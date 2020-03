Alphen opent 'corona-loket' om onzekerheid bij ondernemers weg te nemen

Volg ons liveblog voor het actuele nieuws over het coronavirus.

Al 41 jaar heeft Rens van Nierop een eigen boomkwekerij in Hazerswoude-Dorp. Hij realiseert zich dat het financieel zware tijden kunnen worden door de coronacrisis. 'In januari en februari zijn er best een hoop artikelen weggegaan. Maar voor de grote bulk geldt dat pas vanaf eind maart tot half mei, dus dat is echt wel de spannendste tijd', schetst Van Nierop.

Honderden kwekerijen binnen de Greenport-regio Boskoop worden hoe dan ook hard geraakt. 'Mensen wachten met investeringen. Er is een hoop achterstallig onderhoud wat kwekers dit jaar wilden oppakken, maar je ziet nu toch voorzichtigheid. Voor de hele Greenport zal dit weer een stapje terug zijn.'

Vragen van antwoord voorzien

De gemeente Alphen probeert in samenwerking met lokale ondernemersverenigingen bij te springen door informatie te verstrekken. Daarvoor is een lokaal meldpunt in het leven geroepen. 'Een soort loket waar alle vragen van een antwoord worden voorzien', noemt burgemeester Liesbeth Spies (CDA) het. 'Ondernemers kunnen elkaar zo helpen om overzicht te houden van alle kabinetsmaatregelen.'

'We zijn een helpdesk aan het opzetten', bevestigt Joost Berkhout, programmadirecteur van Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA). 'We gaan inloopspreekuren organiseren. En we hebben een website met allerlei informatie om de ondernemer een stapje verder te helpen in deze onzekere tijd.'

Werktijdverkorting voor personeel

Volgens de Alphense ondernemersvereniging VOA hebben de nodige bedrijven al werktijdverkorting voor hun personeel aangevraagd. De verwachting is dat er nog veel meer zullen volgen. Berkhout: 'Er wordt heel veel over gesproken. Voor ondernemers in het centrum van Alphen en in Boskoop is dat het gesprek van de dag.'

'Ik hoop dat iedereen die thuis is de tuin gaat opknappen en paar mooie plantjes koopt' - Rens van Nierop, boomkweker

Boomkweker Van Nierop maakt zich doorgaans niet zo gauw zorgen. 'Maar je weet over drie à vier maanden pas echt wat de financiële gevolgen zijn. De onzekerheid is op dit moment het ergste voor iedereen.' Hij roept op: 'Ik hoop dat iedereen die thuis is de tuin gaat opknappen en paar mooie plantjes koopt. Dat geeft voor de Greenport in ieder geval weer een positief effect.'

