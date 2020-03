Moslimgemeenschap emotioneel maar begripvol na sluiting moskeeën

Twaalf uur heeft het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH) over het besluit vergaderd. 'De religieuze aanbidding is erg belangrijk in het leven van veel moslims', legt Bouzzit uit. 'Dus dat is niet iets wat je snel beslist. Bovendien speelt de moskee ook een belangrijke sociale rol in het leven van mensen.'

Zo komt de plek waar mensen elkaar ontmoeten en hun zorgen delen te vervallen. En dat terwijl de zorgen alleen maar toenemen. Volgens Bouzzit maken veel moslims zich zorgen over waar ze hun dierbaren kunnen begraven. Moslims van Marokkaanse afkomst kunnen bijvoorbeeld niet meer in hun geboorteland begraven worden omdat er geen vliegverkeer meer mogelijk is tussen Nederland en Marokko. 'Dat lossen we nu op door de overledenen in Nederland te begraven op Islamitische begraafplaatsen', zegt Bouzzit.

Gestrand in Marokko

Het ontbreken van vliegverkeer tussen Nederland en Marokko zorgt er ook voor dat er nogal wat mensen in Marokko zijn gestrand, iets waar Bouzzit zelf ook mee te maken heeft. 'Een ziek familielid moet dringend hier behandeld worden, maar het is heel moeilijk hem hierheen te krijgen.'

Een ander gevolg van het coronavirus is dat de rituele wassingen in de moskee moeten worden aangepast als iemand overlijdt aan het virus. Dat gebeurt dan niet meer in de moskee maar in het mortuarium. Degene die de wassing doet moet dan extra beschermd zijn en er mag geen direct contact met het lichaam zijn. 'Er is veel onduidelijkheid bij de RIVM en de GGD over de besmettelijkheid van het virus als iemand overleden is', weet Bouzzit. 'Dus daarom nemen we verregaande voorzorgsmaatregelen voor degene die de wassing doet.'

