Opnieuw unieke inscriptie gevonden langs Romeinse weg bij Valkenburg

'Een is soms geen', zegt Ren Isarin, archeoloog voor de RijnlandRoute. Isarin is zeer enthousiast over de vondst van de inscriptie. 'Met het vinden van deze tweede inscriptie hebben we nu zekerheid wie de Romeinse weg bij Valkenburg op een systematische manier bouwden. Heel waardevol.' De eerste stempel werd in juli 2019 gevonden tijdens opgravingen.

Volgens archeologen betekent de inscriptie, waarop de tekst 'COH Il CR' te zien is, dat de weg ooit is aangelegd door het Cohors Il Civium Romanorum. Dat was een eenheid van het Romeinse leger van ongeveer 500 man die verantwoordelijk was voor grote bouwprojecten en infrastructuur. Hoewel de eerste inscriptie duidelijker te lezen is, kunnen archeologen bevestigen dat het op de tweede inscriptie om dezelfde tekst gaat.

Oorsprong

Jasper de Bruin, conservator van het Rijksmuseum van de Oudheden in Leiden, is enorm enthousiast over de vondst. 'De eerste stempel was echt een unicum. We wisten voor deze vondst nog niet of dit een gebruikelijk iets was. Deze tweede inscriptie maakt die kansen aanzienlijk groter.' Volgens De Bruin kwamen de palen die voor de weg werden gebruikt hoogstwaarschijnlijk uit Duitsland of België. 'Daar hebben ze, zo'n honderd jaar eerder, een bos met eiken geplant, specifiek bedoeld om te gebruiken voor dit soort projecten', zegt De Bruin.

Volgens De Bruin zijn de inscripties zo goed bewaard gebleven, omdat de Romeinen gebruik maakten van eikenhout van hoge kwaliteit. 'Het deel van de palen dat onder het grondwater zat, diep in de klei, kreeg geen zuurstof. Daarom kunnen we de inscripties nu nog lezen.' Door de patronen van de ringen van de palen te bekijken kon de oorsprong van het hout achterhaald worden.

Erfgoed

Alle ruim 480 opgegraven palen worden door vrijwilligers en onderzoekers gewassen en onderzocht. Zo proberen ze meer te weten te komen over het hout, de materialen die gebruikt werden om het hout te bewerken en de Romeinen die de weg maakten. Om de opgravingen te beschermen hopen onderzoekers dat het gebied bestempeld wordt als UNESCO Werelderfgoed. Of dat lukt wordt pas in 2021 bekend.

Doordat de opgraving vlak bij vliegveld Valkenburg was, verwacht Jasper de Bruin dat er nog wel meer gevonden zal worden wanneer daar de werkzaamheden beginnen. 'Er zit nog heel veel informatie in de grond.'