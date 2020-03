Coronavirus: Supermarkten willen verbod op contant geld wegens coronacrisis

Volg alles over het coronavirus in dit liveblog.

Er zijn sinds maandagmiddag negentien patiënten overleden aan het coronavirus. Het dodental stijgt daarmee naar 43.

Het aantal vastgestelde besmettingen is gestegen met 292, en ligt nu op 1705.

Al 78.000 bedrijven hebben een beroep gedaan op werktijdverkorting

Seniorenorganisatie KBO-PCOB heeft een telefoonnummer geopend voor senioren die vragen hebben over het coronavirus. Bellen kan naar 030-3400600.

Niet meer contant betalen, vraagt supermarktbranche

De Nederlandse supermarkten willen dat betalen met contant geld in de winkels wordt verboden vanwege de coronacrisis. Dat schrijft branchevereniging CBL is een brandbrief aan premier Mark Rutte. De supermarkten hadden al het advies gegeven om zoveel mogelijk met pin te betalen. 'We zien echter een groeiende onrust en verzoeken om waar nodig contant geld niet langer te accepteren.'

Coronacrisis bij de strandtenten

Het hadden de eerste mooie dagen van het jaar voor de strandtenten moeten worden. Maar van mensen op het terras, genietend van het zonnetje, is geen sprake. De coronacrisis gooit roet in het eten. Strandtenteigenaren kijken nu verder vooruit. Voor het geval dat. 'Misschien mogen we dadelijk helemaal niet meer naar het strand, dus we zijn nu alles stormklaar aan het maken.

Oproep aan sectoren: geef je mondkapjes aan de zorg

Alle mondkapjes die worden gebruikt in andere sectoren zouden naar de zorg moeten. Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVCI), deed die oproep woensdagochtend in de Tweede Kamer. Ook beademingsapparaten die privéklinieken en dierenartsen tot hun beschikking hebben, moeten zoveel mogelijk naar de ziekenhuizen, vindt Gommers. Op die manier kunnen coronapatiënten zo goed mogelijk worden geholpen.

Klanten Voedselbank Haaglanden krijgen bon

Klanten van de Voedselbanken in Zoetermeer, Den Haag en Rijswijk krijgen een supermarktbon in plaats van een voedselpakket nu de voedselbanken in de regio zijn gesloten vanwege het coronavirus. Dat meldt de gemeente Den Haag. De Voedselbank blijft tot zeker 6 april dicht. De bonnen moeten er voor zorgen dat de mensen die normaal gesproken een voedselpakket krijgen niet in de problemen komen. Het gaat om 1500 huishoudens in Den Haag en vijfhonderd in Zoetermeer en Rijswijk. De bonnen zijn op te halen bij de Voedselbank op de vaste momenten dat anders de voedselpakketten zouden worden geleverd.

Zangeres Anouk vast in Marokkaans resort: 'Zorg goed voor elkaar'

De Haagse zangeres Anouk zit sinds zaterdag moederziel alleen in een resort in de Marokkaanse stad Marrakesh. De zangeres zou daar vier dagen verblijven om te schrijven. Maar Marokko heeft sindsdien het luchtruim gesloten voor vluchten van en naar Nederland. Hierdoor zitten honderden Nederlanders vast in het Noord-Afrikaanse land, waaronder dus Anouk.

RIVM oppert grotere sociale distantie

Mogelijk wordt Nederlanders opgeroepen nog meer afstand van elkaar te houden en sociale contacten nog meer te mijden, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hoofd infectieziekten Jaap van Dissel zei woensdagochtend in de Tweede Kamer dat het RIVM de vinger aan de knop houdt om grotere sociale distantie als nieuwe maatregel in te voeren.

Orgaandonatie gaat door maar vergt meer tijd door coronatests

De donatie van organen gaat vooralsnog door, meldt de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care op de eigen site naar aanleiding van de coronacrisis. Voorwaarde is dat donoren negatief zijn getest op de Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. 'Helaas duurt de orgaandonatieprocedure vanwege het testen van zowel de donor als de ontvanger langer', aldus de vereniging.

Geen eindtoets voor groep 8-leerlingen

Er komt dit schooljaar geen eindtoets voor leerlingen van groep 8 in het basisonderwijs. Dat heeft minister Arie Slob besloten na overleg met de onderwijssector. Volgens de bewindsman heeft het onderwijspersoneel het te druk met de opvang van kinderen van ouders in vitale beroepen zoals de zorg en met het organiseren van onderwijs voor kinderen die thuiszitten. Het schooladvies dat de leerlingen de afgelopen tijd hebben gekregen, zal bepalen naar welke middelbare school de kinderen straks gaan.

Transavia: staken alle vluchten is realistisch scenario

Luchtvaartmaatschappij Transavia verwacht steeds grotere gaten in de dienstregeling. Nu al vallen vanwege de coronacrisis vier op de tien vluchten uit en de verwachting is dat dit aantal de komende dagen toeneemt. Dat uiteindelijk alles stil komt te liggen is 'een realistisch scenario', zegt een woordvoerder.

Ghostbusters in Den Haag

Ondanks de zware tijden vanwege het coronavirus heeft het Haagse ambulancepersoneel ook wat tijd over voor humor. Op de melodie van 'Ghostbusters' rijden ze door Den Haag.

Johan Remkes terug in Den Haag

Burgemeester Johan Remkes is weer terug in Den Haag na zijn vakantie op Gran Canaria. Dat laat zijn woordvoerder woensdagochtend weten.

Infectieradar RIVM niet bereikbaar

De infectieradar die het RIVM dinsdag startte, is woensdagochtend niet bereikbaar. Het lijkt erop dat te veel mensen zich willen aanmelden. Mensen kunnen via de infectieradar helpen bij het in kaart brengen van klachten die kunnen wijzen op het nieuwe coronavirus. Wie wil meedoen, geeft eens per week door of hij of zij zij in de afgelopen week koorts of andere klachten had. Hiermee kan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu volgen hoe gezondheidsklachten verspreid zijn over het land en hoe dit zich ontwikkelt in de tijd. De gegevens dienen als input voor wetenschappelijk onderzoek.

Invloed op criminaliteitscijfers?

De politie kan nog niet zeggen in hoeverre het coronavirus van invloed is op de criminaliteitscijfers. Dit wordt wel in de gaten gehouden. Halverwege volgende maand hoopt de politie hier meer zicht op te krijgen.

De politie houdt zich uiteraard in deze tijden zoveel mogelijk aan de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat agenten geen handen schudden. Burgers wordt gevraagd afstand te houden. Online of telefonisch aangifte doen wordt daarom geadviseerd. Lichamelijk contact wordt zoveel mogelijk vermeden. Daarom wordt overwogen om bijvoorbeeld alcoholcontroles waar mogelijk uit te stellen. Maar natuurlijk is lichamelijk contact ook onderdeel van het werk van een agent. Denk aan reanimeren en het verlenen van eerste hulp. 'Die hulp blijft dan ook gewoon bestaan', laat een woordvoerder weten. Qua capaciteit zijn er geen problemen bij de politie. 'Het rooster kan tot op heden gewoon gevuld worden. Doordat evenementen niet doorgaan, komen er vanuit die hoek weer veel agenten vrij.'

ANVR: ongeveer 200.000 Nederlandse reizigers in buitenland

Op dit moment zijn er ongeveer 200.000 Nederlandse reizigers in het buitenland. Het gaat om mensen die met een pakketreis in het buitenland zitten en om mensen die alleen een vliegticket hebben geboekt. Het terughalen van die mensen kan dagen of weken duren, zegt een woordvoerder van brancheorganisatie van reisondernemingen ANVR. tegen het ANP.

Huisartsen gaan mogelijke coronapatiënten zien op centrale locaties

Huisartsen in de regio's Haaglanden en Hollands Midden zijn bezig om een aantal centrale locaties in te richten, waar mensen gezien worden die mogelijk met het coronavirus zijn besmet. Dat is besloten in het Regionaal Overleg Acute Zorg. De huisartsen ervaren de afgelopen dagen een toename van patiënten die mogelijk COVID-19 hebben.

Woensdag 09.30 uur, de Haagse Hogeschool...

Normaal gesproken is het woensdagochtend een komen en gaan van studenten in en rond de Haagse Hogeschool. Maar deze woensdag zijn het schoolplein, de school en het nabij gelegen Station Hollands Spoor stil en verlaten vanwege de coronamaatregelen.

Nederland krijgt mondkapjes en handschoenen van Chinese airlines

China Eastern Airlines, China Southern Airlines en Xiamen Airlines schieten KLM en Nederland te hulp in de strijd tegen het nieuwe coronavirus door handschoenen en mondkapjes te sturen. KLM schenkt de mondkapjes en handschoenen op zijn beurt aan het Erasmus MC en andere zorginstellingen in ons land waar een tekort aan de beschermingsmiddelen is.

Hartje van hotel Huis ter Duin

Niet alleen met applaus werden de vele medewerkers in de zorg - die tijdens deze coronacrisis hun handen vol hebben - dinsdagavond een hart onder de riem gestoken. Ook op andere manieren ontvingen ze een steuntje in de rug. Bijvoorbeeld met een teken op hotel Huis ter Duin in Noordwijk.

Flower boost-challenge groot succes

De Flower boost-challenge die de Van der Ende Groep in Maasdijk is gestart, is een groot succes. Het idee voor deze challenge ontstond twee dagen geleden, na het lezen van berichten dat de sierteelt het verschikkelijk zwaar heeft sinds de uitbraak van het coronavirus.

''Een groot aantal bloemen moet worden weggegooid of worden onder de gebruikelijke prijs verkocht', legt Michiel Brokers uit. De Van der Ende Groep wilde de sector tegemoet komen en besloot een flinke bestelling te plaatsen. 'Daarmee wilden wij onze collega's bedanken voor hun inzet tijdens deze periode - iedereen heeft het nu tenslotte gewoon zwaar - en tegelijkertijd de sector een handje te helpen. We hebben vervolgens drie bedrijven benaderd om hetzelfde te doen. Dat was spannend, zouden die het ook oppakken? Twee dagen later hadden we al veertigduizend likes gekregen en verschillende grote bedrijven doen mee. Iedereen vindt het geweldig.' Ook de gemeente Westland doet aan de challenge mee.

'Ongekend wat de overheid doet voor de Nederlandse ondernemers'

Het MKB in Den Haag noemt de maatregelen die de regering dinsdag aankondigde om ondernemers die door de coronacrisis in de problemen komen te helpen 'heel erg goed'. 'Het is ongekend wat de Nederlandse overheid op dit moment doet voor de Nederlandse ondernemers', benadrukt Kim Schofaerts van het MKB. Volgens haar waren veel ondernemers in paniek omdat hun omzet door de coronavirusuitbraak en de daaropvolgende maatregelen ineens stopte. 'Maar nu weten ze: er komt hulp. Dat geeft rust.'

'Dit kan de doodsteek betekenen voor bloembollenbedrijven'

Ook Jaap Bond van de KAVB - de branchevereniging van de bloembollensector - is zeer te spreken over het noodpakket dat het kabinet dinsdag aankondigde. 'Dit zijn heel stevige en goede maatregelen.' En die heeft de bollensector ook nodig, benadrukt hij in het Omroep West-programma Muijs in de Morgen. 'Kijk, telers hebben geïnvesteerd en hebben maar een korte periode waarin het geld verdiend moet worden.' Door de coronacrisis dreigen die investeringen nu niet terugverdiend te kunnen worden. Daarnaast hebben de telers te maken met een capaciteitsprobleem. 'Veel buitenlandse werknemers vluchten het land uit en het wordt moeilijk om die zo meteen, als de situatie verbetert, weer het land in te krijgen.' Hij vreest dat de coronacrisis 'voor sommige bedrijven de doodsteek kan betekenen'. 'Er komen dingen op ons af die we nog nooit hebben meegemaakt.'

Robin Haase: 'Ik ben hier om te helpen'

'Het is een vervelende, moeilijke tijd voor iedereen', benadrukt de Haagse tennisser Robin Haase op Instagram. 'Ik zit zelf thuis op de bank, ik heb het gelukkig goed. Maar andere mensen hebben het moeilijker. Veel families moeten werken en de kinderen thuislaten of naar school brengen. Ik wil mijn steentje bijdragen door voor deze families klaar te staan. Als er een oppas nodig is of wat dan ook, stuur mij een berichtje. Ik ben in ieder geval hier om te helpen.'

Leegte op Rotterdam The Hague Airport

Reizigers lijken het dringende advies van premier Mark Rutte om voorlopig niet op reis te gaan goed te volgen. 'De vertrekhal van Rotterdam The Hague Airport is leeg, echt leeg', zag verslagggever Lot van Bree woensdagochtend. Rond 7..00 uur vertrokken er twee vliegtuigen naar Spaanse bestemmingen, maar daarin zat vrijwel niemand. 'De parkeerplaats is ook leeg. Het is bijna naargeestig, de sfeer hier.'

Minister versoepelt regels voor voormalig zorgpersoneel

Verpleegkundigen en artsen die afgelopen jaren zijn gestopt met werken, moeten gemakkelijker in de zorg kunnen bijspringen nu de nood aan de man is vanwege het coronavirus. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) gaat daarom de regels oprekken, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Rode Kruis: onzekerheid en stress door virus

Er leven bij grote groepen mensen veel vragen en onzekerheid en mensen hebben last van stress door het coronavirus. Dat constateert het Rode Kruis. De hulporganisatie roept Nederlanders op de meest kwetsbare mensen op afstand te helpen door bijvoorbeeld te bellen, skypen of whatsappen.

Oproep: stuur een kaartje naar bewoners verpleeghuizen

Vanwege het coronavirus mag er - tenzij het echt noodzakelijk is - geen bezoek meer langskomen in de verpleeghuizen. Ook activiteiten zijn afgezegd, omdat vrijwilligers tijdelijk niet meer welkom zijn. 'Bewoners kunnen zo weinig, dus dan is het leuk om post te ontvangen', zegt activiteitenbegeleider Nirwana Duivenvoorde van woonzorgcentrum Topaz Munnekeweij in Noordwijkerhout. 'Ouderen missen hun geliefden.' De reacties stromen, na haar oproep op Facebook binnen.

Kamer opnieuw in debat over coronacrisis

De Tweede Kamerleden gaan woensdag opnieuw in debat met het kabinet over de coronacrisis. Het steunpakket dat het kabinet dinsdag aankondigde voor bedrijven en kleine ondernemers die door het coronavirus in de problemen zijn gekomen, zal een van de onderwerpen zijn. Sommige partijen dringen aan op nog ingrijpendere stappen, zoals bijvoorbeeld onze buurlanden België en Duitsland nemen.

Kerkklokken luiden kwartier lang op Dag van Gebed

De kerkklokken luiden woensdag door het hele land een kwartier lang tussen 19.00 uur en 19.15 uur. 'Met deze 'klokken van hoop en troost' kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen', aldus de Raad van Kerken. De organisatie heeft samen met de ChristenUnie, de EO, Groot Nieuws Radio en MissieNederland deze woensdag uitgeroepen tot Dag van Nationaal Gebed. Om 9.00 uur, 12.00 uur en 15.00 uur zijn er livestreams te zien bij de EO. Mensen kunnen die bekijken en bidden 'in deze onzekere tijden'.

Oproep aan tankstations: help truckers uit de brand

Tankstations moeten vrachtwagenchauffeurs uit de brand helpen nu die niet meer terechtkunnen bij de wegrestaurants en chauffeurscafés, vindt de BOVAG. Minister Cora van Nieuwenhuizen 'juicht de oproep toe'. Juist nu sommige truckers overuren werken om bijvoorbeeld de supermarkten te bevoorraden, komen ook zij in de knel door de maatregelen tegen het oprukkende coronavirus. Chauffeurs die normaliter een hapje eten bij een wegrestaurant of zich opfrissen bij een truckerscafé, staan nu voor een dichte deur.

Van de 4100 tankstations in Nederland heeft de helft minstens een wc of wat eten en drinken te bieden, stelt de BOVAG, waarvan de leden een flink deel van die stations beheren. Pomppersoneel kan eten en drinken zonder bezwaar meegeven aan truckers, want afhalen van eten is nog toegestaan. 'Stel dan meteen ook toiletten en douches ruimhartig beschikbaar', vraagt de belangenvereniging.

'Coronavirus kan uren overleven in de lucht en op oppervlaktes'

Het nieuwe coronavirus kan urenlang overleven op oppervlaktes of in de lucht. Dat blijkt uit een door de Amerikaanse overheid gefinancierd onderzoek dat dinsdag is gepubliceerd in het toonaangevende medische tijdschrift New England Journal of Medicine. Wetenschappers ontdekten dat het virus na twee tot drie dagen nog te detecteren is op plastic en roestvrij staal en tot 24 uur op karton.

Applaus voor artsen en verplegers

Het was een schitterend gebaar. Precies om 20.00 uur dinsdagavond hebben mensen op meerdere plekken tegelijk geapplaudisseerd. Ze deden dit als dank aan artsen, verpleegkundigen en anderen uit de zorg, die dag in dag uit mensen met het coronavirus helpen. Daarnaast was het een eerbetoon aan anderen die Nederland draaiend houden.

Om ambulancemedewerkers optimaal te beschermen tegen het coronavirus nemen zij voorlopig geen familieleden van patiënten mee in de ambulance. 'Natuurlijk maken we een uitzondering voor de begeleiding van kinderen', laat een woordvoerder van RAV Hollands Midden weten.