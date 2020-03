Na de hamsterwoede is het nu wel erg rustig in Mall of the Netherlands

De kalmte na de storm, het is rustig in Mall of the Netherlands. | Foto: Frank van Deutekom

Het is erg rustig in Mall of the Netherlands

Geen files op de oprit naar het parkeerdek van de nieuwbakken Mall of the Netherlands in Leidschendam. Sterker nog: op het parkeerdek staan maar een handjevol auto's. Binnen in Fresh met alle delicatessezaken dringt een voorzichtige vergelijking met de Haagse Megastores zich op: het is rustig, erg rustig.

'Het is zo saai', verzucht een vrouw die door het winkelcentrum loopt. 'Helemaal niet zo gezellig als anders, en je kunt ook nergens koffiedrinken.' Dat klopt want alle horecazaken zitten op last van de overheid dicht. Er zitten grote hekken voor de zaken en de terrassen zijn leeg. De bakker heeft ook nog brood. 'Het was wel iets drukker dan normaal, maar zo'n gekkenhuis als afgelopen weekend zeker niet', zegt een medewerker. De visboer Alex Schotkamp beaamt dat: 'Je ziet het ook op straat, er loopt bijna niemand. Alsof er een atoombom is gevallen', zegt hij. 'Zondag ging het opeens zo ... ' Met zijn hand maakt hij een gebaar omlaag.

Bij de supermarkten is het nog wel druk, maar ook daar geen enorme rijen bij de kassa's. Er ligt zelfs nog wat brood in de schappen en de versafdeling puilt uit alsof er niets aan de hand is. Wie een zak chips wil hebben of een pak vanillevla heeft minder geluk; hier zijn de schappen nagenoeg leeg.

'Kwestie van tijd'

'Natuurlijk maak ik me zorgen', zegt Alexandra Loopstra van de notenspeciaalzaak. 'Het is een kwestie van tijd voordat we allemaal dicht gaan. Ik ga niet dicht. Maar als het moet, dan moet het.' En: 'Of als we zelf ziek worden natuurlijk.' Ze helpt een klant die grijnzend zegt dat maar wat noten gaan hamsteren.

Dat mensen de voorraadkast, de koelkast en de vriezer hebben gevuld merkte slager Roelof Ende ook. 'Er is hier een man weggegaan dit weekend met 700 euro aan vlees', zegt hij. 'Van alles veel: gehakt, kipfilet, sudderlappen.' Maar nu ligt zijn toonbank gewoon propvol en ook de kant-en-klaarmaaltijden zijn nog ruim op voorraad.

'Er komt revolutie'

Veel mensen maken zich zorgen over het coronavirus, maar dat geldt niet voor een man in een scootmobiel. 'Ik ga er niet voor op de loop. Als je het krijgt, dan heb je het. Als je er niet vatbaar voor bent dan ... euh ... kun je gewoon verder leven.' En hoe het verder gaat nu? De man weet het: 'Er komt een revolutie, en dan rij ik voorop in mijn scootmobiel.' Smakelijk lachend rijdt hij weg door een bijna uitgestorven Mall of the Netherlands.