Coronavirus: vakantiereizen afgeraden en Bijenkorf sluit deuren

Er zijn sinds maandag 19 patiënten overleden aan het coronavirus. Het dodental stijgt daarmee naar 43. Het aantal vastgestelde besmettingen is gestegen met 292, en ligt nu op 1705.

Het RIVM is online een zogeheten Infectieradar gestart. Daarmee wil het instituut wekelijks de gezondheid van 100.000 Nederlanders peilen, om te kijken hoe het virus zich verspreidt.

Alle Nederlandse vestigingen van IKEA, waaronder die in Delft, zijn vandaag per direct gesloten.

Schoolexamens voor middelbare scholieren mogen de komende tijd onder voorwaarden doorgaan.

Alle scholen en horecagelegenheden sluiten de deuren tot zeker maandag 6 april.

Bijenkorf dicht

De Bijenkorf heeft besloten om alle fysieke winkels vanaf woensdag te sluiten, zo ook het filiaal in Den Haag. Het doel is om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. 'Op dit moment kunnen wij de veiligheid en gezondheid van u en onze medewerkers niet meer voldoende garanderen. Daarom heeft de Bijenkorf na afweging van verschillende factoren besloten om al onze fysieke winkels vanaf woensdag 18 maart tot nader order te sluiten. Dit was voor ons geen eenvoudige beslissing, maar wij vinden het belangrijk om zelf onze verantwoordelijkheid te nemen', schrijft het warenhuis in een verklaring.

Vakantiereizen afgeraden

Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt alle vakantiereizen naar het buitenland tot 6 april af. Alleen als het strikt noodzakelijk is, moeten Nederlanders volgens het nieuwe advies nog buiten de grenzen reizen.

Nederland applaudisseert voor hulpverleners

Precies om 20.00 uur hebben mensen op meerdere plekken tegelijk geapplaudisseerd. Ze deden dat als dank aan artsen, verpleegkundigen en anderen uit de zorg, die dag in dag uit mensen met het coronavirus helpen. Op internet verschijnen veel filmpjes van het moment.

NS start met basisdienstregeling: minder intercity's

De treinen gaan vanaf komende zaterdag via een speciale basisdienstregeling rijden. Op alle stations in heel Nederland vertrekt twee keer per uur in beide richtingen een trein. Daarmee wordt een streep gezet door een groot deel van het treinverkeer. Bijna alle intercity-verbindingen komen te vervallen.

'Social distancing' koninklijk gezin na vakantie

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben alle tot en met 21 maart geplande werkbezoeken afgezegd. Het koninklijk paar betracht samen met hun drie dochters de komende dagen 'social distancing' in verband met het coronavirus. Dat laat de RVD weten.

Het koninklijke gezin heeft hiertoe besloten naar aanleiding van het recente wintersportverblijf van de Oranjes in Lech. Daar zijn vijf bevestigde besmettingen. Het koninklijk gezin heeft zelf geen klachten.

De prinsessen op vakantie in Lech | Foto: RVD

Steunpakket voor bedrijven

Het kabinet heeft dinsdagavond een steunpakket aangekondigd voor bedrijven die door het coronavirus met economische problemen kampen. Het steunpakket zal het kabinet 10 tot 20 miljard per kwartaal kosten.

Bedrijven die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis kunnen 4000 euro tegemoetzien van het kabinet. Onder meer de horeca en de cultuursector kunnen daarop aanspraak maken.

Rotterdam The Hague Airport 50 procent minder passagiers

Rotterdam The Hague Airport vervoert de helft minder passagiers dan normaal vanwege de uitbraak van het coronavirus. Ook Schiphol en Eindhoven Airport hebben een vergelijkbare terugloop.

De luchthavens bereiden zich voor op een verdere daling van het aantal passagiers.

Vestigingen IKEA sluiten per direct

IKEA sluit per direct alle vestigingen in Nederland. Dat heeft het bedrijf dinsdag bekendgemaakt. De gezondheid van de medewerkers en klanten heeft prioriteit, aldus IKEA. De webwinkel blijft wel gewoon open.

Maandag sloegen ongeruste medewerkers van het bedrijf alarm bij Omroep West. Ze maakten zich zorgen om hun gezondheid en die van de bezoekers van de winkel.

HMC blijft ook focussen op andere 'noodzakelijke zorg'

Het Haaglanden Medisch Centrum zegt alles op alles te zetten om naast het opvangen van coronapatiënten ook de andere noodzakelijke zorg te blijven waarborgen.

'Met name voor traumatologie en acute hersenzorg heeft HMC een belangrijke rol voor alle patiënten in de regio Haaglanden en ook daarbuiten', laat het ziekenhuis weten in een persbericht. Het ziekenhuis kan de toestroom van patiënten op dit moment aan.

De zorg op afspraak is om wel afgebouwd tot dertig procent van wat het normaal is. Hierdoor wordt bespaard op mondkapjes en kan het ziekenhuis zich klaarmaken voor als er wel meer patiënten komen.

Gymleraren maken filmpjes

Nu alle leerlingen thuiszitten, is het volgens de gymleraren belangrijk dat de kinderen toch in beweging blijven. Daarom zijn Haagse gymleraren een nieuw kanaal op YouTube begonnen.

In de video's zijn allerlei oefeningen te zien die kinderen thuis kunnen doen, met spullen zoals sokken en wc-rollen.

Gemeente Westland komt tuinders tegemoet

De gemeente Westland komt tuinders tegemoet met een regeling waardoor bedrijven met meerdere locaties minder energiebelasting (opslag duurzame energie) hoeven te betalen. Westlandse tuinbouwbedrijven mogen voortaan de verschillende locaties, ongeacht hun ligging, samenvoegen tot één WOZ-locatie. Dit kan ondernemers duizenden euro's aan belastingafdracht schelen.

De maatregel is versneld ingevoerd nu de glastuinbouwsector hard geraakt wordt door het coronavirus.

RIVM start infectieradar

Het RIVM is een zogeheten Infectieradar gestart. Het instituut zoekt 100.000 Nederlanders die een keer per week daarop online informatie willen doorgeven over hun gezondheid.

Artsen zijn verplicht om vastgestelde besmettingen door te geven, maar er is geen capaciteit om iedereen met milde klachten te testen. Met de peiling hoopt het RIVM toch een beeld te krijgen van de ontwikkelingen van het virus.

Deelnemers aan het onderzoek kunnen zich aanmelden op infectieradar.nl.

Schoolexamens mogen doorgaan

De schoolexamens voor middelbare scholieren mogen de komende tijd doorgaan. Wel zijn er voorwaarden aan verbonden, laat het ministerie van Onderwijs weten. Zo moeten alle leerlingen en aanwezige docenten volledig klachtenvrij zijn.

#Flowerboostchallenge

De sierteeltsector heeft het zwaar. Om de sector een boost te geven, is de #flowerboostchallenge in het leven geroepen. Mensen worden uitgedaagd om bloemen voor hun personeel te kopen bij de tuinder of bloemist om de hoek.

De Van der Ende Groep in Maasdijk begon ermee en kocht meer dan honderd bossen voor het personeel. Ook burgemeester Bouke Arends van de gemeente Westland doet mee op de sector te steunen.

Burgemeester Westland doet mee aan #flowerboostchallenge | Foto: Thierry Schut

Royal FloraHolland zit dan misschien zelf in zwaar weer, maar medewerkers van de bloemenveiling deden eerder vandaag hun best om anderen ook een hart onder de riem te steken. Ze brachten bloemen naar het Erasmus MC in Rotterdam om medewerkers van het ziekenhuis te bedanken.

Bloemen worden aan het Erasmus MC in Rotterdam gebracht om medewerkers van het ziekenhuis te bedanken | Foto: ANP

Tienduizenden rijexamens geschrapt

Duizenden Nederlanders kunnen voorlopig geen rijbewijs halen vanwege het coronavirus. In totaal zijn al meer dan 80.000 theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten geschrapt, evenals cursussen voor drankrijders en 'verkeershufters', meldt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Alle examens, toetsen en cursussen tussen 16 en 31 maart zijn afgelast. Het CBR beslist binnenkort of dit wordt verlengd.

Nieuwe besmettingen

Het RIVM heeft bekendgemaakt dat er sinds maandagmiddag 19 patiënten zijn overleden aan de ziekte covid-19, veroorzaakt door het coronavirus. Het dodental ligt nu op 43.

Het aantal vastgestelde besmettingen ligt dinsdagmiddag op 1705. Dat zijn er 292 meer dan gisteren.

De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 63 en 94 jaar. 'Eerder meldden we dat de jongste overledene 59 was, dit kwam door een administratieve fout. In totaal zijn 314 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis', aldus het RIVM.

Hulplijn Rode Kruis in anderhalve dag 3000 keer gebeld

De telefonische hulplijn die het Rode Kruis maandag heeft geopend voor mensen met vragen over het nieuwe coronavirus is in anderhalve dag 3000 keer gebeld. 'Mensen delen vooral hun gezondheidsklachten en zorgen over of ze wel of niet thuis moeten blijven, maar stellen ook vragen over onlineboodschappen bestellen', laat een woordvoerder weten. 'Het overgrote deel van de vragen kunnen we beantwoorden.'

52 coronabesmettingen in regio Haaglanden

Op dit moment zijn er 52 bevestigde coronabesmettingen in regio Haaglanden. Dat meldt de GGD Haaglanden dinsdagmiddag. Sinds maandag communiceert de GGD Haaglanden alleen nog het totaal aantal bevestigde besmettingen in onze regio. Eerder gaf de GGD ook informatie per gemeente, maar dat wordt niet meer gedaan omdat dit niets zegt over het aantal patiënten in een gemeente.

'Thuiswerkers, neem elke tien minuten een micropauze'

Neem elke tien minuten een micropauze en werk niet in direct zonlicht. Dat adviseert de RSI-vereniging aan thuiswerkers. De organisatie focust zich op het voorkomen van klachten in de bovenrug, nek, schouders en armen. Veel mensen die niet gewend zijn om thuis te werken, kampen al snel met pijnklachten door een slechte houding. Reint Alberts, fysiotherapeut en voorzitter van de RSI-vereniging, adviseert thuiswerkers hun laptop op ooghoogte te zetten. 'Probeer ook lopend te bellen, een kussen in je rug te zetten en elke tien minuten een pauze van een paar seconden te nemen. Even lopen, bijvoorbeeld', zegt Alberts aan het ANP. Ook adviseert hij om niet bij een raam te zitten. 'Het felle zonlicht is een te groot contrast met je beeldscherm.' Dit kan hoofdpijnklachten opleveren.

De RSI-voorzitter wijst werkgevers erop dat thuiswerken voor meer stress kan zorgen. 'Vraag niet te veel van je personeel', benadrukt hij. 'Als iemand opeens tussen de luiers zit te werken, werkt dat een stuk minder ontspannen.'

Al 7000 mensen bieden zorghulp aan

Al ruim 7000 mensen met een zorgachtergrond hebben zich aangemeld om te helpen in 'de strijd tegen het coronavirus', zoals beroepsorganisatie NU'91 het verwoordt. De organisatie van verpleegkundigen en verzorgenden is een coördinatiepunt begonnen. Daar kunnen bijvoorbeeld gepensioneerde zorgprofessionals, studenten en mensen met een achtergrond in de zorg die ander werk doen, maar nu een bijdrage willen leveren aan de zorg, zich registreren.

Coronaloket voor ondernemers met vragen

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vind je informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via telefoonnummer 0800-2117, op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Let op: het is erg druk aan de telefoon.

Ook in de gemeente Alphen aan den Rijn is een lokaal meldpunt opgezet om die onzekerheid - waar mogelijk - weg te nemen.

Delftse studenten kijken naar toespraak Mark Rutte

In een studentenhuis in Delft werd maandagavond ook gekeken naar de toespraak van Minister-president Mark Rutte. Toen er werd opgeroepen om afstand van elkaar te houden, werd er gegniffeld in de volle woonkamer. 'Het is vrij lastig om echt afstand van elkaar te houden. We wonen met twintig mensen.'

Ook komt de studie van de studenten in gevaar. 'Als het maanden gaat duren wordt het spannend', zegt één van de studenten. 'Dan kan ik niet afstuderen. Ik moet mijn laatste tentamens nog afronden en dat kan niet vanuit huis.'

'Hamsterdrukte houdt aan, vrachtwagens rijden twee keer zo veel'

Consumenten blijven met de coronacrisis massaal hamsteren in de supermarkten, laat het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) weten aan het ANP. Volgens een woordvoerder worden gemiddelde supermarkten zeker twee keer zo vaak bevoorraad als normaal. 'De rust keert, tegen sommige eerder geuite verwachtingen in, nog niet terug. Dat gaat allicht nog een paar dagen kosten", zegt een CBL-woordvoerder. "Wij zien geen tekenen dat de drukte afneemt of toeneemt.'

Raad van Kerken organiseert nationaal gebed

De Raad van Kerken in Nederland organiseert woensdag een Dag van Nationaal Gebed vanwege de coronacrisis. Er zijn drie gebedsmomenten - om 9.00, 12.00 en 15.00 uur - die te volgen zijn via een livestream van omroep EO. Verder worden alle kerken opgeroepen om de klokken te luiden 'als teken van troost en hoop'. De dag wordt om 19.00 uur afgesloten. Het is de bedoeling dat iedereen thuis bidt of een bericht achterlaat op sociale media. De organisatie meldt dat het gaat om een virtueel samenkomen, mensen moeten dus niet naar de kerk gaan.

Moslimgemeenschap emotioneel maar begripvol na sluiting moskeeën

Het gebed gaat nog wel door in de Leidse Imam Malik-moskee, maar voorlopig zonder gelovigen. Het coronavirus dwingt moskeebesturen in het hele land om verregaande, pijnlijke maatregelen te nemen zoals het tijdelijk sluiten van de moskeeën. 'Er is emotioneel op gereageerd, maar ook erg begripvol', zegt woordvoerder Abdel Bouzzit.

Coronavirus raakt ook MH17-proces

De uitbraak van het coronavirus heeft ook gevolgen voor het MH17-proces. Dat proces gaat volgende week maandag gewoon door, maar nabestaanden, pers en belangstellenden zijn niet welkom bij deze zitting. Dat heeft de rechtbank Den Haag dinsdag laten weten. Volgens nabestaande Hans de Borst uit Monster 'was dit te verwachten. 'Ik heb er uiteraard alle begrip voor.'

Actie Delftse 3FM-dj: overal tegelijk You'll Never Walk Alone

Radio-dj Sander Hoogendoorn van NPO 3FM neemt een initiatief voor een gezamenlijke actie van alle ochtendshows in Nederland rond het coronavirus. De presentator die geboren is in Delft stelt voor om vrijdagochtend precies om 8.45 uur gelijktijdig het lied 'You'll never walk alone' van Gerry and the Pacemakers te draaien. Hij wil de komende dagen alle ochtendshows mobiliseren.

Maatregelen tegen hamsteren medicijnen

Mensen die medicijnen gebruiken, kunnen de gebruikelijke hoeveelheden meekrijgen. Maar ze mogen niet extra bijbestellen. Apotheken, drogisterijen, groothandels en de overheid hebben afspraken gemaakt om te voorkomen dat mensen aan het hamsteren slaan. Ook de verkoop van paracetamol wordt aan banden gelegd, zodat het voor iedereen beschikbaar blijft.

Run op webcams

Er lijkt sprake van een run op webcams. Bij webshops zoals Coolblue en Bol.com zijn diverse modellen tijdelijk uitverkocht, zo is op hun websites te zien. Nu fysiek afspreken met anderen zoveel mogelijk wordt afgeraden, lijken veel mensen ervoor te kiezen om via beeldbellen contact te houden met familie en vrienden.

Woordvoerster Monique van den Berg van Coolblue bevestigt dat mensen 'extreem veel meer' spullen bestellen voor thuiswerkplekken en apparatuur om met elkaar contact te houden. Coolblue zag de afgelopen dagen alleen al bij de webcams en monitoren een groei van honderden procenten. 'Om aan deze enorme vraag te voldoen, heeft Coolblue er voor gekozen alle energie te richten op het bij de mensen bezorgen van deze productgroepen.'

Bijna 50.000 bedrijven vragen werktijdverkorting aan

Het aantal bedrijven dat werktijdverkorting voor het personeel aanvraagt blijft sterk toenemen. Ruim 48.000 bedrijven willen inmiddels een beroep doen op de regeling, meldt het ministerie van Sociale Zaken dinsdag. Het is zo druk dat de afhandeling van de aanvragen langer duurt dan normaal. Maandag lag de website voor de aanvragen er ook enige tijd uit.

Het was opnieuw stil in Den Haag...

Ook dinsdagochtend was het stil op straat in Den Haag. Mensen lijken goed te luisteren naar het advies zoveel mogelijk thuis te blijven om een verdere uitbraak van het coronavirus te voorkomen.

Lege tramhaltes bij Den Haag HS | Foto: Omroep West

Boodschap van de commissaris van de Koning

'Heb oog voor elkaar en zorg voor elkaar.' Dat vraagt commissaris van de Koning Jaap Smit aan alle inwoners van Zuid-Holland. 'Samen moeten we sterk staan om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.' Hij benadrukt dat iedereen zich moet houden aan de richtlijnen van het kabinet en het RIVM. 'En het betekent ook dat we naar elkaar omzien, zeker naar hen die door deze crisis het zwaarst worden getroffen.'

Smit is vol lof over alle mensen die zich op dit moment dag en nacht inzetten om verspreiding van het virus in te dammen en te bestrijden. 'Afgelopen vrijdag en zondag ben ik bij de veiligheidsregio’s langsgegaan om mijzelf te informeren en hen te steunen. Ik zal dat de komende weken blijven doen. Ik ben trots en dankbaar dat de hulpverleners en bestuurders zij aan zij staan om samen te doen wat nodig is.'

De provincie probeert al haar werkzaamheden zoveel mogelijk door te laten gaan. Bijvoorbeeld wegwerkzaamheden en kantoorwerkzaamheden, maar met inachtneming van de maatregelen van het kabinet. Zo sluiten de deuren van het Provinciehuis vanaf dinsdagmiddag 12.00 uur en werkt iedereen thuis. Een maatregel die de provincie raakt, is het verbod op bijeenkomsten van meer dan honderd mensen. Evenementen en vergaderingen van de provincie met meer dan honderd mensen worden afgelast of verplaatst. Ook kleinere bijeenkomsten kunnen niet fysiek plaatsvinden. 'Per situatie wordt bekeken of er een (digitaal) alternatief beschikbaar is of dat uitstel noodzakelijk is. 'Uiteraard wordt altijd contact met deelnemers opgenomen als een vergadering of een bijeenkomst niet door gaat.'

Provinciale Staten hebben uit voorzorg besloten alle vergaderingen tot zeker 1 april te annuleren. Gedeputeerde Staten vergaderen wel, maar komen niet fysiek bij elkaar. Er worden conference calls belegd.

Stadsboerderijen tijdelijk gesloten vanwege coronamaatregelen

De gemeente Den Haag heeft besloten dat de Haagse stadsboerderijen zeker tot 6 april gesloten zijn voor bezoekers. Dit is in lijn met de nationale aanpak van het coronavirus. Tot 6 april vinden er ook geen lessen, activiteiten en bijeenkomsten plaats. Natuurlijk blijven de medewerkers van de stadsboerderijen de dieren goed verzorgen.

Nederlanders willen applaudisseren voor zorgmedewerkers

De actie #applausvoordezorg gaat snel rond op de Nederlandse social media. Het idee achter de actie is om dinsdag om 20.00 uur massaal in de tuin, vanuit het raam of vanaf het balkon te applaudisseren voor mensen die in de zorg werken en het extra druk hebben door het nieuwe coronavirus. Eerder werden zulke acties gehouden in Italië, Spanje en Bulgarije.

Oranjeverenigingen brainstormen digitaal over Koningsdag

De ruim driehonderd oranjeverenigingen in Nederland gaan onderzoeken hoe zij op 27 april een lokaal en veilig alternatief kunnen vinden voor de viering van Koningsdag. De Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen (KBOV) organiseert daarvoor zo snel mogelijk een digitale brainstormsessie.

Volgens voorzitter en burgemeester van Gouda Pieter Verhoeve willen de oranjeverenigingen nadrukkelijk geen grote publieksevenementen houden, maar wel uiting geven aan de feestelijkheden. 'We willen bijvoorbeeld wel vlaggen. Niet alleen voor de koning, maar ook voor al die artsen, hulpverleners en al die anderen die nu zo druk bezig zijn met het beperken van de coronacrisis. Het is wat ons betreft saamhorigheid 2.0.'

Koekhappen tijdens Koningsdag | Foto: ANP

Verhoeve zegt dat de KBOV geen vieringen zoals koningsnacht, braderieën, grote feesttenten met artiesten en manifestaties van meer dan honderd man adviseert, ook al lopen de huidige beperkende maatregelen tot 6 april. 'Dat is vervelend voor de plaatselijke verenigingen, van wie velen al sinds december bezig zijn met de organisatie. Daarom willen we digitaal brainstormen over wat we wel kunnen doen, zoals bijvoorbeeld een digitale viering van Koningsdag. We gaan op zoek naar creatieve ideeën.'

Winkeliers willen meer vrijheid bij inroosteren om coronacrisis

Winkeliers dringen er bij het kabinet op aan om meer vrijheid te krijgen bij het inroosteren van personeel gedurende de coronacrisis. Volgens het Vakcentrum, de brancheorganisatie voor zelfstandige retailondernemers, zouden bepaalde onderdelen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) daarvoor bevroren moeten worden.

Ondernemers die medewerkers juist meer willen laten werken worden nu "gestraft" met de verplichting nieuwe contracten aan te bieden of een hogere WW-premie, stelt het Vakcentrum dat de belangen behartigt van 2800 aangesloten winkels.

Toespraak Mark Rutte goed bekeken

Minister-president Mark Rutte heeft maandagavond in een toespraak gezegd dat de maatregelen tegen het coronavirus ongekend zijn voor een land in vredestijd. Het coronavirus zal voorlopig onder ons blijven, zei de premier. Naar de tv-toespraak van de premier keken bijna 7 miljoen mensen.

Het merendeel keek naar NPO 1: bijna 5,4 miljoen (60 procent). Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. RTL 4 wist met de toespraak 1,2 miljoen kijkers (21 procent) te boeien, terwijl SBS 6 genoegen moest nemen met 446.000 kijkers (5 procent).

Voedselbank Haaglanden gesloten, Gouda volgt

De voedselbanken in Delft en Leiden werden maandag overladen met voedsel uit diverse horecazaken nu die gedwongen dicht moeten blijven. Maar niet overal was het aanbod zo groot, want Voedselbank Haaglanden besloot maandag de deuren onmiddellijk te sluiten. De voedselbank in Gouda gaat vanaf donderdag dicht.

'Complete sierteeltindustrie dreigt om te vallen'

Als de overheid en de banken bloemenkwekers niet financieel gaan ondersteunen, dreigt de complete sierteeltindustrie om te vallen. Daarvoor waarschuwde maandagavond Royal FloraHolland, dat verwacht dat veel bedrijven binnen enkele weken failliet zullen gaan.

Noodkreet winkeliers Westland

‘Winkelhier!’ Met die noodkreet roept MKB Westland de klanten op om voor hun internetaankopen vooral bij lokale winkeliers aan te kloppen. Vanwege het coronavirus en de bijbehorende maatregelen blijven de klanten thuis, ook al zijn de winkels gewoon open. Veel winkeliers zijn daarom - als ze al niet zoiets hadden - per direct een bezorgdienst gestart.

Humor in tijden van coronavirus

'Het zijn rare tijden', dat is een van de meest gebruikte zinnen deze dagen. Toch blijft humor in deze verwarrende dagen overeind. Een typisch menselijk trekje. Makers leven zich deze dan ook uit met teksten, foto's en filmpjes. We verzamelden er een paar voor je in dit artikel.