Publiek niet welkom bij MH17-proces: 'Alle begrip, perfect dat het wel doorgaat'

Het proces over het neerhalen van vlucht MH17 gaat volgende week maandag door. Nabestaanden, pers en belangstellenden zijn echter niet welkom bij deze zitting, in verband met het coronavirus. Dat heeft de rechtbank Den Haag dinsdag laten weten. Nabestaande Hans de Borst uit Monster: 'Het was te verwachten en ik heb er uiteraard alle begrip voor.'

'De hele rechtsspraak ligt nu stil, dus ik vind het perfect dat deze zaak wel doorgaat', aldus De Borst. Zijn dochter Elsemiek kwam op 17 juli 2014 om het leven toen vlucht MH17 boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Na jaren van onderzoek begon op 9 maart de rechtszaak tegen vier mannen die verantwoordelijk worden gehouden voor het neerschieten van het toestel.

Omdat niet alle nabestaanden in de zittingszaal pasten, was er een speciale locatie in Nieuwegein waar ze samen de zaak konden volgen. Ook deze locatie is vanwege het virus niet beschikbaar. De zitting van aankomende maandag 23 maart is nu via een speciale livestream te volgen. Hierin zal de rechtbank de beslissingen op de onderzoekswensen die door het Openbaar Ministerie en de advocaten zijn gedaan, toelichten. De Borst: 'Dat zal ik zeker op die manier gaan volgen.'

Hopelijk later publiek weer welkom

Drie Russen en een Oekraïner zijn de verdachten in de zaak. Zij zijn niet bij het proces aanwezig. De eerstvolgende zitting is begin juni. Hans de Borst hoopt er dan weer bij te kunnen zijn. Uiteindelijk zal de rechtszaak waarschijnlijk tot ver in 2021 gaan duren.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 met een Buk-raket uit de lucht geschoten. Alle 298 inzittenden, onder wie veel Nederlanders, kwamen daarbij om het leven.