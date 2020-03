Coronavirus: Transavia stopt met vliegen, Haagse leerlingen kunnen laptop lenen

Volg alles over het coronavirus in dit liveblog.

NS rijdt donderdag en vrijdag al met minder treinen.

Er zijn sinds dinsdagmiddag vijftien patiënten overleden aan het coronavirus. Het dodental stijgt daarmee naar 58.

Het aantal vastgestelde besmettingen is gestegen met 346, en ligt nu op 2051.

Al 78.000 bedrijven hebben een beroep gedaan op werktijdverkorting

Seniorenorganisatie KBO-PCOB heeft een telefoonnummer geopend voor senioren die vragen hebben over het coronavirus. Bellen kan naar 030-3400600.

Barney gaat thuis de strijd aan met Phil Taylor

Dartlegendes Raymond van Barneveld en Phil Taylor gaan vanuit hun eigen huis de strijd tegen elkaar aan. Zij zullen op korte termijn een wedstrijd tegen elkaar spelen, ieder vanuit hun eigen woonkamer op een elektronisch bord, meldt de NOS. Van Barneveld woont in Den Haag, Taylor in Stoke-on-Trent.

Het duel zal worden gestreamd op Facebook. 'The Power' en 'Barney' zullen een microfoontje dragen om met elkaar te kunnen communiceren. 'Iedereen snakt naar wat live sporten in deze moeilijke tijden', aldus Taylor tegen The Sun. 'En misschien kunnen we de stemming wat verlichten.'

Haagse scholieren kunnen laptop lenen

Leerlingen uit Den Haag die door de sluiting van scholen wegens het coronavirus thuiszitten en geen laptop of computer hebben, kunnen met een Ooievaarspas terecht bij Stichting Leergeld. Op die manier kunnen ook zij onderwijs op afstand volgen. Voorwaarde is wel dat het de school ook niet lukt om de leerling van een device te voorzien. Dat schrijft de gemeente Den Haag op zijn website.

'De noodzakelijke, maar ingrijpende maatregelen om het coronavirus aan te pakken, hebben grote gevolgen voor de manier van lesgeven in Den Haag. Zo’n grote verandering vraagt veel van schoolbesturen, leraren, ouders en leerlingen', zegt Onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer. 'Basale benodigdheden, zoals bijvoorbeeld een laptop, zijn hard nodig. Leerlingen met een Ooievaarspas kunnen daarom terecht bij Stichting Leergeld voor een laptop of computer.'

Kabinet vraagt supermarkten om 'ouderenuurtje'

De supermarkten zouden er goed aan doen hun winkel dagelijks een uur te reserveren voor bijvoorbeeld oudere klanten, vindt minister Eric Wiebes (Economische Zaken). Die durven nu soms geen boodschappen te doen uit angst in de supermarkt het coronavirus op te lopen.

Supers in België hebben al zo'n 'ouderenuurtje' ingesteld. Dat bracht D66 en 50PLUS ertoe het kabinet te vragen om ook in Nederland op zo'n geste voor ouderen en andere kwetsbare groepen aan te dringen. Wiebes gaat het 'sympathieke idee' onder de aandacht van de supermarkten brengen, belooft hij.

Minister gaat mondkapjes vorderen om tekort snel aan te vullen

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) gaat mondkapjes in Nederland vorderen om snel het tekort te kunnen aanvullen dat in de zorg is ontstaan. Hij zal daartoe een invorderingsbesluit nemen, zegde hij de Tweede Kamer toe, vlak voordat hij onwel werd. De mondkapjes moeten dan uit andere sectoren komen.

Eerder in het debat zei hij te verwachten dat enkele miljoenen mondkapjes snel beschikbaar komen voor Nederland. Woensdag zijn 140.000 mondkapjes beschikbaar gekomen. Er is een tekort aan mondkapjes die nodig zijn voor bescherming tegen het coronavirus.

Kledingwinkelketen H&M gaat ook tijdelijk dicht

Kledingwinkelketen H&M sluit vanaf donderdag aan het einde van de middag tijdelijk alle winkels in Nederland vanwege de coronacrisis. De sluiting geldt ook voor andere winkels die tot de H&M-groep behoren zoals Monki en Weekday. Het bedrijf laat weten dat de winkels tot nader bericht gesloten blijven en dat er door de virusuitbraak geen banen verloren zullen gaan.

Vanaf maandag geen vluchten meer bij Transavia

Luchtvaartmaatschappij Transavia staakt vanaf maandag tijdelijk alle vluchten vanwege de coronacrisis. Er zal dan in ieder geval tot 5 april niet meer worden gevlogen. Wel zullen er komende week nog mensen worden opgehaald uit het buitenland, zoals Transavia de afgelopen week al veelvuldig heeft gedaan.

Minister Bruins onwel tijdens debat coronacrisis

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) is woensdagavond tijdens het debat over de coronacrisis onwel geworden. De Haagse oud-wethouder zakte achter het spreekgestoelte ineen en lag even op de grond. Bruins werd overeind geholpen en liep zelf weg. Het debat ging na een schorsing zonder Bruins verder. Hij ging naar huis om uit te rusten.

Kerkklokken luiden kwartier lang voor 'hoop en troost'

Kerkklokken in heel het land werden woensdag tussen 19.00 uur en 19.15 uur een kwartier lang geluid. Hiertoe had de Raad van Kerken opgeroepen om zo 'een boodschap voor hoop en troost' te geven voor iedereen die te maken heeft met het coronavirus.

Het is de bedoeling dat de kerkklokken ook op woensdag 25 maart en 1 april worden geluid. 'Met deze 'klokken van hoop en troost' kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen', aldus de organisatie.

Op Twitter laten veel mensen weten de kerkklokken te horen luiden in hun woonplaats. 'Mooi' en 'Indrukwekkend', wordt dat genoemd. Andereren vinden het een beetje onheilspellend.

Burgemeester Lenferink schrijft brief aan alle Leidenaren

De Leidse burgemeester Henri Lenferink heeft aan alle Leidenaren een brief geschreven over het coronavirus. In de brief steekt hij de inwoners van Leiden vooral een hart onder de riem. 'Ik voel mee met alle mensen, bedrijven en instellingen die geraakt worden door het coronavirus en de gevolgen daarvan. Hoewel iedereen begrip zal hebben dat gezondheid en veiligheid op dit moment boven alles gaan, begrijp ik dat het ook heel lastig voor u kan zijn.'

Ook zegt hij er vertrouwen in te hebben dat Leiden deze periode door zal komen. 'Het vraagt veel van ons, maar samen kunnen we dit aan. Daar heb ik alle vertrouwen in. Leiden heeft in het verleden al vaak laten zien veel veerkracht te hebben. Ik ben trots op Leiden en al die Leidenaren, die dit samen oppakken.'

Davina Michelle treedt vier keer op in leeg Ahoy

Davina Michelle geeft de komende weken vier optredens in een leeg Rotterdam Ahoy. De concerten zijn live te volgen op onder meer Radio 538, kondigde de radiozender woensdag aan. Met de concerten hopen de De zangeres uit Nieuwerkerk aan den IJssel en Radio 538 Nederland een hart onder de riem te steken tijdens de coronacrisis.

De zangeres geeft vrijdag haar eerste concert en ook de drie vrijdagen erna treedt ze op. Davina wordt in Rotterdam bijgestaan door Snelle, het Haage DI-RECT, Rolf Sanchez, Maan, Emma Heesters, Wulf, Alain Clark en Glen Faria.

Ieder concert wordt afgesloten met het lied '17 miljoen mensen' een variant op het nummer '15 miljoen mensen' van Fluitsma & Van Tijn dat Davina Michelle speciaal schreef voor deze reeks. De shows zijn iedere vrijdag vanaf 21.00 uur gratis te volgen op Radio 538 en TV 538 en later ook terug te zien op YouTube, KIJK.nl en JUKE.

‘Culturele instellingen in de problemen kunnen zich melden’

De Haagse wethouder Robert van Asten roept culturele instellingen die in acute problemen komen door de Coronacrisis op zich bij de gemeente te melden. ‘Dit zijn ongekende tijden met ook enorme gevolgen voor de cultuursector’, schrijft hij in een brief aan de instellingen. ‘Met pijn in het hart hebben jullie de musea, podia, filmhuizen en andere culturele instellingen moeten sluiten en evenementen moeten afgelasten.’

Hij wijst er ook op de dat gemeente in deze tijd soepel omgaat met de prestatieafspraken die zijn gemaakt. Den Haag denkt ook na over speciale maatregelen om de sector er bovenop te helpen. Maar wat er gaat gebeuren, is nu nog niet bekend. Van Asten prijst de sector, want hij ziet in deze moeilijke tijden ook mooie initiatieven ontstaan, zoals een rondleiding via Instagram Live door het Kunstmuseum en het bericht dat Movies That Matter via Picl toch nog een klein beetje doorgaat. ‘Maar hoe prachtig deze acties ook zijn, ze verzachten niet de enorme financiële maar zeker ook emotionele pijn die de sector op dit moment voelt.’

Den Haag: laat jonge kinderen gewoon inenten

De jeugdartsen van het Centrum Jeugd & Gezin Den Haag (CJG) adviseren ouders om vooral naar het consultatiebureau te komen voor de vaccinaties. Dat geldt in het bijzonder voor kinderen tot en met veertien maanden. Ouders zeggen hun afspraken af uit angst voor besmetting met het coronavirus. Dat is volgens de jeugdartsen niet nodig. Afspraken worden gespreid, zodat het in de wachtkamers heel rustig blijft en mensen op voldoende afstand van elkaar blijven.

‘Die vaccinaties zijn ontzettend belangrijk. Alleen zo zorgen we ervoor dat ziekten als mazelen en kinkhoest niet kunnen uitbreken’, aldus de Haagse wethouder Kavita Parbhudayal. Zij bracht vanmorgen een bezoek aan het CJG in Escamp. Daar sprak zij met jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen over de vaccinaties van jonge kinderen.

Musicalartiesten zingen om iedereen een hart onder de riem te steken

Om het leed door de coronaperikelen en de gedwongen zelfisolatie wat te verzachten, staken tientallen musicalartiesten, waarvan de nodige uit de regio, de koppen bij elkaar om een 'ode voor iedereen' op te nemen. Dat had volgens initaitiefnemer Rudy Hellewegen wat voeten in de aarde maar het resultaat is de moeite waard. 'We vroegen ons af wat we konden doen en het antwoord was: we zijn entertainers. We kunnen entertainen.'

De boodschap die de artiesten willen geven is, in de onsterfelijke woorden van Stephen Sondheim uit ‘Into the Woods’: No one is alone.

NS rijdt donderdag en vrijdag al met minder treinen

Vooruitlopend op de speciale basisdienstregeling van de NS die zaterdag van start gaat, moeten reizigers er rekening mee houden dat er ook donderdag en vrijdag fors minder treinen dan gebruikelijk rijden. 'Bij NS stijgt het aantal ziekmeldingen, waardoor we genoodzaakt zijn om ritten te schrappen', aldus een woordvoerster.

Hoe het er donderdag en vrijdag precies gaat uitzien, kon ze nog niet zeggen. Het is wel de bedoeling zoveel mogelijk treinen te laten rijden, zodat mensen met cruciale beroepen naar hun werk kunnen blijven gaan. 'De reisplanner is minimaal een dag van tevoren bijgewerkt. We adviseren reizigers deze kort voor vertrek te raadplegen.'

Vanaf zaterdag gaat de speciale basisdienstregeling van start. Op alle stations in heel Nederland vertrekt nog maar twee keer per uur in beide richtingen een trein. Volgens de NS en ProRail kunnen op deze manier artsen en verpleegkundigen en alle andere Nederlanders in cruciale beroepsgroepen naar hun werk blijven gaan.

Ook Primark dicht, Hema en Blokker blijven open

Naast verschillende andere grote winkelketens sluit ook kledingwinkel Primark voorlopig zijn deuren. Dat maakte Primark bekend met een kort bericht op zijn site: 'om ieders gezondheid te garanderen, zijn onze winkels even gesloten'.

Niet alle grote winkelketens volgen dat voorbeeld. Zo laat Hema weten voorlopig open te blijven 'als aanvulling op overbelaste supermarkten'. Wel zijn de restaurants en stationswinkels van Hema gesloten.

Blokker geeft eveneens aan de winkels open te houden. De keten merkt dat door al het nieuws rond het coronavirus onder andere schoonmaakproducten goed verkopen. Beide winkelketens voelen wel dat het rustiger wordt in de winkelstraat, waardoor mogelijk minder personeel nodig is.

Leiden Marathon uitgesteld

De marathon van Leiden wordt verplaatst naar het najaar. Dat laat de organisatie weten. Het evenement stond gepland op zaterdag 9 en zondag 10 mei. 'We hebben zo lang mogelijk gekeken naar zelfs de kleinste mogelijkheid om ons mooie sportfeest doorgang te laten vinden. Echter, de ontwikkelingen rond het coronavirus volgen elkaar zo snel op, dat door dit voortschrijdend inzicht ook wij niet anders kunnen dan de Leiden Marathon van de kalender te halen', aldus de organisatie in een reactie.

'Wij proberen nu een datum te vinden in het najaar. Ook bij ons staat de gezondheid van onze lopers, vrijwilligers en toeschouwers centraal.' Alle ingeschreven deelnemers en teams blijven in het systeem staan en kunnen meedoen aan de 30e editie van Leiden Marathon als het gelukt is een nieuwe datum te vinden.

C&A sluit vanaf woensdagavond alle Nederlandse vestigingen

In navolging van onder andere De Bijenkorf, WE en Ikea, sluit ook modeketen C&A tijdelijk zijn deuren. Het gaat om alle 116 filialen in Nederland. Daarvan bevindt zich een flink aantal in onze regio. Het concern laat weten dat het om een voorzorgsmaatregel gaat vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

GGD Hollands Midden waarschuwt voor nepbrief

De GGD Hollands Midden waarschuwt inwoners voor een nepbrief die wordt rondgestuurd. In de brief, die afkomstig lijkt van het RIVM, wordt geschreven over een besmette patiënt in de omgeving van de ontvangers. De GGD weet niet precies hoeveel inwoners de brief hebben ontvangen, maar zegt meerdere meldingen ontvangen te hebben.

HTM laat nog minder bussen en trams rijden

Vervoersbedrijf HTM laat vanaf maandag 23 maart nog minder bussen en trams rijden, omdat er veel minder mensen gebruik maken van het openbaar vervoer. Ook EBS en Arriva passen de dienstregeling aan in verband met de uitbraak van het coronavirus.

Lees hier de maatregelen die de vervoersbedrijven hebben genomen.

Brede steun voor corona-maatregelen van het kabinet

In de Tweede Kamer tekent zich brede steun af voor de maatregelen die het kabinet tot nu toe heeft getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De aanpak om 'alles te doen wat nodig is' geeft vertrouwen, zei GroenLinks-leider Jesse Klaver woensdag tijdens het debat over het virus. Wel leven er veel vragen, onder meer over de zorgcapaciteit, het tekort aan beschermingmiddelen en over de zogeheten groepsimmuniteit die langzaam zou ontstaan als meer mensen zijn genezen.

Vooralsnog keerden op Forum voor Democratie na alle partijen zich tegen de oproep van de PVV om nu een 'lockdown' in te stellen, om de contacten tussen mensen nog veel verder terug te dringen. Volle steun was er, ook van de PVV, voor het economische steunpakket dat is bedacht om noodlijdende bedrijven en ondernemers te helpen.

Gemeenten stellen innen van belasting uit

In meerdere gemeenten hoeven ondernemers en inwoners voorlopig geen lokale belastingen te betalen. De gemeenten stellen het incasseren van het geld uit om mensen die door het coronavirus zijn getroffen te ondersteunen.

Zo hoeven ondernemers in Noordwijk hun onroerendezaakbelasting en hun rioolheffing pas in het laatste kwartaal te betalen. Daarnaast legt de gemeente geen voorlopige aanslagen toeristenbelastingen op. Volgens Noordwijk is met die heffingen in totaal bijna 6 miljoen euro gemoeid.

Eurovisie Songfestival gaat niet door

Het Eurovisie Songfestival gaat dit jaar niet door. Dat heeft de European Broadcasting Union woensdag besloten. Het festival zou in de tweede week van mei worden gehouden in Ahoy in Rotterdam.

Nadat Duncan Laurence het festival in 2019 won, mocht Nederland het liedjesfestijn organiseren. De reden voor de afgelasting is dat het coronavirus steeds verder om zich heen grijpt. Het kabinet besloot eerder deze week om evenementen met meer dan 100 bezoekers te verbieden.

Zangeres April Darby uit Den Haag zou in het voorprogramma van het Eurovisie Songfestival staan. Haar reactie op de afgelasting lees je hier.

Dodenherdenking, Bevrijdingsdag en Kinderherdenking aangepast

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei zoekt naar een andere vorm voor de Nationale herdenking op 4 mei op de Dam en de nationale viering van Bevrijdingsdag op 5 mei. De vorm moet passen bij de vele maatregelen die gelden wegens de uitbraak van het coronavirus.

Of dat betekent dat er geen massale bijeenkomst is op 4 mei in de Dam in Amsterdam wil een woordvoerder van het comité niet bevestigen. 'De richtlijnen van de overheid zijn leidend', zegt hij. Die houden onder meer in dat mensen niet in grote groepen bij elkaar moeten komen en dat er onderling een afstand van 1,5 meter bewaard moet worden. 'We bevinden ons in uitzonderlijke omstandigheden. Daarom zoeken we naar een andere, mooie en eigentijdse manier om die twee belangrijke data inhoud te geven.'

Ook de Nationale Kinderherdenking bij Madurodam past dit jaar het programma aan. De jaarlijkse grootschalige bijeenkomst op het voorplein van Madurodam vervalt. Het live tv-programma 'Het is stil in Madurodam' dat op 4 mei tussen 19:00 en 20:00 uur vanuit Madurodam wordt uitgezonden door RTL5, gaat wel door, maar wel zonder publiek bij de opnames.

Freek Vonk geeft les vanuit huis

Freek Vonk wordt meester Freek. Op Youtube gaat de bioloog uit Scheveningen lesgeven over zijn favoriete dieren om de tijd een beetje door te komen. 'Wat een bizarre tijd is dit! De scholen zijn dicht en omdat net als jullie thuiszit heb ik een leuk plan bedacht: vanaf vandaag ben ik even de meester en ga ik jullie regelmatig iets vertellen over mijn favoriete dieren', aldus Freek op zijn kanaal.

Kunstmuseum Den Haag opent deuren digitaal

Bij hoge uitzondering gaan woensdagmiddag de deuren open voor conservator Frouke van Dijke. Zij geeft via instagram rond 14.00 uur een tour door de tentoonstelling ‘Breitner vs Israels'. Wil je dit zien? dat kan via deze link.

Speciale coronatelefoonlijn van ouderenbond volop gebeld

Een speciale telefoonlijn die vorige week werd geopend voor ouderen die als gevolg van coronamaatregelen lijden onder toenemende eenzaamheid, staat roodgloeiend. Op piekmomenten zitten er vijftien medewerkers en vrijwilligers tegelijk aan de telefoon (0348 - 466666), laat een woordvoerder van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) weten.

Westlandse kinderen dansen thuis mee op lessen van Debbie en Lize

Omdat sport- en dansscholen vanwege de maatregelen rond het coronavirus noodgedwongen hun deuren moeten sluiten, kwam Debbie Bondt van de Westlandse dansschool Dance For You op het idee om de lessen dan maar online te geven. Twee keer per dag, om 16.00 en 18.30 uur. En dat slaat aan.

Modeketen WE sluit tijdelijk winkels vanwege coronavirus

Modewinkelketen WE Fashion houdt al zijn Nederlandse winkels tot nader order gesloten om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. De keten heeft in totaal 189 vestigingen, waarvan er zich honderd in Nederland bevinden. Wat de precieze gevolgen zijn voor het personeel, kon een woordvoerder van de keten rond het middaguur nog niet aangeven.

Consumentenbond waarschuwt voor nepmails van corona-oplichters

Criminelen grijpen de coronacrisis aan om misbruik te maken de huidige onrust. Via onder meer nepmails uit naam van bijvoorbeeld het RIVM proberen ze computervirussen en ransomware te verspreiden of gegevens van consumenten te ontfutselen. De afgelopen tijd ontvingen consumenten verschillende soorten nepmails, meldt de Consumentenbond. Bij het openen van de mail raakt de computer besmet.

AH en Jumbo plaatsen plexiglas om kassamedewerkers te beschermen

De supermarktketens Albert Heijn en Jumbo plaatsen deze week plexiglas bij de kassa's om medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. Albert Heijn doet dit bij alle 950 vestigingen, maar ook bij de filialen van Etos. Bij Jumbo gaat het om 670 vestigingen.

Bovendien willen alle Nederlandse supermarkten dat betalen met contant geld in de winkels wordt verboden vanwege de coronacrisis. Dat schrijft branchevereniging CBL is een brandbrief aan premier Mark Rutte. De supermarkten hadden al het advies gegeven om zoveel mogelijk met pin te betalen. 'We zien echter een groeiende onrust en verzoeken om waar nodig contant geld niet langer te accepteren.'

Infectieradar RIVM overbelast

De infectieradar die het RIVM dinsdag startte, is sinds woensdagochtend niet bereikbaar. 'De site is overbelast', laat woordvoerder Harald Wychgel weten aan Omroep West. 'We werken eraan, helaas is op dit moment niet te zeggen wanneer alles weer op orde is.'

Mensen kunnen via de infectieradar helpen bij het in kaart brengen van klachten die kunnen wijzen op het nieuwe coronavirus. Wie wil meedoen, geeft eens per week door of hij of zij zij in de afgelopen week koorts of andere klachten had. Hiermee kan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu volgen hoe gezondheidsklachten verspreid zijn over het land en hoe dit zich ontwikkelt in de tijd. De gegevens dienen als input voor wetenschappelijk onderzoek.

Coronacrisis bij de strandtenten

Het hadden de eerste mooie dagen van het jaar voor de strandtenten moeten worden. Maar van mensen op het terras, genietend van het zonnetje, is geen sprake. De coronacrisis gooit roet in het eten. Strandtenteigenaren kijken nu verder vooruit. Voor het geval dat. 'Misschien mogen we dadelijk helemaal niet meer naar het strand, dus we zijn nu alles stormklaar aan het maken.

'Geef je mondkapjes aan de zorg'

Alle mondkapjes die worden gebruikt in andere sectoren zouden naar de zorg moeten. Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVCI), deed die oproep woensdagochtend in de Tweede Kamer. Ook beademingsapparaten die privéklinieken en dierenartsen tot hun beschikking hebben, moeten zoveel mogelijk naar de ziekenhuizen, vindt Gommers. Op die manier kunnen coronapatiënten zo goed mogelijk worden geholpen.

Klanten Voedselbank Haaglanden krijgen bon

Klanten van de Voedselbanken in Zoetermeer, Den Haag en Rijswijk krijgen een supermarktbon in plaats van een voedselpakket nu de voedselbanken in de regio zijn gesloten vanwege het coronavirus. Dat meldt de gemeente Den Haag. De Voedselbank blijft tot zeker 6 april dicht. De bonnen moeten er voor zorgen dat de mensen die normaal gesproken een voedselpakket krijgen niet in de problemen komen. Het gaat om 1500 huishoudens in Den Haag en vijfhonderd in Zoetermeer en Rijswijk. De bonnen zijn op te halen bij de Voedselbank op de vaste momenten dat anders de voedselpakketten zouden worden geleverd.

Zangeres Anouk vast in Marokkaans resort

De Haagse zangeres Anouk zit sinds zaterdag moederziel alleen in een resort in de Marokkaanse stad Marrakesh. De zangeres zou daar vier dagen verblijven om te schrijven. Maar Marokko heeft sindsdien het luchtruim gesloten voor vluchten van en naar Nederland. Hierdoor zitten honderden Nederlanders vast in het Noord-Afrikaanse land, waaronder dus Anouk.

RIVM oppert grotere sociale distantie

Mogelijk wordt Nederlanders opgeroepen nog meer afstand van elkaar te houden en sociale contacten nog meer te mijden, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hoofd infectieziekten Jaap van Dissel zei woensdagochtend in de Tweede Kamer dat het RIVM de vinger aan de knop houdt om grotere sociale distantie als nieuwe maatregel in te voeren.

Orgaandonatie gaat door maar vergt meer tijd door coronatests

De donatie van organen gaat vooralsnog door, meldt de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care op de eigen site naar aanleiding van de coronacrisis. Voorwaarde is dat donoren negatief zijn getest op de Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. 'Helaas duurt de orgaandonatieprocedure vanwege het testen van zowel de donor als de ontvanger langer', aldus de vereniging.

Geen eindtoets voor groep 8-leerlingen

Er komt dit schooljaar geen eindtoets voor leerlingen van groep 8 in het basisonderwijs. Dat heeft minister Arie Slob besloten na overleg met de onderwijssector. Volgens de bewindsman heeft het onderwijspersoneel het te druk met de opvang van kinderen van ouders in vitale beroepen zoals de zorg en met het organiseren van onderwijs voor kinderen die thuiszitten. Het schooladvies dat de leerlingen de afgelopen tijd hebben gekregen, zal bepalen naar welke middelbare school de kinderen straks gaan.

Transavia: staken alle vluchten is realistisch scenario

Luchtvaartmaatschappij Transavia verwacht steeds grotere gaten in de dienstregeling. Nu al vallen vanwege de coronacrisis vier op de tien vluchten uit en de verwachting is dat dit aantal de komende dagen toeneemt. Dat uiteindelijk alles stil komt te liggen is 'een realistisch scenario', zegt een woordvoerder.

Ghostbusters in Den Haag

Ondanks de zware tijden vanwege het coronavirus heeft het Haagse ambulancepersoneel ook wat tijd over voor humor. Op de melodie van 'Ghostbusters' rijden ze door Den Haag.

Johan Remkes terug in Den Haag

Burgemeester Johan Remkes is weer terug in Den Haag na zijn vakantie op Gran Canaria. Dat laat zijn woordvoerder woensdagochtend weten.

Invloed op criminaliteitscijfers?

De politie kan nog niet zeggen in hoeverre het coronavirus van invloed is op de criminaliteitscijfers. Dit wordt wel in de gaten gehouden. Halverwege volgende maand hoopt de politie hier meer zicht op te krijgen.

De politie houdt zich uiteraard in deze tijden zoveel mogelijk aan de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat agenten geen handen schudden. Burgers wordt gevraagd afstand te houden. Online of telefonisch aangifte doen wordt daarom geadviseerd. Lichamelijk contact wordt zoveel mogelijk vermeden. Daarom wordt overwogen om bijvoorbeeld alcoholcontroles waar mogelijk uit te stellen. Maar natuurlijk is lichamelijk contact ook onderdeel van het werk van een agent. Denk aan reanimeren en het verlenen van eerste hulp. 'Die hulp blijft dan ook gewoon bestaan', laat een woordvoerder weten. Qua capaciteit zijn er geen problemen bij de politie. 'Het rooster kan tot op heden gewoon gevuld worden. Doordat evenementen niet doorgaan, komen er vanuit die hoek weer veel agenten vrij.'

ANVR: ongeveer 200.000 Nederlandse reizigers in buitenland

Op dit moment zijn er ongeveer 200.000 Nederlandse reizigers in het buitenland. Het gaat om mensen die met een pakketreis in het buitenland zitten en om mensen die alleen een vliegticket hebben geboekt. Het terughalen van die mensen kan dagen of weken duren, zegt een woordvoerder van brancheorganisatie van reisondernemingen ANVR. tegen het ANP.

Huisartsen gaan mogelijke coronapatiënten zien op centrale locaties

Huisartsen in de regio's Haaglanden en Hollands Midden zijn bezig om een aantal centrale locaties in te richten, waar mensen gezien worden die mogelijk met het coronavirus zijn besmet. Dat is besloten in het Regionaal Overleg Acute Zorg. De huisartsen ervaren de afgelopen dagen een toename van patiënten die mogelijk COVID-19 hebben.

Woensdag 09.30 uur, de Haagse Hogeschool...

Normaal gesproken is het woensdagochtend een komen en gaan van studenten in en rond de Haagse Hogeschool. Maar deze woensdag zijn het schoolplein, de school en het nabij gelegen Station Hollands Spoor stil en verlaten vanwege de coronamaatregelen.

Nederland krijgt mondkapjes en handschoenen van Chinese luchtvaartmaatschappijen

China Eastern Airlines, China Southern Airlines en Xiamen Airlines schieten KLM en Nederland te hulp in de strijd tegen het nieuwe coronavirus door handschoenen en mondkapjes te sturen. KLM schenkt de mondkapjes en handschoenen op zijn beurt aan het Erasmus MC en andere zorginstellingen in ons land waar een tekort aan de beschermingsmiddelen is.

Hartje van hotel Huis ter Duin

Niet alleen met applaus werden de vele medewerkers in de zorg - die tijdens deze coronacrisis hun handen vol hebben - dinsdagavond een hart onder de riem gestoken. Ook op andere manieren ontvingen ze een steuntje in de rug. Bijvoorbeeld met een teken op hotel Huis ter Duin in Noordwijk.

Flower boost-challenge groot succes

De Flower boost-challenge die de Van der Ende Groep in Maasdijk is gestart, is een groot succes. Het idee voor deze challenge ontstond twee dagen geleden, na het lezen van berichten dat de sierteelt het verschikkelijk zwaar heeft sinds de uitbraak van het coronavirus.

''Een groot aantal bloemen moet worden weggegooid of worden onder de gebruikelijke prijs verkocht', legt Michiel Brokers uit. De Van der Ende Groep wilde de sector tegemoet komen en besloot een flinke bestelling te plaatsen. 'Daarmee wilden wij onze collega's bedanken voor hun inzet tijdens deze periode - iedereen heeft het nu tenslotte gewoon zwaar - en tegelijkertijd de sector een handje te helpen. We hebben vervolgens drie bedrijven benaderd om hetzelfde te doen. Dat was spannend, zouden die het ook oppakken? Twee dagen later hadden we al veertigduizend likes gekregen en verschillende grote bedrijven doen mee. Iedereen vindt het geweldig.' Ook de gemeente Westland doet aan de challenge mee.

'Ongekend wat de overheid doet voor de Nederlandse ondernemers'

Het MKB in Den Haag noemt de maatregelen die de regering dinsdag aankondigde om ondernemers die door de coronacrisis in de problemen komen te helpen 'heel erg goed'. 'Het is ongekend wat de Nederlandse overheid op dit moment doet voor de Nederlandse ondernemers', benadrukt Kim Schofaerts van het MKB. Volgens haar waren veel ondernemers in paniek omdat hun omzet door de coronavirusuitbraak en de daaropvolgende maatregelen ineens stopte. 'Maar nu weten ze: er komt hulp. Dat geeft rust.'

'Dit kan de doodsteek betekenen voor bloembollenbedrijven'

Ook Jaap Bond van de KAVB - de branchevereniging van de bloembollensector - is zeer te spreken over het noodpakket dat het kabinet dinsdag aankondigde. 'Dit zijn heel stevige en goede maatregelen.' En die heeft de bollensector ook nodig, benadrukt hij in het Omroep West-programma Muijs in de Morgen. 'Kijk, telers hebben geïnvesteerd en hebben maar een korte periode waarin het geld verdiend moet worden.' Door de coronacrisis dreigen die investeringen nu niet terugverdiend te kunnen worden. Daarnaast hebben de telers te maken met een capaciteitsprobleem. 'Veel buitenlandse werknemers vluchten het land uit en het wordt moeilijk om die zo meteen, als de situatie verbetert, weer het land in te krijgen.' Hij vreest dat de coronacrisis 'voor sommige bedrijven de doodsteek kan betekenen'. 'Er komen dingen op ons af die we nog nooit hebben meegemaakt.'

Robin Haase: 'Ik ben hier om te helpen'

'Het is een vervelende, moeilijke tijd voor iedereen', benadrukt de Haagse tennisser Robin Haase op Instagram. 'Ik zit zelf thuis op de bank, ik heb het gelukkig goed. Maar andere mensen hebben het moeilijker. Veel families moeten werken en de kinderen thuislaten of naar school brengen. Ik wil mijn steentje bijdragen door voor deze families klaar te staan. Als er een oppas nodig is of wat dan ook, stuur mij een berichtje. Ik ben in ieder geval hier om te helpen.'

Leegte op Rotterdam The Hague Airport

Reizigers lijken het dringende advies van premier Mark Rutte om voorlopig niet op reis te gaan goed te volgen. 'De vertrekhal van Rotterdam The Hague Airport is leeg, echt leeg', zag verslagggever Lot van Bree woensdagochtend. Rond 7..00 uur vertrokken er twee vliegtuigen naar Spaanse bestemmingen, maar daarin zat vrijwel niemand. 'De parkeerplaats is ook leeg. Het is bijna naargeestig, de sfeer hier.'

Minister versoepelt regels voor voormalig zorgpersoneel

Verpleegkundigen en artsen die afgelopen jaren zijn gestopt met werken, moeten gemakkelijker in de zorg kunnen bijspringen nu de nood aan de man is vanwege het coronavirus. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) gaat daarom de regels oprekken, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Rode Kruis: onzekerheid en stress door virus

Er leven bij grote groepen mensen veel vragen en onzekerheid en mensen hebben last van stress door het coronavirus. Dat constateert het Rode Kruis. De hulporganisatie roept Nederlanders op de meest kwetsbare mensen op afstand te helpen door bijvoorbeeld te bellen, skypen of whatsappen.

Oproep: stuur een kaartje naar bewoners verpleeghuizen

Vanwege het coronavirus mag er - tenzij het echt noodzakelijk is - geen bezoek meer langskomen in de verpleeghuizen. Ook activiteiten zijn afgezegd, omdat vrijwilligers tijdelijk niet meer welkom zijn. 'Bewoners kunnen zo weinig, dus dan is het leuk om post te ontvangen', zegt activiteitenbegeleider Nirwana Duivenvoorde van woonzorgcentrum Topaz Munnekeweij in Noordwijkerhout. 'Ouderen missen hun geliefden.' De reacties stromen, na haar oproep op Facebook binnen.

Kamer opnieuw in debat over coronacrisis

De Tweede Kamerleden gaan woensdag opnieuw in debat met het kabinet over de coronacrisis. Het steunpakket dat het kabinet dinsdag aankondigde voor bedrijven en kleine ondernemers die door het coronavirus in de problemen zijn gekomen, zal een van de onderwerpen zijn. Sommige partijen dringen aan op nog ingrijpendere stappen, zoals bijvoorbeeld onze buurlanden België en Duitsland nemen.

Kerkklokken luiden kwartier lang op Dag van Gebed

De kerkklokken luiden woensdag door het hele land een kwartier lang tussen 19.00 uur en 19.15 uur. 'Met deze 'klokken van hoop en troost' kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen', aldus de Raad van Kerken. De organisatie heeft samen met de ChristenUnie, de EO, Groot Nieuws Radio en MissieNederland deze woensdag uitgeroepen tot Dag van Nationaal Gebed. Om 9.00 uur, 12.00 uur en 15.00 uur zijn er livestreams te zien bij de EO. Mensen kunnen die bekijken en bidden 'in deze onzekere tijden'.

Oproep aan tankstations: help truckers uit de brand

Tankstations moeten vrachtwagenchauffeurs uit de brand helpen nu die niet meer terechtkunnen bij de wegrestaurants en chauffeurscafés, vindt de BOVAG. Minister Cora van Nieuwenhuizen 'juicht de oproep toe'. Juist nu sommige truckers overuren werken om bijvoorbeeld de supermarkten te bevoorraden, komen ook zij in de knel door de maatregelen tegen het oprukkende coronavirus. Chauffeurs die normaliter een hapje eten bij een wegrestaurant of zich opfrissen bij een truckerscafé, staan nu voor een dichte deur.

Van de 4100 tankstations in Nederland heeft de helft minstens een wc of wat eten en drinken te bieden, stelt de BOVAG, waarvan de leden een flink deel van die stations beheren. Pomppersoneel kan eten en drinken zonder bezwaar meegeven aan truckers, want afhalen van eten is nog toegestaan. 'Stel dan meteen ook toiletten en douches ruimhartig beschikbaar', vraagt de belangenvereniging.

'Coronavirus kan uren overleven in de lucht en op oppervlaktes'

Het nieuwe coronavirus kan urenlang overleven op oppervlaktes of in de lucht. Dat blijkt uit een door de Amerikaanse overheid gefinancierd onderzoek dat dinsdag is gepubliceerd in het toonaangevende medische tijdschrift New England Journal of Medicine. Wetenschappers ontdekten dat het virus na twee tot drie dagen nog te detecteren is op plastic en roestvrij staal en tot 24 uur op karton.

Applaus voor artsen en verplegers

Het was een schitterend gebaar. Precies om 20.00 uur dinsdagavond hebben mensen op meerdere plekken tegelijk geapplaudisseerd. Ze deden dit als dank aan artsen, verpleegkundigen en anderen uit de zorg, die dag in dag uit mensen met het coronavirus helpen. Daarnaast was het een eerbetoon aan anderen die Nederland draaiend houden.

Om ambulancemedewerkers optimaal te beschermen tegen het coronavirus nemen zij voorlopig geen familieleden van patiënten mee in de ambulance. 'Natuurlijk maken we een uitzondering voor de begeleiding van kinderen', laat een woordvoerder van RAV Hollands Midden weten.