ver komen en nog moeten eten. Alles is dan dicht. We hebben het diner nog geserveerd en daarna hebben we zo snel mogelijk een einde gemaakt aan de bruiloft.'

Goed overleg

Het stoort Akyol dat hij nog overleg met de politie heeft gehad over het einde van de bruiloft. 'De politie heeft een melding gekregen en ons gebeld. Wij hebben verteld dat we aan het afronden waren en in goed overleg is de bruiloft beëindigd. En dan krijg je een dag later van je advocaat te horen dat de gemeente een dwangsom oplegt. Ik snap het echt niet. Volgens mij hebben wij echt helemaal niets verkeerd gedaan.'

