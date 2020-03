Coronavirus: brainstorm over viering Koningsdag, toespraak Rutte door 7 miljoen mensen bekeken

Door de uitbraak van het coronavirus ligt het publieke leven voor een groot deel stil. Tienduizenden cafés, sportclubs, scholen en andere voorzieningen zijn tot zeker 6 april gesloten en miljoenen mensen zitten daardoor thuis. Volg alles over het coronavirus in dit liveblog.

De toespraak van minister-president Mark Rutte over de coronacrisis is in de Tweede Kamer in het algemeen positief ontvangen. Veel Kamerleden noemen de speech van de premier 'indrukwekkend'. De tv-toespraak is door 7 miljoen mensen bekeken.

Het dodental van het coronavirus is maandag gestegen van 20 naar 24. Het aantal vastgestelde besmettingen ligt nu op 1413.

Seniorenorganisatie KBO-PCOB heeft een telefoonnummer geopend voor senioren die vragen hebben over het coronavirus. Bellen kan naar 030-3400600.

Alle scholen en horecagelegenheden sluiten de deuren tot zeker maandag 6 april.

Oranjeverenigingen brainstormen digitaal over Koningsdag

De ruim driehonderd oranjeverenigingen in Nederland gaan onderzoeken hoe zij op 27 april een lokaal en veilig alternatief kunnen vinden voor de viering van Koningsdag. De Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen (KBOV) organiseert daarvoor zo snel mogelijk een digitale brainstormsessie.

Volgens voorzitter en burgemeester van Gouda Pieter Verhoeve willen de oranjeverenigingen nadrukkelijk geen grote publieksevenementen houden, maar wel uiting geven aan de feestelijkheden. 'We willen bijvoorbeeld wel vlaggen. Niet alleen voor de koning, maar ook voor al die artsen, hulpverleners en al die anderen die nu zo druk bezig zijn met het beperken van de coronacrisis. Het is wat ons betreft saamhorigheid 2.0.'

Verhoeve zegt dat de KBOV geen vieringen zoals koningsnacht, braderieën, grote feesttenten met artiesten en manifestaties van meer dan honderd man adviseert, ook al lopen de huidige beperkende maatregelen tot 6 april. 'Dat is vervelend voor de plaatselijke verenigingen, van wie velen al sinds december bezig zijn met de organisatie. Daarom willen we digitaal brainstormen over wat we wel kunnen doen, zoals bijvoorbeeld een digitale viering van Koningsdag. We gaan op zoek naar creatieve ideeën.'

Winkeliers willen meer vrijheid bij inroosteren om coronacrisis

Winkeliers dringen er bij het kabinet op aan om meer vrijheid te krijgen bij het inroosteren van personeel gedurende de coronacrisis. Volgens het Vakcentrum, de brancheorganisatie voor zelfstandige retailondernemers, zouden bepaalde onderdelen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) daarvoor bevroren moeten worden.

Ondernemers die medewerkers juist meer willen laten werken worden nu "gestraft" met de verplichting nieuwe contracten aan te bieden of een hogere WW-premie, stelt het Vakcentrum dat de belangen behartigt van 2800 aangesloten winkels.

Toespraak Mark Rutte goed bekeken

Minister-president Mark Rutte heeft maandagavond in een toespraak gezegd dat de maatregelen tegen het coronavirus ongekend zijn voor een land in vredestijd. Het coronavirus zal voorlopig onder ons blijven, zei de premier. Naar de tv-toespraak van de premier keken bijna 7 miljoen mensen.

Het merendeel keek naar NPO 1: bijna 5,4 miljoen (60 procent). Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. RTL 4 wist met de toespraak 1,2 miljoen kijkers (21 procent) te boeien, terwijl SBS 6 genoegen moest nemen met 446.000 kijkers (5 procent).

Voedselbank Haaglanden gesloten, Gouda volgt

De voedselbanken in Delft en Leiden werden maandag overladen met voedsel uit diverse horecazaken nu die gedwongen dicht moeten blijven. Maar niet overal was het aanbod zo groot, want Voedselbank Haaglanden besloot maandag de deuren onmiddellijk te sluiten. De voedselbank in Gouda gaat vanaf donderdag dicht.

'Complete sierteeltindustrie dreigt om te vallen'

Als de overheid en de banken bloemenkwekers niet financieel gaan ondersteunen, dreigt de complete sierteeltindustrie om te vallen. Daarvoor waarschuwde maandagavond Royal FloraHolland, dat verwacht dat veel bedrijven binnen enkele weken failliet zullen gaan.